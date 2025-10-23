Smučanje? To je še en dragulj na avstrijskem Koroškem

Za uspehom avstrijske Koroške stoji preplet znanosti, podjetnosti in mednarodnega sodelovanja. Med slikovitimi jezeri in gorskimi prelazi raste regija, ki združuje raziskovalno odličnost in podjetniško drznost. Dolgo je bila priljubljena predvsem zaradi svoje naravne lepote, danes pa je prav tu doma nova generacija inovatorjev, inženirjev in znanstvenikov, ki premikajo meje mogočega.

Delež v industriji, gradbeništvu, energetiki in rudarstvu, ki zajema več kot tretjino celotne dodane vrednosti dežele, kaže, da gre za prostor z jasno vizijo prihodnosti. Tamkajšnja podjetja in raziskovalna središča delujejo in se razvijajo na krilih pametne specializacije, digitalizacije in trajnosti.

Naša severna soseda se v zadnjih letih tako pospešeno razvija v središče, kjer se premišljeno in zagnano prepletajo znanje, tehnologija in močna želja po napredku.

Naročnik oglasne vsebine je Urad koroške deželne vlade