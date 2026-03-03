Šokantno odkritje, v teh letih telo dramatično stari – mnoge bosta številki presenetili

Najnovejše znanstvene raziskave kažejo, da staranje človeka ni povsem postopno, kot smo dolgo verjeli. Namesto počasnega, stalnega upada se telo v določenih obdobjih naglo spremeni, kar lahko pojasni, zakaj se v določenih starostnih obdobjih pojavijo nenadne spremembe v zdravju, energiji in telesnih funkcijah. Raziskava, ki so jo izvedli znanstveniki z Univerze Stanford, je spremljala več kot 135.000 bioloških molekul in mikroorganizmov (vključno z RNA, proteini, metaboliti ter mikrobi iz črevesja in kože) pri več kot 100 udeležencih, starih od 25 do 75 let.

Rezultati, ki so bili objavljeni v ugledni znanstveni reviji Nature Aging, kažejo, da se večina teh značilnosti ne spreminja enakomerno s starostjo, temveč doživlja dve obdobji hitrih sprememb. Prvi »skok« starenja je okoli 44. leta, drugi, še bolj intenziven »skok« pa se pokaže okoli 60. leta.

Kaj se dogaja v telesu v teh obdobjih?

FOTO: Dimid_86 Getty Images

Okoli 44. leta:

Molekule, povezane s kardiovaskularnim sistemom, metabolizmom maščob ter presnovo alkohola in kofeina, se začnejo intenzivneje spreminjati.

Telo lahko težje uravnava energijo, metabolizem in vzdržuje prejšnjo telesno kondicijo.

Zaradi teh sprememb se lahko ljudje v tem obdobju počutijo manj odporne proti stresu in opazijo prve vrstice utrujenosti ali počasnejšega okrevanja.

Okoli 60. leta:

Padec učinkovitosti imunskega sistema postane bolj izrazit, zaradi česar telo lažje zboli.

Molekule, povezane s presnovo ogljikovih hidratov, delovanjem ledvic in imunskim odzivom, se spremenijo – kar lahko poveča tveganje za bolezni, kot so diabetes, težave s srcem in metabolna neravnovesja.

Ali lahko zavremo ali upočasnimo staranje?

Čeprav staranje popolnoma ustaviti ni mogoče, ugotovitve raziskave kažejo, da lahko pravočasna zavedanja in spremembe življenjskega sloga upočasnijo učinke teh period. To vključuje:

več gibanja in redno telesno aktivnost,

zdravo prehrano in nadzor nad težo,

zmernost pri alkoholu – še posebej v 40. letih,

dober spanec in skrb za imunski sistem, ki postanejo pomembnejši s približevanjem 60. letu.

Raziskovalci prav tako opozarjajo, da je telo v teh letih bolj dovzetno za življenjske navade – zato je prav, da že v 40. in še posebej v 50. letih skrbimo za zdrav način življenja, preden se pojavi hitrejše upadanje funkcij, poroča informer.rs.