Spolnost se obravnava kot pomemben del splošnega zdravja in dobrega počutja

Spolnost se vse pogosteje obravnava kot pomemben del splošnega zdravja in dobrega počutja, ne le kot intimna ali zasebna zadeva. Novi trendi kažejo, da ljudje seks čedalje bolj povezujejo z duševnim ravnovesjem, telesnim počutjem in kakovostjo odnosov.

Zdravniki, terapevti in spolni svetovalci prav tako opažajo porast ljudi, ki zaradi težav v spolnosti poiščejo strokovno pomoč, tokrat brez zadrege in občutka osamljenosti, ki je to temo spremljal desetletja. Po nekaterih podatkih se je v zadnjih petih letih število spletnih posvetov s spolnimi terapevti povečalo za več kot 40 odstotkov, zlasti med ženskami in pari, ki so skupaj že desetletja. V ospredju niso več le težave z erekcijo ali bolečina pri suhosti nožnice, temveč vprašanja želje, izgorelosti, razlik v libidu med spoloma in vpliva stresa. Strokovnjaki poudarjajo, da je to premik k bolj realističnemu pogledu na spolnost, ki ni vedno spontana in brez težav, temveč se spreminja skozi življenjska obdobja.

Seks je tako vse redkeje merilo uspešnosti in vse pogosteje kazalnik splošnega počutja ter kakovosti odnosa.