Sončna očala niso le za plažo, tudi to škoduje očem

Najpogostejša napaka je predolgo gledanje v zaslone brez premora. Dolgotrajno gledanje v računalnik, telefon ali tablico sicer ne povzroči trajne okvare oči, lahko pa povzroči digitalno utrujenost oči, ki se kaže kot pekoč občutek, suhost, zamegljen vid, glavobol in občutek težkih vek. Pri gledanju v zaslon redkeje mežikamo, zato se oči hitreje izsušijo. Med ukrepi strokovnjaki izpostavljajo prilagoditev svetlobe, zmanjšanje bleščanja, pravilno razdaljo od zaslona in odmore med delom. Pomembno je tudi, da zaslon ni ne presvetel ne pretemen, da ne sedimo preblizu in da oči med delom večkrat zavestno sprostimo: na vsakih 20 minut za nekaj trenutkov pogledamo stran od zaslona, najbolje v daljavo.

Nosite sončna očala le poleti ali na plaži? Narobe! UV-sevanje lahko poškoduje površino očesa, roženico in očesno lečo, dolgoročno pa poveča tveganje za sivo mreno in nekatere očesne rake. Sončna očala naj imajo 100-odstotno UV-zaščito oziroma oznako UV400, ne le temna stekla brez zaščite, slednja so zavajajoča, saj se zenice za njimi razširijo, v oko pa lahko pride več škodljivih žarkov. Zaščita ni pomembna le na dopustu, ampak tudi med vožnjo, sprehodom, športom in delom na prostem, in to vse leto.

Srbečih ne pomanemo

Veliko škode naredimo tudi z drgnjenjem. Ko nas oči srbijo, pečejo ali so utrujene, jih pomanemo. A s tem lahko dražimo površino očesa, vanj zanesemo nečistoče ali poslabšamo težave pri alergijah. Če nas pogosto srbijo, so rdeče ali boleče, je bolje obiskati okulista in poiskati vzrok. Drgnjenje je še posebej tvegano, če imamo na rokah umazanijo, ostanke krem, čistil ali drugih dražečih snovi. Pri srbečici lahko pomagajo umetne solze, spiranje vek ali zdravljenje alergije, a če težave vztrajajo, je potreben pregled.

Če uporabljamo kontaktne leče, si moramo pred rokovanjem z njimi umiti in osušiti roke, leče pa držati stran od vode. Ta lahko v oko zanese mikrobe, ki povzročijo hude okužbe. To pomeni, da z lečami ne plavamo, se ne tuširamo in jih ne spiramo z vodo iz pipe. Ne nosimo jih med spanjem, prav tako ni priporočljivo podaljševati uporabe čez predpisani rok ali dolivati nove tekočine v staro raztopino v posodici. Posodico za leče je treba redno menjati, saj se tudi tam lahko nabirajo mikrobi.

Leče vedno vstavljamo s čistimi in suhimi rokami.

Očem nehote škodimo tudi z ličili, saj lahko dražijo oči, mašijo žleze ob vekah in povečajo možnost vnetij. Ličil ne delimo z drugimi in jih ne uporabljamo med vnetjem. Tvegana je uporaba starih maskar in črtal za oči, saj se v njih lahko nabirajo bakterije. Ličila je treba pred spanjem vedno odstraniti, nežno in brez grobega drgnjenja. Če se po uporabi izdelka pojavijo pekoč občutek, rdečina, solzenje ali oteklina, ga je bolje zavreči.

Ne odlašajmo s pregledom

Ne smemo pozabiti na domača opravila. Čiščenje z močnimi čistili, delo z orodjem, košnja, žaganje, brušenje ali odpiranje kemikalij brez zaščitnih očal se marsikomu zdijo nepomembni. A prav doma se zgodi veliko poškodb oči. Dovolj je kapljica čistila, droben delec lesa ali kovine in posledice so lahko resne. Zaščitna očala niso pretiravanje, ampak zaščita pred poškodbami. Posebej previdni moramo biti pri čistilih v razpršilu, belilih, razmaščevalcih in drugih kemikalijah: če snov pride v oko, ga je treba takoj spirati s čisto tekočo vodo in po potrebi poiskati zdravniško pomoč.

Pomembno je, da ne odlašamo s pregledom.

Očem škodimo tudi, če zanemarjamo splošno zdravje. Kajenje, neurejen krvni sladkor, visok krvni tlak, premalo gibanja in slaba prehrana se ne poznajo le na srcu in žilah, ampak tudi na očeh. Pri sladkorni bolezni lahko pride do poškodb mrežnice, zato so redni pregledi še posebej pomembni. Pogosta napaka je tudi odlašanje s pregledom. Ljudje se navadijo na slabši vid, pogostejše glavobole, suhe oči in si rečejo, da bo minilo. Včasih res mine, včasih pa so to prvi znaki težav, ki jih je najbolje odkriti zgodaj. Nenadna izguba vida, bliski, močna bolečina, poškodba očesa, izrazita rdečina ali občutek tujka v očesu so opozorila, pri katerih ne čakamo.