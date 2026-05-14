Spogledovanje dviguje samozavest, flirt priporočljiv tudi za dolgoletne pare

V času družbenih aplikacij, hitrih zmenkov in neskončnega dopisovanja številni ugotavljajo, da jih ne privlači več samo seks, ampak iščejo nekaj več. Raziskave kažejo, da ljudje vse bolj pogrešajo občutek pričakovanja, napetosti in igrive pozornosti, vse, kar prinese s seboj spogledovanje.

Nova intima

Psihologi opažajo, da spogledovanje danes pogosto ni več le uvod v seks, ampak samostojen vir vznemirjenja, ki vsebuje sporočila, poglede, zaupne šale med dvema, predvsem pa občutek, da smo nekomu zanimivi. Pri veliko ljudeh to sproža več metuljčkov v trebuhu kot sam fizični odnos.

Kot omama

Flirtanje aktivira dopamin, ki je hormon pričakovanja in nagrade, in prav zato je začetna faza spoznavanja pogosto tako intenzivna. Možgani se bolj odzivajo na nepredvidljivost in občutek možnosti kot na nekaj, kar je že popolnoma dosegljivo.

Dolgo dopisovanje

Sodobni zmenki temeljijo na nenehnem občutku možnosti. Raziskave kažejo, da veliko ljudi danes dolgo ostaja v fazi dopisovanja, saj sta jim prav spogledovanje in občutek nove pozornosti pomemben del privlačnosti. Nekateri strokovnjaki celo govorijo o ekonomiji dopamina, kjer ljudje lovijo občutek vznemirjenja bolj kot dejanski odnos.

Občutek zaželenosti

Terapevti opažajo, da ljudje pogosto ne pogrešajo nujno seksa, ampak občutek, da jih nekdo opazi, si jih želi in se zanima zanje. Spogledovanje lahko potrdi njihovo privlačnost, jim dvigne samozavest in prebudi igriv del osebnosti, ki ga rutina hitro uspava.

Tudi za resne

Zanimivo je, da strokovnjaki flirt danes priporočajo tudi dolgoletnim parom. Majhna spogledovanja, draženje, komplimenti ali nepričakovano sporočilo lahko pomagajo ohranjati občutek napetosti in bližine, ki ga vsakdan pogosto zabriše.