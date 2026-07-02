Spite z vklopljeno klimatsko napravo? Preverite, kaj to povzroča telesu

Prijetno ohlajena spalnica olajša uspavanje, vendar strokovnjaki opozarjajo, da ima celonočno delovanje klimatske naprave svojo ceno. Medtem ko uživamo v prijetnem hladu, pogosto ne pomislimo na skrite posledice, ki jih lahko takšna navada pusti na zdravju: od izsušene kože do resnejših težav z dihali.

Prednosti hladne spalnice za kakovosten spanec

Naklonjenost spanju v klimatiziranem prostoru ni le vprašanje udobja. Raziskave kažejo, da je idealna temperatura za spanje med 15 in 19 stopinjami Celzija. Med uspavanjem se telesna temperatura naravno znižuje, hladnejši prostor pa ta proces pospeši in nam pomaga hitreje zaspati. Spanje v ohlajeni sobi pomeni manj nočnih prebujanj, globlji spanec in boljše počutje naslednje jutro. Za vse, ki se spopadajo z nespečnostjo, lahko pravilno nastavljena klimatska naprava predstavlja veliko olajšanje.

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Skrite nevarnosti: od suhe kože do težav z dihali

Čeprav klimatska naprava prinaša udobje, lahko nepravilna uporaba in slabo vzdrževanje povzročita številne zdravstvene težave. Najpogostejša je suh zrak. Klimatske naprave iz zraka odstranjujejo vlago, zaradi česar se koža izsuši, postane pusta, se lušči in je bolj občutljiva na draženje. Podobno se dogaja tudi z očmi, ki postanejo suhe in rdeče, zlasti pri ljudeh, ki nosijo kontaktne leče. Težave se ne končajo pri tem. Hladen in suh zrak draži sluznico nosu in grla, kar lahko povzroči hripavost, suh kašelj in zamašen nos.

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Če filtrov klimatske naprave ne čistimo redno, se v njih nabirajo prah, plesen, bakterije in drugi alergeni, ki jih naprava nato širi po prostoru. Pri ljudeh z astmo ali alergijami lahko to občutno poslabša simptome, kot so kašelj, oteženo dihanje in občutek stiskanja v prsih. Gre za pojav, ki ga strokovnjaki povezujejo tudi s tako imenovanim sindromom bolne stavbe, pri katerem dolgotrajno zadrževanje v slabo prezračevanih in klimatiziranih prostorih povzroča glavobole, utrujenost ter težave z dihali.

Jutranja otrdelost vratu in bolečine v mišicah

Marsikdo se zjutraj zbudi z otrdelim vratom ali bolečinami v hrbtu, ne da bi pomislil, da je razlog lahko prav klimatska naprava. Neposredna izpostavljenost hladnemu zračnemu toku ponoči povzroči krčenje mišic. Med spanjem se telo ne ohlaja enakomerno, zato so deli telesa, ki jih dosega hladen zrak, bolj napeti. Posledica so mišični krči ter občutek otrdelosti, predvsem v vratu, ramenih in hrbtu. Ljudje z artritisom ali drugimi boleznimi mišično-skeletnega sistema lahko opazijo tudi okrepljene bolečine v sklepih. Največje tveganje je, če spite neposredno pod notranjo enoto naprave ali če je zračni tok usmerjen naravnost proti postelji.

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Dolgoročne posledice in najbolj ogrožene skupine

Čeprav so kratkoročne težave, kot sta suho grlo ali otrdel vrat, predvsem neprijetne, lahko dolgotrajna izpostavljenost slabo vzdrževani klimatski napravi povzroči kronične zdravstvene težave. Dolgotrajno vdihavanje zraka, polnega prahu in plesni, poslabša astmo in alergije, kronično izsuševanje kože pa lahko prispeva k nastanku ekcemov in drugih vnetij. Nekateri strokovnjaki opozarjajo tudi, da lahko stalna izpostavljenost nekakovostnemu zraku v zaprtih prostorih oslabi imunski sistem.

Posebej občutljive so nekatere skupine: otroci in starejši težje prenašajo temperaturne skrajnosti. Dojenčki še ne zmorejo učinkovito uravnavati telesne temperature, zato je preveč ohlajena soba zanje lahko nevarna. Pri starejših pa lahko hladen in suh zrak dodatno poslabša že obstoječe težave z dihali ter poveča dovzetnost za okužbe.

Kako pametno uporabljati klimatsko napravo

Ključ ni v tem, da bi se klimatski napravi popolnoma odpovedali, temveč v premišljeni uporabi. Strokovnjaki priporočajo, da temperaturo nastavite med 24 in 26 stopinj Celzija. Prenizke nastavitve po nepotrebnem povečujejo porabo energije in dodatno obremenjujejo telo. Lamele klimatske naprave usmerite proti stropu ali steni, da se prostor enakomerno ohlaja in zrak ne piha neposredno v vas. Najpomembnejše je redno vzdrževanje. Filtre je priporočljivo očistiti na vsaka dva do štiri tedne, saj se v njih nabirajo prah, bakterije in plesen.

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Proti suhemu zraku pomaga vlažilnik zraka ali preprosto posoda z vodo v prostoru. Ne pozabite tudi na zadostno hidracijo: čez dan pijte dovolj vode, pred spanjem pa na kožo nanesite vlažilno kremo. Praktična rešitev je uporaba časovnika. Klimatsko napravo nastavite tako, da se izklopi uro ali dve po tem, ko zaspite. Prostor bo ostal prijetno ohlajen, hkrati boste zmanjšali tveganje za neželene učinke dolgotrajne izpostavljenosti hladnemu zraku.