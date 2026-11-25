Si želite povečati možnosti za kakovosten nočni počitek? Glede na najnovejše raziskave je spanje z nogavicami odlična ideja, pravi Michelle Drerup, strokovnjakinja za motnje spanja. »Da, sliši se protislovno, vendar lahko z nošenjem nogavic v postelji in segrevanjem stopal dejansko znižate osnovno telesno temperaturo in hitreje zaspite,« še pojasnjuje direktorica Centra za motnje spanja na kliniki Cleveland.

Kako deluje?

Čez dan se običajna osnovna telesna temperatura odraslega človeka giblje med 36,1 in 37,2 stopinje Celzija, povprečno znaša okoli 37 stopinj. Ko se približuje noč pade za eno do dve stopinji, s čimer se telo pripravlja na spanje. Pri tem pomaga proces, imenovan distalna vazodilatacija. Gre za širjenje krvnih žil v okončinah, predvsem v rokah in stopalih, kar poveča oddajanje toplote skozi kožo. Ko se koža segreje, se notranjost telesa ohlaja. Prav zato so lahko tople nogavice koristne.

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»S segrevanjem stopal razširite krvne žile, ki pomagajo ohlajati preostali del telesa. Povečan pretok krvi v stopala tako povzroči znižanje osnovne telesne temperature,« pojasnjuje strokovnjakinja. Že raziskava iz leta 2018, objavljena v strokovni literaturi, je pokazala, da so mladi moški, ki so spali z nogavicami, zaspali skoraj osem minut hitreje in spali 32 minut dlje kot tisti, ki nogavic niso nosili. Poleg tega so se ponoči redkeje prebujali.

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In ne, vse ni odvisno samo od nogavic. Strokovnjaki za spanje priporočajo, da temperaturo spalnice vzdržujemo pri približno 18,3 stopinje Celzija, saj tako telesna temperatura ponoči ostane nižja. Seveda se potrebe razlikujejo: nekaterim ustreza prostor s temperaturo okoli 15,6 stopinje, drugi pa imajo raje nekoliko toplejših 21,1 stopinje.

Še en koristen nasvet se glasi: pred spanjem se oprhajte s toplo (ne vročo) vodo ali si privoščite kopel. Načelo je enako, pravi Drerupova. »Če tik pred spanjem nekoliko zvišamo osnovno telesno temperaturo, ta nato bolj izrazito pade, kar pripomore k občutku zaspanosti,« pojasnjuje.

Vendar ta nasvet ne deluje pri vseh

Poudariti je treba, da takšen način uspavanja morda ne bo ustrezal vsakomur. Jennifer Mundt, izredna profesorica družinske in preventivne medicine na Univerzi v Utahu, poudarja pomen individualnega pristopa. »Če spite z nogavicami in imate občutek, da so vaša stopala prevroča, jih preprosto sezujte. Enako velja za temperaturo v spalnici.«

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»Ljudje so lahko zaradi tega zelo zaskrbljeni in si govorijo: "V podcastu sem slišal ali v knjigi prebral, da mora biti v spalnici natanko določena temperatura." Vendar stvari ne delujejo tako. Preprosto poslušajte svoje telo in sami presodite, kaj vam ustreza. Naše telo nam namreč dobro sporoča, ali nam je prevroče ali premrzlo,« sklene Mundtova.