Sok za nižji krvni tlak: učinkuje že po dveh tednih

Visok krvni tlak danes predstavlja eno največjih nevarnosti za zdravje in je dokazano dejavnik tveganja za številne resne bolezni. Ker se mnoge od njih lahko končajo usodno, ga je treba ohranjati v zdravih merah. Zdravniki med prvimi nasveti vedno poudarijo pomen pravilne prehrane. Znano je, katera hrana pri povišanem krvnem tlaku ni priporočljiva, na drugi strani obstaja veliko živil, ki pomagajo tlak znižati in ga vrniti v normalne vrednosti. Ena od njih je rdeča pesa, nedavna raziskava pa je pokazala, da ima njen koncentrirani sok še močnejši učinek, kot so domnevali doslej.

Posebej koristen za starejše

Učinek zniževanja krvnega tlaka s sokom rdeče pese, bogatim z nitrati, je pri starejših ljudeh lahko posledica posebnih sprememb v ustnem mikrobiomu, je pokazala največja raziskava na to temo doslej. Raziskovalci z angleške univerze v Exeterju so izvedli študijo, objavljeno v reviji Free Radical Biology and Medicine, v kateri so primerjali učinke pri starejših in mlajših udeležencih. Prejšnje raziskave so pokazale, da lahko prehrana, bogata z nitrati, znižuje krvni tlak, kar pomaga zmanjšati tveganje za bolezni srca. Nitrati so ključni za telo in jih naravno zaužijemo s prehrano, bogato z zelenjavo. Ko so udeleženci, stari med 60 in 70 let dva tedna dvakrat dnevno pili koncentriran sok rdeče pese, se jim je krvni tlak znižal. Zanimivo pa je, da tega učinka pri mlajših od 30 let niso zaznali. Sok rdeče pese je izjemno bogat z naravnimi anorganskimi nitrati, ki se v telesu pretvorijo v dušikov oksid. Ta širi krvne žile in pospešuje krvni obtok.

Skrbijo za zdravo ravnovesje bakterij v ustih

Nova raziskava prinaša dokaze, da je ta učinek verjetno posledica zmanjšanja potencialno škodljivih bakterij v ustih. Če koristne in škodljive bakterije v ustni votlini niso v ravnovesju, se zmanjša pretvorba nitratov iz zelenjave v dušikov oksid, ta pa je ključen za zdravo delovanje krvnih žil in uravnavanje krvnega tlaka. »Vemo, da ima prehrana, bogata z nitrati, številne koristi za zdravje in da starejši ljudje s staranjem proizvajajo manj lastnega dušikovega oksida. Prav tako so bolj nagnjeni k visokemu krvnemu tlaku, ki je lahko povezan s srčno-žilnimi zapleti, kot sta srčni infarkt in možganska kap,« je povedala avtorica raziskave, profesorica Annie Vanhatalo.

Kot poudarja, bi lahko spodbujanje starejših ljudi k uživanju več zelenjave, bogate z nitrati, prineslo pomembne dolgoročne koristi za zdravje. »Dobra novica je, da, če ne marate rdeče pese, obstaja veliko alternativ. Z nitrati so bogati tudi špinača, rukola, koromač, zelena in ohrovt,« je dodala. »Ta raziskava kaže, da z njimi bogata prehrana, spreminja ustni mikrobiom na način, ki bi lahko zmanjšal vnetja in znižal krvni tlak pri starejših ljudeh. To odpira pot večjim raziskavam, ki bodo preučevale vpliv življenjskega sloga in biološkega spola na odziv ljudi na nitrate v prehrani,« je povedal profesor Andrew Jones, soavtor študije.