Spolno slo lahko poveča že premik v vsakdanjem življenju: nelagodje je lahko ovira

V dolgoletni zvezi pogosto ne zadostuje več le en sam pogled, ki nas zvabi v posteljo, a zato preradi krivimo rutino. Toda nove raziskave kažejo, da strasti ne odnesejo nujno leta, ampak je precej bolj pomembno, kaj se med partnerjema dogaja zunaj spalnice.

Ameriški raziskovalci so pet let spremljali več kot 2000 mladoporočencev, pri čemer niso opazili postopnega ugašanja strasti, torej vpliva časa. Veliko pomembneje je bilo, kako so doživljali seks. Pari, ki so v odnosu brez zadržkov in zadreg razpravljali o okusih in pričakovanjih, so tudi veliko izraziteje ohranjali strast. Spolni odnos iz rutine ali občutka dolžnosti pa kaj hitro pogasi željo.

Čustveno breme

V spalnico pogosto prinesemo vse, kar se je dogajalo čez dan. Nova raziskava je pri ženskah povezala večje spolno zadovoljstvo ob pravičnejši delitvi tako imenovanega čustvenega bremena. Ne gre samo za to, kdo skuha večerjo, ampak kdo tudi ugotovi, da je zmanjkalo nekega živila. Ne da samo pelje otroka k zdravniku, ampak ga tja tudi naroči. Načrtuje vikend in ve, kaj vse je še treba postoriti v družinski dinamiki. Če mora eden ves čas misliti za oba, možgani zvečer težko preklopijo naravnost v erotiko.

Eksperimenti pomagajo, vendar ni nujno, da jih iščemo v postelji. Včasih so dnevi, ko skupaj počneta kaj novega, zanimivega ali nekoliko drugačnega, povezani z več spolne sle in večjim spolnim zadovoljstvom. Lahko gre za izlet, nov lokal ali dejavnost, ki je še nista poskusila. Pomemben je premik iz popolnoma predvidljivega vsakdana.

Tudi bližina ima drugo plat. Če je seks postal še ena obveznost med pranjem perila in jutrišnjim sestankom, spontanost težko preživi. Dolgoročno se je kot pomemben pokazal prav občutek, da se za seks odločamo sami, da ga lahko brez slabega občutka sprejmemo, ponudimo ali zavrnemo in da lahko brez nelagodja povemo, kaj si želimo.