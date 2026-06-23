  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POČITEK

Spanec, ki zagotavlja dobro zdravje in dolgo življenje

Poleg gibanja in jutranje svetlobe lahko kakovost spanja izboljšamo tudi tako, da ob koncih tedna ne skušamo nadomeščati čez teden izgubljenega spanca.
FOTO: Ilona Titova/Gettyimages

FOTO: Ilona Titova/Gettyimages

FOTO: Yuliia Kaveshnikova/Gettyimages

FOTO: Yuliia Kaveshnikova/Gettyimages

FOTO: Ridofranz/Gettyimages

FOTO: Ridofranz/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Ilona Titova/Gettyimages
FOTO: Yuliia Kaveshnikova/Gettyimages
FOTO: Ridofranz/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 23. 6. 2026 | 15:00
3:03
A+A-

Kakovosten spanec je za mnoge težko dosegljiv ideal. Pogosto se zgodi, da se zbudimo utrujeni in z občutkom, da nismo dovolj spočiti ter si vedno znova obljubljamo, da bo v posteljo hodili prej. Zaradi številnih raziskav, ki manj kot šest ur spanja povezujejo s slabšim zdravjem, se vse več pozornosti namenja higieni spanja in načinom, kako spanec izboljšati.  Eden izmed njih je tako imenovano pravilo 7: 1.

Kaj je pravilo 7: 1?

Pravilo 7: 1 pomeni, da si posameznik vsaj petkrat na teden prizadeva spati najmanj sedem ur in da hodi spat znotraj istega enournega časovnega okvira. Koncept izhaja iz raziskave, ki sta jo izvedla ekonomska šola London in šola Vitality, pri kateri so analizirali milijone podatkov o spanju. Ugotovili so, da ima doslednost pri tem pomemben vpliv na zdravje in dolžino življenja.

FOTO: Yuliia Kaveshnikova/Gettyimages
FOTO: Yuliia Kaveshnikova/Gettyimages

Strokovnjaki za spanje poudarjajo, da ljudje pri izboljševanju spanca pogosto storijo napako, ker preveč pozornosti namenjajo času odhoda v posteljo in premalo času prebujanja. Po njihovem mnenju je pravilnejši pristop poenotiti čas vstajanja, saj ta močneje vpliva na naš notranji ritem. Dosledno jutranje prebujanje pomaga telesu uskladiti hormone, telesno temperaturo in raven budnosti, kar pozneje olajša naraven občutek zaspanosti v večernih urah. V praksi to pomeni, da je tudi po slabo prespani noči priporočljivo vstati ob istem času, namesto da bi spanec »nadoknadili« z dolgim jutranjim poležavanjem.

FOTO: Ridofranz/Gettyimages
FOTO: Ridofranz/Gettyimages

Tri navade, ki dodatno pomagajo do boljšega spanca

Poleg stalnega časa prebujanja lahko boljšemu spancu pripomore še nekaj preprostih navad.

Redno gibanje: Telesna dejavnost čez dan poveča potrebo po spanju in olajša večerno uspavanje. To velja tudi za preproste dejavnosti, kot sta hoja ali uporaba stopnic namesto dvigala.

Jutranja izpostavljenost svetlobi: Naravna jutranja svetloba možganom pošlje signal za prebujanje, zmanjša raven melatonina in pomaga vzpostaviti stabilen ritem spanja.

Izogibanje dolgemu spanju ob koncih tedna: Čeprav je mamljivo, lahko nadomeščanje pomankanja spanja ob vikendih poruši biološko uro. Dosleden čas vstajanja je pomembnejši od občasnega daljšega spanja.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Doslednost je ključ

Redno prebujanje ob isti uri, več gibanja čez dan in jutranja svetloba so ključni dejavniki, ki lahko bistveno izboljšajo kakovost spanja. V praksi prehod s približno petih ur spanja na sedem ur pogosto ni posledica ene velike spremembe, temveč vrste majhnih, a doslednih navad. Najpomembnejše je razumeti, da se kakovosten in stabilen spanec gradi postopoma, vendar ga je s pravim pristopom mogoče realno doseči, piše 24sata.hr.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Sorodni članki

Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POMEMBEN ZA ZDRAVJE

Se nikakor ne morete naspati? Razlog je lahko to

Vsaj sedem ur spanca na noč potrebujemo, včasih pa ga ovira kombinacija fizičnih, duševnih in življenjskih dejavnikov.
Aleksander Brudar19. 6. 2026 | 20:00
Lifestyle  |  Polet
SIGNALI

10 opozorilnih znakov, da ste na robu duševnega zloma

Duševno zdravje je enako pomembno kot telesno, vendar številni opozorilne znake predolgo spregledajo.
Miroslav Cvjetičanin17. 6. 2026 | 09:00

Več iz teme

Španecnespečnostraziskavazdravje
ZADNJE NOVICE
14:37
Novice  |  Slovenija
NASMEJAL SPLET

Slovenski petelin postal spletna senzacija! Izgleda kot plišasta igrača, obnaša pa se kot T-Rex: »Napadel bo vas ali samokolnico!«

Ferdo se ponaša s številnimi aduti, zaradi katerih bi si ga gotovo želel marsikateri ljubitelj živali.
23. 6. 2026 | 14:37
14:30
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Zakaj sveže oprana posteljnina iz omare smrdi? Krivca sta dva, na enega skoraj nihče ne pomisli

Sveže oprana posteljnina po nekaj tednih v omari ne diši več? Preverite najpogostejše razloge za zatohel vonj in kako ga preprečiti.
23. 6. 2026 | 14:30
14:01
Novice  |  Slovenija
ČEBELE

Ljudska glasba je v Velenju zaigrala čebelam (FOTO)

V sadnem gozdu med Velenjskim in Škalskim jezerom stoji učni čebelnjak. Trenutno je v njem 16 čebeljih družin, za katere skrbi Franc Čanč.
Mojca Marot, Jože Miklavc23. 6. 2026 | 14:01
13:58
Novice  |  Svet
TEMPERATURNI REKORDI

Vročina terja davek: utonilo 40 ljudi, večinoma mladih, v manj kot tednu dni

V Franciji so izmerili najtoplejšo noč v zgodovini meritev. Zaprli so šole, poročajo pa tudi o tragedijah.
23. 6. 2026 | 13:58
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
NEKDANJA ZAKONCA

Nicole Kidman in Keith Urban: pet mesecev po ločitvi - dejanja, ki odpirajo nova vprašanja

Keith Urban je nekdanji ženi Nicole Kidman poslal sporočilo, ona mu je vrnila s posebno gesto.
23. 6. 2026 | 13:25
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
BOŽANSKE SLADICE

Nina Osenar Kontrec: Sprejela sem svoja leta (Suzy)

Marsikdo se sprašuje, kako lahko voditeljica in kulinarična mojstrica ob redni pripravi božanskih sladic ohranja tako zavidljivo postavo.
23. 6. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Zakaj Slovenci množično obiskujejo prav to lokacijo v Zagrebu?

Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
22. 6. 2026 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OPOZORILNI ZNAKI

Bolezen, ki prizadene vsakega drugega odraslega

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
22. 6. 2026 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
OMREŽJE

Bo še dovolj elektrike za vse naše naprave?

Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
22. 6. 2026 | 14:41
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠKODA

Preden zaklenete vrata, naredite še eno preprosto potezo

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVA PREHRANA

Prihaja nova oznaka »ultra procesirano«?

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
18. 6. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOSMERNO

V slovenske domove prihaja nova tehnologija

Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
22. 6. 2026 | 14:28
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

V ZDA beležijo rekordno rast: kako bo po novem pri nas?

Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
22. 6. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
17. 6. 2026 | 13:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZABAVA

Tam, kjer nastajajo spomini

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 10:00
Photo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 09:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki