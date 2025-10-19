Spiranje nosu je nujno

Sinusitis najpogosteje povzročajo virusi. Kar nekje v 95 odstotkih gre za virusno okužbo, ki jo zdravimo samo simptomatsko. Se pravi, z zdravili za lajšanje bolečine, zdravili, s katerimi zmanjšamo oteklino sluznice, pričakovano in običajno težave spontano ob podpornem zdravljenju izzvenijo. V redkejših primerih je okužba lahko bakterijska, ki zahteva protimikrobno zdravljenje. Bakterijska okužba poteka običajno s težjo klinično sliko in ta zahteva seveda obisk osebnega zdravnika,« pojasnjuje prof. dr. Matjaž Jereb, dr. med., spec. infektologije in spec. intenzivne medicine, s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana.

Kot dodaja, je treba biti pozoren na klinične znake, kot so zelo visoka telesna temperatura, mrazenje in hud glavobol. »V primeru opažanja teh znakov se svetuje obisk zdravnika, sploh če se težave vlečejo več kot 3, 4, 5 dni,« razloži.

Nosni dekongestiv je priporočljivo uporabljati le tri do štiri dni. FOTO: Eternalcreative/Getty Images

Večino težav s sinusi lahko pozdravimo sami. Pa ga lahko kdaj polomimo? »Kar se samozdravljenja tiče, je treba upoštevati navodila proizvajalca. Nikakor ne smemo prekoračiti svetovanih odmerkov. Tu so lahko potencialne težave. Težave so lahko tudi zaradi součinkovanja zdravil. Če posameznik jemlje določena zdravila zaradi nekih kroničnih bolezni, je vedno treba preveriti součinkovanje zdravil recimo z analgetiki, ki jih jemlje. Sicer pa so načeloma zdravila, ki jih svetujemo, varna,« pove strokovnjak.

Spiramo s fiziološko raztopino

»Med simptomi in znaki, ki govorijo v prid vnetju obnosnih votlin, sodijo bifazni potek, ko bolniki, ki zbolijo z znaki prehlada ali druge virusne bolezni zgornjih dihal, po izboljšanju ponovno zbolijo z znaki zamašenega nosu in gnojnim izcedkom iz nosu, bolnik pa lahko ima tudi povišano telesno temperaturo. Značilna je bolečina nad in pod očesi in pa pri sklanjanju naprej, izcedek lahko zateka nazaj v grlo, lahko se pojavijo zadah iz ustne votline, zobobol, glavobol, vnetje žrela, kašelj – predvsem ponoči – in motnje voha. Pri otrocih so simptomi manj specifični kot pri odraslih,« navajajo na spletni strani Zdravstvenega doma dr. Franca Ambrožiča v Postojni.

Zdravniki za lajšanje simptomov navadno predpišejo paracetamol in nosni dekongestiv, ki ga je priporočljivo uporabljati le 3–4 dni. »Pri hudi obliki po 7–10 dneh ali ko sumimo na bakterijsko okužbo, dodamo še antibiotik, ki ga je treba jemati točno po navodilih zdravnika. Običajno zdravljenje traja 10 dni,« pojasnjujejo. Dodaten ukrep je večkrat dnevno spiranje nosu s fiziološko raztopino, ki je nujno potrebno.

Nos spiramo večkrat na dan. FOTO: Geargodz/Getty Images

Poleg spiranja nosu moramo pri težavah s sinusi popiti vsaj dva litra toplih napitkov. Inhalacije s paro zdravniki odsvetujejo, po drugi strani pa je dobro, da poskrbimo za dovolj vlage v prostorih, kjer se gibljemo.

Pri ponavljajočih se vnetjih obnosnih votlin, zlasti pri starejših, zdravniki priporočajo preventivno cepljenje proti pljučnici.