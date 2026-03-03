Šokantno odkritje, v teh letih telo dramatično stari – mnoge bosta številki presenetili

Galerija
Najnovejše znanstvene raziskave kažejo, da staranje človeka ni povsem postopno, kot smo dolgo verjeli. Namesto počasnega, stalnega upada se telo v določenih obdobjih naglo spremeni, kar lahko pojasni, zakaj se v določenih starostnih obdobjih pojavijo nenadne spremembe v zdravju, energiji in telesnih funkcijah. Raziskava, ki so jo izvedli znanstveniki z Univerze Stanford, je spremljala več kot 135.000 bioloških molekul in mikroorganizmov (vključno z RNA, proteini, metaboliti ter mikrobi iz črevesja in kože) pri več kot 100 udeležencih, starih od 25 do 75 let.
Rezultati, ki so bili objavljeni v ugledni znanstveni reviji Nature Aging, kažejo, da se večina teh značilnosti ne spreminja enakomerno s starostjo, temveč doživlja dve obdobji hitrih sprememb. Prvi »skok« starenja je okoli 44. leta, drugi, še bolj intenziven »skok« pa se pokaže okoli 60. leta.
Čeprav staranje popolnoma ustaviti ni mogoče, ugotovitve raziskave kažejo, da lahko pravočasna zavedanja in spremembe življenjskega sloga upočasnijo učinke teh period. To vključuje:
Raziskovalci prav tako opozarjajo, da je telo v teh letih bolj dovzetno za življenjske navade – zato je prav, da že v 40. in še posebej v 50. letih skrbimo za zdrav način življenja, preden se pojavi hitrejše upadanje funkcij, poroča informer.rs.