Spolne igračke so morda izdelovali že pred 28 tisoč leti

Ko govorimo o spolnosti nekoč, se velikokrat spomnimo na Kamasutro, vendar je znamenito indijsko besedilo staro približno 1800 let, medtem ko so nekateri predmeti, povezani s spolnostjo, nastali že več deset tisoč let prej.

Najbolj znana tovrstna najdba prihaja iz jame Hohle Fels v Nemčiji, kjer so arheologi odkrili približno 20 centimetrov dolg predmet iz kamna, star okoli 28 tisoč let. Zaradi izrazito falične oblike in sledi obrabe nekateri raziskovalci menijo, da bi lahko šlo za najstarejšo znano spolno igračko na svetu, medtem ko drugi opozarjajo, da je bil to morda simbol plodnosti ali obredni predmet. Podobne kamnite, koščene in slonokoščene predmete so našli tudi v Franciji, Avstriji in na Češkem, njihova starost pa sega od 20.000 do 30.000 let.

Čeprav njihovega namena ni mogoče z gotovostjo dokazati, se raziskovalci strinjajo, da falični simboli spremljajo človeštvo že od prazgodovine. Tudi v antični Grčiji, Rimu, na Kitajskem in Japonskem so bili falusi pomembni simboli plodnosti, sreče in zaščite.