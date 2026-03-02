Slovenci pijemo več kot lani

Vsak od nas pozna osebo, ki je imela kdaj v življenju težave zaradi alkohola: alkoholne problematike v Sloveniji ne moremo zanikati, in čeprav ni točne številke, koliko ljudi se spopada z odvisnostjo in čezmernim pitjem, so skrb vzbujajoči drugi podatki. Denimo, da je bila v Sloveniji leta 2024 registrirana poraba alkohola na posameznika, starejšega od 15 let, 86,2 litra piva in 41,9 litra vina ter 3,8 litra žganih pijač. To je še več kot leto prej!

Podatki raziskave ATADD, Nacionalne raziskave o tobaku, alkoholu in drugih drogah, iz leta 2023 je predstavila tudi zanimive vzorce pitja: vse več je namreč tistih, ki alkohola sploh ne pijejo, med tistimi, ki ga, pa je vse več tistih, ki to počnejo na tvegan in škodljiv način. To pomeni, da so pri njih že znane negativne posledice pitja alkohola ali pa so zelo ogroženi zanje, pri tem pa govorimo o najmanj 200 neposredno povezljivih vrstah poškodb in obolenj, ob začetku akcije 40 dni brez alkohola pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. To niso samo bolezni jeter, ampak tudi različna rakava obolenja, ki so najpogostejša v različnih predelih prebavnega trakta, ne smemo pa pozabiti niti na posledice, ki se lahko kažejo v slabši delovni storilnosti, odsotnosti z dela, padcu imunskega sistema, slabšem spancu, razdražljivem razpoloženju in pogostejšim konfliktom, kar pa nima vpliva samo na posameznika, ki pije, temveč tudi na njegove bližnje. Alkohol prav tako poglablja odtujenost v tesnejših medosebnih odnosih.

Podprimo tiste, ki so se odpovedali alkoholu!

Poznamo najmanj 200 vrst poškodb in obolenj, ki jih povzroča čezmerno pitje alkohola. FOTO: Moussa81/Getty Images

Korak k sebi

Kot je pojasnila psihologinja Karmen Henigsman z NIJZ, je lahko pobuda 40 dni brez alkohola pomembna priložnost, da naredimo korak bližje k sebi kot tudi bližje k človeku. »Lahko najdemo nove oblike druženja ali sebi namenimo nove oblike sproščanja ali počnemo stvari, za katere je vedno primanjkovalo časa. To je tudi obdobje, ko lahko v solidarnosti spodbudimo druge osebe, ki so se odločile, da alkohola ne pijejo, ali pa neobsojajoče podpremo nekoga, ki ima že prisotne težave zaradi alkohola,« je poudarila.

Iz leta v leto pijemo več.

»Za vse, ki bi si želeli podpore pri opuščanju pitja alkohola, preden to zaide v težje oblike, so v Sloveniji na voljo brezplačna svetovanja SOPA, ki jih posebej usposobljeni strokovnjaki izvajajo v centrih za krepitev zdravja oz. zdravstvenovzgojnih centrih v okviru lokalnih zdravstvenih domov. Veseli nas, da se po tovrstno podporo obrača vedno več ljudi in da jo lahko nudimo po vseh regijah Slovenije. V omenjenih centrih je prav tako na voljo delavnica Zdravi odnosi, ki nas spodbudi k učenju veščin za bolj kakovostne medosebne odnose in bolj kakovosten odnos do sebe.«