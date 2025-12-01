Slovenija med najbolj uspešnimi v svetu: HIV dobro obvladujemo že 40 let

Slovenija ima eno najnižjih prijavnih incidenc hiva v svetu, epidemijo tudi v primerjavi s preostalimi državami EU dobro obvladujemo. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji konec leta 2024 živelo dobrih tisoč oseb, okuženih s hivom, približno deset odstotkov jih ne ve za okužbo. Velika večina oseb s prepoznano okužbo s hivom prejema protiretrovirusna zdravila in ima nezaznavno virusno breme, zato ne morejo okužiti drugih.

Do začetka novembra letos je bilo NIJZ prijavljenih 27 novih okužb s hivom, a bo število do konca leta višje, dodajajo strokovnjaki. V letu 2025 je število heteroseksualno prenesenih okužb prvič preseglo število okužb v skupini MSM (moških, ki imajo spolne odnose z moškimi). Letos je bilo postavljenih tudi devet diagnoz aidsa. Zaradi zelo dobrega zdravljenja je v zadnjem desetletju zaradi aidsa umrlo zelo malo oseb, lani je umrla ena, letos še nobena. Prof. dr. Irena Klavs, dr. med., z NIJZ je kot izjemne dosežke poudarila kombinirano preventivo v skupini MSM, ki vključuje dobro dostopno testiranje, takojšnje zdravljenje po postavljeni diagnozi in predizpostavitveno profilakso za osebe z najvišje tveganimi vedenji in poizpostavitveno profilakso za osebe, ki so bile izpostavljene tveganju okužbe. Da se v Sloveniji ne bi več rodil noben otrok z okužbo s hivom, smo leta 2022 uvedli presejanje nosečnic, zadnji otrok s hivom se je pri nas rodil leta 2013. Ker smo v Sloveniji že pred 40 leti začeli testirati darovalce krvi, krvnih pripravkov, tkiv in organov in sperme, po letu 1986 pri nas ni bilo primera okužbe s hivom med prejemniki.

Del zdravstvenih delavcev nerad zagotavlja oskrbo ključnim populacijam z višjim tveganjem za okužbo s hiv.

Preventiva je v Sloveniji izjemno učinkovita. FOTO: Arvydas Lakacauskas/Getty Images

Diskriminatorne prakse

Prof. dr. Janez Tomažič, dr. med., spec. interne medicine in spec. infektologije s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana, je ob svetovnem dnevu boja proti aidsu in evropskem tednu testiranja dejal, da so zdravila proti aidsu do bolnikov danes zelo prijazna, zdravljenje zelo učinkovito, glede cepiva pa smo še vedno na začetku. Poudaril je, da v javnosti še vedno ni dovolj znano, da tisti, ki se zdravijo, okužbe s hivom ne morejo prenašati na druge. Strokovnjaki opozarjajo tudi na izsledke raziskave, ki je pokazala na diskriminatorne prakse pri oskrbi oseb, okuženih s hivom. Ustrezno znanje o ključnih temah ima manj kot 20 odstotkov zdravstvenih delavcev. Majhen, a pomemben delež zdravstvenih delavcev nerad zagotavlja oskrbo ključnim populacijam z višjim tveganjem za okužbo s hivom, za kar je krivo pomanjkljivo znanje, so prepričani.

2013. se je pri nas rodil zadnji otrok s hivom.

Tisti, ki se zdravijo, okužbe ne morejo prenašati na druge. FOTO: Choreograph/Getty Images

V Sloveniji so na voljo številne možnosti za brezplačno in anonimno testiranje. Letos zaznamujemo 40 let uspešnega preprečevanja in obvladovanja okužbe s hivom v Sloveniji, vseskozi se uvrščamo med države, ki ohranjajo nizko stopnjo epidemije. Ministrstvo za zdravstvo in socialno varstvo je že leta 1985, še pred prvim potrjenim primerom aidsa v Sloveniji, ustanovilo posvetovalno telo, Komisijo za aids, pri tem pa gre posebna zasluga predvsem NIJZ, ki se je izkazal z raziskovalnim prispevkom in odlično primarno preventivo – ta je bila namreč v obdobju, ko še ni bilo zdravil, naše edino orožje.