DOBRO JE VEDETI

Spogledovanje dviguje samozavest, flirt priporočljiv tudi za dolgoletne pare

Možgani se bolj odzivajo na nepredvidljivost.
Prebudimo igrivost. FOTO: Onoky - Fabrice Lerouge/Getty Images
S. N.
 14. 5. 2026 | 20:44
V času družbenih aplikacij, hitrih zmenkov in neskončnega dopisovanja številni ugotavljajo, da jih ne privlači več samo seks, ampak iščejo nekaj več. Raziskave kažejo, da ljudje vse bolj pogrešajo občutek pričakovanja, napetosti in igrive pozornosti, vse, kar prinese s seboj spogledovanje.

Nova intima

Psihologi opažajo, da spogledovanje danes pogosto ni več le uvod v seks, ampak samostojen vir vznemirjenja, ki vsebuje sporočila, poglede, zaupne šale med dvema, predvsem pa občutek, da smo nekomu zanimivi. Pri veliko ljudeh to sproža več metuljčkov v trebuhu kot sam fizični odnos.

Kot omama

Flirtanje aktivira dopamin, ki je hormon pričakovanja in nagrade, in prav zato je začetna faza spoznavanja pogosto tako intenzivna. Možgani se bolj odzivajo na nepredvidljivost in občutek možnosti kot na nekaj, kar je že popolnoma dosegljivo.

Dolgo dopisovanje

Sodobni zmenki temeljijo na nenehnem občutku možnosti. Raziskave kažejo, da veliko ljudi danes dolgo ostaja v fazi dopisovanja, saj sta jim prav spogledovanje in občutek nove pozornosti pomemben del privlačnosti. Nekateri strokovnjaki celo govorijo o ekonomiji dopamina, kjer ljudje lovijo občutek vznemirjenja bolj kot dejanski odnos.

Občutek zaželenosti

Terapevti opažajo, da ljudje pogosto ne pogrešajo nujno seksa, ampak občutek, da jih nekdo opazi, si jih želi in se zanima zanje. Spogledovanje lahko potrdi njihovo privlačnost, jim dvigne samozavest in prebudi igriv del osebnosti, ki ga rutina hitro uspava.

Tudi za resne

Zanimivo je, da strokovnjaki flirt danes priporočajo tudi dolgoletnim parom. Majhna spogledovanja, draženje, komplimenti ali nepričakovano sporočilo lahko pomagajo ohranjati občutek napetosti in bližine, ki ga vsakdan pogosto zabriše. 

21:27
Novice  |  Kronika  |  Doma
NE NASEDAJTE

Ste prejeli SMS sporočilo o prometnem prekršku? Pozor, gre za prevaro!

Sporočilo je običajno poslano iz tujine, kar je razvidno iz telefonske številke.
14. 5. 2026 | 21:27
21:16
Bulvar  |  Suzy
MODNI RADAR

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Tanjo Žagar, Nušo Derendo in Mišo Molk.
14. 5. 2026 | 21:16
21:00
Live
Bulvar  |  Glasba in film
MIMO CENZURE RTV SLOVENIJE

Evrovizija 2026 v živo: oglejte si drugi polfinalni večer skupaj z nami in navijajte za Slovenko Evo Marijo (VIDEO)

Kljub cenzuri na RTV Slovenija smo na Slovenskih novicah uporabnikom omogočili ogled drugega polfinalnega večera Evrovizije 2026 v živo. Nocojšnji večer je še posebej pomemben, saj lahko navijate za slovensko predstavnico na Evroviziji 2026, ki nastopa za barve Luksemburga: gre za Evo Marijo Kavaš Puc.
14. 5. 2026 | 21:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Novice  |  Kronika  |  Doma
DELOVNA NESREČA

Stal na pnevmatiki nakladača, ko se je zgodilo. Delavec (36) je hudo poškodovan

Zgodilo se je na deponiji na območju naselja Srpenica v občini Bovec.
14. 5. 2026 | 20:31
20:20
Bulvar  |  Glasba in film
SPREMEMBA

To sta glasbenika, ki bosta pri Šank Rock zamenjala Bora Zuljana in Sama Jezovška (FOTO)

Ne gre za neposredni zamenjavi, temveč za naravno nadaljevanje zgodbe Šank Rocka z novo dinamiko, pravijo.
14. 5. 2026 | 20:20

