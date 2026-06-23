Spanec, ki zagotavlja dobro zdravje in dolgo življenje

Kakovosten spanec je za mnoge težko dosegljiv ideal. Pogosto se zgodi, da se zbudimo utrujeni in z občutkom, da nismo dovolj spočiti ter si vedno znova obljubljamo, da bo v posteljo hodili prej. Zaradi številnih raziskav, ki manj kot šest ur spanja povezujejo s slabšim zdravjem, se vse več pozornosti namenja higieni spanja in načinom, kako spanec izboljšati. Eden izmed njih je tako imenovano pravilo 7: 1.

Kaj je pravilo 7: 1?

Pravilo 7: 1 pomeni, da si posameznik vsaj petkrat na teden prizadeva spati najmanj sedem ur in da hodi spat znotraj istega enournega časovnega okvira. Koncept izhaja iz raziskave, ki sta jo izvedla ekonomska šola London in šola Vitality, pri kateri so analizirali milijone podatkov o spanju. Ugotovili so, da ima doslednost pri tem pomemben vpliv na zdravje in dolžino življenja.

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Strokovnjaki za spanje poudarjajo, da ljudje pri izboljševanju spanca pogosto storijo napako, ker preveč pozornosti namenjajo času odhoda v posteljo in premalo času prebujanja. Po njihovem mnenju je pravilnejši pristop poenotiti čas vstajanja, saj ta močneje vpliva na naš notranji ritem. Dosledno jutranje prebujanje pomaga telesu uskladiti hormone, telesno temperaturo in raven budnosti, kar pozneje olajša naraven občutek zaspanosti v večernih urah. V praksi to pomeni, da je tudi po slabo prespani noči priporočljivo vstati ob istem času, namesto da bi spanec »nadoknadili« z dolgim jutranjim poležavanjem.

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Tri navade, ki dodatno pomagajo do boljšega spanca

Poleg stalnega časa prebujanja lahko boljšemu spancu pripomore še nekaj preprostih navad.

Redno gibanje: Telesna dejavnost čez dan poveča potrebo po spanju in olajša večerno uspavanje. To velja tudi za preproste dejavnosti, kot sta hoja ali uporaba stopnic namesto dvigala.

Jutranja izpostavljenost svetlobi: Naravna jutranja svetloba možganom pošlje signal za prebujanje, zmanjša raven melatonina in pomaga vzpostaviti stabilen ritem spanja.

Izogibanje dolgemu spanju ob koncih tedna: Čeprav je mamljivo, lahko nadomeščanje pomankanja spanja ob vikendih poruši biološko uro. Dosleden čas vstajanja je pomembnejši od občasnega daljšega spanja.

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Doslednost je ključ

Redno prebujanje ob isti uri, več gibanja čez dan in jutranja svetloba so ključni dejavniki, ki lahko bistveno izboljšajo kakovost spanja. V praksi prehod s približno petih ur spanja na sedem ur pogosto ni posledica ene velike spremembe, temveč vrste majhnih, a doslednih navad. Najpomembnejše je razumeti, da se kakovosten in stabilen spanec gradi postopoma, vendar ga je s pravim pristopom mogoče realno doseči, piše 24sata.hr.