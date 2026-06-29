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Sol znižuje ledišče: triki za hladnost v vročinskem valu

Med vročinskimi valovi je najpomembnejša hidracija; prav pridejo koristni nasveti, kako bo pijača ves čas ostala hladna.
Sol je snov, ki presenetljivo dobro vpliva na osvežitev. FOTO: Tetra Images/tgi/Getty Images/tetra Images Rf

Sol je snov, ki presenetljivo dobro vpliva na osvežitev. FOTO: Tetra Images/tgi/Getty Images/tetra Images Rf

Kljub vsem možnim opozorilom sončni dnevi preprosto vabijo ljudi na prosto. FOTO: Morsa Images/Getty Images

Kljub vsem možnim opozorilom sončni dnevi preprosto vabijo ljudi na prosto. FOTO: Morsa Images/Getty Images

V teh dneh je led bistvena stvar. FOTO: Matthias Kulka Getty Images

V teh dneh je led bistvena stvar. FOTO: Matthias Kulka Getty Images

Sol je snov, ki presenetljivo dobro vpliva na osvežitev. FOTO: Tetra Images/tgi/Getty Images/tetra Images Rf
Kljub vsem možnim opozorilom sončni dnevi preprosto vabijo ljudi na prosto. FOTO: Morsa Images/Getty Images
V teh dneh je led bistvena stvar. FOTO: Matthias Kulka Getty Images
L. K.
 29. 6. 2026 | 09:22
3:04
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Temperature so v teh dneh marsikje gladko presegle 30 stopinj Celzija, ponekod so se povzpele še precej višje. Vročina je tako marsikoga pregnala v senco, številni pa so se ubadali s povsem življenjskimi vprašanji, na primer, kako v teh soparnih dneh pijačo čim dlje ohraniti hladno.

Kljub vsem možnim opozorilom sončni dnevi preprosto vabijo ljudi na prosto. FOTO: Morsa Images/Getty Images
Kljub vsem možnim opozorilom sončni dnevi preprosto vabijo ljudi na prosto. FOTO: Morsa Images/Getty Images

Zaradi hude vročine je bilo za nekatere dele države izdano celo rdeče opozorilo, meteorološke službe pa so opozarjale, da lahko visoke temperature vplivajo na zdravje ljudi. Najbolj ogroženi so starejši od 65 let, kronični bolniki in ljudje z že obstoječimi zdravstvenimi težavami. Vročina lahko povzroči tudi težave v prometu ter poveča možnost občasnih izpadov električne energije.

Kombinacija z ledom, vodo in soljo se je izkazala za najboljšo.

Kljub vsem možnim opozorilom pa sončni dnevi preprosto vabijo ljudi na prosto. Mnogi so jih izkoristili za delo na vrtu, sončenje, kosila na terasah, druženje s prijatelji ali družinske piknike. In prav tam se hitro pojavi vsem dobro znana težava, ko se pijača na soncu ogreje, še preden nam jo uspe popiti. Zato predlagamo preprost in preizkušen način, ki lahko še kdaj komu pomaga med kakšnim izmed naslednjih vročinskih valov. Preizkušenih je bilo namreč kar osem različnih načinov hitrega hlajenja pijač. Med vsemi temi pa se je še najbolje izkazala presenetljivo preprosta kombinacija: led, voda in sol.

V teh dneh je led bistvena stvar. FOTO: Matthias Kulka Getty Images
V teh dneh je led bistvena stvar. FOTO: Matthias Kulka Getty Images

Kako in zakaj deluje prav ta kombinacija? Sol znižuje ledišče vode, zaradi česar nastane ledena mešanica, ta pa lahko doseže temperaturo pod nič stopinj Celzija. Pijača se bo tako ohladila hitreje kot z navadnim ledom. Pločevinke ali steklenice zatorej položite v posodo z ledom, dodajte malo vode in sol ter počakajte nekaj minut.

Kombinacija z ledom, vodo in soljo se je izkazala za najboljšo. Koristnejša je od preostalih sedmih metod hlajenja. Boljša je bila od samega ledu; od ledu in vode; ovijanja pijače, preden jo postavimo v zamrzovalnik, v mokro papirnato brisačo; boljša je bila od klasičnega načina hitrega hlajenja z zamrzovalnikom; vrtenja pijače v posodi z ledom (pijačo med hlajenjem vrtimo z roko, s čimer se tekočina v notranjosti hitreje ohlaja); vrtenja pijače v ledeni vodi (enako kot prej, le da je pijača to pot potopljena v ledeno vodo); boljša je bila tudi od vrtenja pijače v ledeni vodi s soljo (gre za kombinacijo vrtenja in slane ledene kopeli). Prav slednja se je pri nekaterih laboratorijskih testih izkazala celo za najhitrejšo med naštetimi posameznimi metodami, vendar se je pokazala tudi kot precej nepraktična za vsakodnevno uporabo, saj zahteva mehansko vrtenje (najbolje bi bilo to početi kar z vrtalnikom).

Preizkušenih je bilo kar osem različnih načinov hitrega hlajenja pijač.

Ob vsem tem pa strokovnjaki opozarjajo tudi na to, da je v vročini daleč najpomembnejša hidracija. Priporočajo od šest do osem kozarcev vode na dan, v obdobju tako visokih temperatur pa telo potrebuje samo še več tekočine. 

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