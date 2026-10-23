Smo utrujeni ali izgoreli? Tako prepoznamo, kdaj potrebujemo spremembo

Delo, skrb za družino, nakupovanje, kuhanje, čiščenje in druga vsakodnevna opravila zahtevajo več energije, kot se nam včasih zdi. Ko se jim pridružijo še rekreacija, pomanjkanje spanja, časovni pritiski in skrbi, se lahko ob koncu dneva počutimo povsem izpraznjene. Tudi če večino dneva presedimo za računalnikom, smo lahko utrujeni, saj so zbranost, sprejemanje odločitev in nenehno preklapljanje med nalogami naporni. Svoje dodajo še napeti odnosi in občutek, da moramo vse postoriti sami.

Ni treba čakati, da ne zmoremo več, preden spremenimo okoliščine.

Utrujenost je običajen odziv telesa in duha na napor. Po zahtevnem dnevu smo lahko manj zbrani, hitreje izgubimo potrpljenje in si želimo predvsem miru. Za okrevanje potrebujemo dovolj spanja, redne obroke, primerno hidracijo in čas brez novih zahtev. Po fizičnem naporu pomaga počitek, po duševno napornem dnevu pa sprehod, stik z bližnjimi ali dejavnosti, ki nas veselijo. Če se po počitku in zmanjšanju obremenitev znova počutimo bolje, gre praviloma za običajno utrujenost. Drugače je, ko izčrpanost vztraja. Zjutraj se zbudimo brez prave energije, že običajna opravila nas utrujajo, težje se zberemo, prosti čas pa ne prinese pričakovanega olajšanja. Morda smo vse bolj razdražljivi ali brezvoljni, dejavnosti, ki so nas nekoč veselile, nas ne pritegnejo več. Ker opravila izvajamo počasneje, jih dokončujemo zvečer ali ob koncu tedna, s tem pa si jemljemo čas za okrevanje in se ujamemo v začarani krog.

Vztrajna izčrpanost še ne pomeni nujno izgorelosti. Povzročijo jo lahko tudi slabokrvnost, motnje delovanja ščitnice, motnje spanja, depresija ali druge zdravstvene težave. Če utrujenost ne mine, se celo stopnjuje in vpliva na vsakodnevno življenje, je smiseln posvet z osebnim zdravnikom, ki lahko pomaga poiskati njen vzrok.

Kdaj pomislimo na izgorelost

Svetovna zdravstvena organizacija izgorelost opredeljuje kot pojav, povezan s kroničnim stresom na delovnem mestu, ki ga nismo uspešno obvladali. Značilni so izčrpanost, miselni odmik od dela oziroma odpor do njega ter občutek zmanjšane poklicne učinkovitosti. Človek, ki je bil nekoč zavzet, lahko začne delo doživljati kot neznosno breme; motivacija upada, uspehi ne prinašajo več zadovoljstva, do sodelavcev in nalog postaja vse bolj odmaknjen, tudi običajne delovne obveznosti se zdijo čedalje zahtevnejše. Tveganje je večje, kadar so zahteve dolgotrajno visoke, nimamo dovolj vpliva na svoje delo ali podpore okolice oziroma ne moremo spremeniti razmer, ki nas obremenjujejo.

Utrujenost je odziv na napor, dolgotrajne težave pa znak, da moramo preveriti, kaj se dogaja.

Močno nas lahko prizadenejo tudi težave zunaj službe, denimo skrb za bolnega svojca ali zahtevne družinske razmere. V vsakdanjem govoru se za posledice takšnih okoliščin včasih uporablja izraz izgorelost, vendar jih je treba razlikovati od poklicne izgorelosti, kot jo opredeljuje stroka. Če ob pomanjkanju moči občutimo še potrtost ali izgubimo veselje do dejavnosti, ki so nas nekoč veselile, težav ne smemo pripisati zgolj preobremenjenosti.

Izgorelost je treba razlikovati od depresije. Pri prvi so težave praviloma povezane z delom, depresija pa lahko vpliva na vsa področja življenja. Zanjo sta značilni dolgotrajna potrtost ali izguba zanimanja in zadovoljstva, spremljajo jo lahko spremembe spanja in apetita, občutki ničvrednosti ali brezupa ter težave s koncentracijo. Simptomi se lahko prekrivajo, stanji pa se lahko pojavita tudi hkrati, zato ju ni mogoče zanesljivo ločiti zgolj po posameznih znakih. Če se ob vseh opisanih težavah kljub počitku in prilagoditvam ne počutimo bolje, stanje pa vpliva na delo, odnose ali vsakodnevna opravila, ne odlašajmo z obiskom osebnega zdravnika.

Po duševno napornem dnevu najbolj pomagajo sprehod, stik z bližnjimi ali dejavnosti, ki nas veselijo. FOTO: Jordi Salas/Getty Images

Ko nam vsakodnevne obveznosti zrastejo čez glavo. FOTO: Olga Rolenko/Getty Images