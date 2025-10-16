  • Delo d.o.o.
PREHOD NA ZIMSKI ČAS

Spet bomo premikali ure: za dodatno uro spanja plačujemo visoko ceno

Premikanje ure na zimski in spomladi na poletni čas je dolgotrajna praksa, ki mnogim povzroča glavobole.
M. Fl.
 16. 10. 2025 | 15:00
 16. 10. 2025 | 15:28
5:07
A+A-

Zadnji vikend v oktobru bomo znova priča dejanju, ki nekatere zaradi dodatne ure spanja razveseljuje, druge pa zaradi porušene rutine in vse krajših dni spravlja v slabo voljo.

V noči s sobote, 25. oktobra, na nedeljo, 26. oktobra, bomo ob 3.00 zjutraj kazalce premaknili nazaj na 2.00.

S tem se vračamo na standardni, zimski čas. A čeprav se mnogi veselijo podarjene ure spanja, znanstveniki vedno glasneje opozarjajo, da zanjo plačujemo visoko ceno.

Več kot zgolj nelagodje

Kar smo nekoč dojemali kot manjšo nadlogo, danes velja za resen javnozdravstveni problem. Dvakrat letno premikanje ure moti naš notranji biološki oz. cirkadiani ritem, ki uravnava ključne telesne funkcije: spanje in budnost, izločanje hormonov, presnovo, krvni tlak in srčni utrip.

Nedavna raziskava ugledne univerze Stanford je ponudila najprepričljivejše dokaze o škodljivosti te prakse doslej. Primerjali so tri scenarije:

  • zdajšnji sistem z dvakratnim premikanjem ure
  • trajni poletni čas
  • trajni zimski čas

 

Ugotovili so, da je najslabša možnost prav dvakrat letno premikanje ure.

Pozitivni učinki trajnega standardnega časa

Modeli, ki temeljijo na podatkih ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni, kažejo, da bi trajna uvedba standardnega časa prinesla pomembne koristi:

  • v ZDA bi se lahko preprečilo okoli 300.000 kapi letno
  • zmanjšalo bi se število debelosti za 2,6 milijona primerov na leto

 

»Pogosteje, kot smo ob napačnem času izpostavljeni svetlobi, šibkejši je naš notranji ritem, kar negativno vpliva na imunski sistem, energijo in splošno zdravje,« opozarja dr. Jamie Zeitzer, glavni avtor študije.

Tudi kratkoročni učinki niso nedolžni

Številne raziskave so potrdile, da po pomladanskem premiku ure močno narastejo primeri srčnih napadov, prometnih nesreč in poškodb pri delu, kar pripisujejo pomanjkanju spanca in utrujenosti.

Večna dilema: zimski ali poletni čas?

Čeprav se večina strinja, da bi bilo treba prakso ukiniti, ni soglasja, kateri čas obdržati za stalno. Zagovorniki poletnega poudarjajo prednosti daljših večerov, več prostega časa po službi in manj kriminala.

A ko so v ZDA leta 1974 zaradi naftne krize uvedli celoleten poletni čas, so ga kmalu ukinili: starši niso bili zadovoljni, da morajo otroci v šolo v popolni temi. Po prvotnih načrtih naj bi izredni poletni čas trajal dve leti, vendar so ga leta 1975 opustili in se vrnili na običajno ureditev.

Znanstvena skupnost skoraj soglasno podpira trajni standardni, torej zimski čas, saj je jutranja svetloba ključna za pravilno delovanje telesa.

»Da bi telo ostalo usklajeno s 24-urnim dnevom, potrebujemo več jutranje in manj večerne svetlobe,« pojasnjuje dr. Zeitzer.

Strokovnjaki so si enotni, politika ne

Ameriška akademija za medicino spanja in Ameriško zdravniško združenje podpirata trajni zimski čas kot najboljšo možnost za javno zdravje.

A kljub podpori znanosti in večine prebivalstva je ukinitev prestavljanja ure obtičala v političnih zapletih.

Evropski parlament je že leta 2019 glasoval za ukinitev premikanja ure, z načrtom, da bo zadnja sprememba leta 2021. Vendar se države članice niso mogle dogovoriti, kateri čas naj obdržijo: poletni ali zimski. Pandemija in druge krize so temo potisnile v ozadje.

Trenutno veljavne direktive omogočajo nadaljevanje prakse vsaj do leta 2026. Podobno je tudi v ZDA, kjer je predlog za trajni poletni čas obstal v kongresu.

Svet se prebuja, Evropa zamuja

Veliko držav, vključno z Rusijo, Turčijo, Brazilijo, Mehiko in večjim delom Afrike ter Azije,  je že opustilo to, kar mnogi vidijo kot ostanek preteklosti, katerega prvotni namen – varčevanje z energijo – danes nima več pravega učinka. Nekatere, denimo Japonska in Kitajska, te prakse niso nikoli uveljavile.

Kako se pripraviti?

Dokler čakamo na politične odločitve, nam ne preostane drugega, kot da se tudi to jesen prilagodimo.

Strokovnjaki svetujejo:

  • postopno prilagajanje spalne rutine nekaj dni prej
  • izogibanje kofeinu in težkim obrokom pred spanjem
  • čim več jutranje naravne svetlobe

 

Čeprav bomo dobili uro spanja več, je jasno:

razprava o premikanju ure je prerasla vprašanje udobja, postala je resno zdravstveno vprašanje, na katerega politika še nima odgovora, piše 24sata.hr.

