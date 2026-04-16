AKTIVNI IN ZDRAVI

Srčno zdravje se začne desetletja prej

Večina ljudi se z zvišanim holesterolom in krvnim tlakom začne ukvarjati šele, ko se pojavijo težave. Kardiolog prof. dr. Zlatko Fras opozarja, da se težišče sodobne kardiologije seli v zgodnje prepoznavanje tveganj in premišljeno preventivo. Kje je meja med pravočasnim ukrepanjem in pretiranim zdravljenjem?
Blaž Kondža
 16. 4. 2026 | 08:00
Razumevanje srčno-žilnih bolezni se v zadnjih letih opazno poglablja. Namesto odzivanja na akutne dogodke sodobna medicina vse bolj razkriva dolgotrajne procese, ki se razvijajo tiho in pogosto brez jasnih znakov. Med ključnimi dejavniki ostaja zvišan holesterol v lipoproteinih nizke gostote (h-LDL), vendar v širšem kontekstu vseživljenjske izpostavljenosti in celostne ocene tveganja.

O teh premikih razmišljamo s prof. dr. Zlatkom Frasom, dr. med., specialistom kardiologije in vaskularne medicine ter strokovnim direktorjem Interne klinike UKC Ljubljana. Sogovornik, ki spada med najvidnejše slovenske kardiologe, razgrne ključne dileme sodobne preventive, pomen individualiziranega pristopa ter vprašanja, ki jih odpira vse zgodnejše ukrepanje pri na videz zdravih posameznikih.

prof. dr. Zlatko Fras, dr. med. FOTO: Jože Suhadolnik
prof. dr. Zlatko Fras, dr. med. FOTO: Jože Suhadolnik

V tujih, predvsem ameriških medijih je mogoče zaslediti trditve, da bi morali povišan holesterol zdraviti že pri mladih. Kako trdni so dokazi za tak pristop?

Dokazi so zelo trdni za izbrane mlade z visokim tveganjem, vendar ne gre za splošno »medikalizacijo« vseh. Najbolj prepričljivi so pri posameznikih z zelo visokimi vrednostmi holesterola v lipoproteinih nizke gostote (h-LDL), običajno nad 5,0 mmol/L, na primer pri družinski hiperholesterolemiji, ki je genetskega izvora. Pri njih je tveganje za zgodnji nastanek in napredovanje aterosklerotičnega bolezenskega procesa v žilni steni veliko že v mladosti. Prav tako velja razmisliti o zdravljenju pri mlajših odraslih (v starostni skupini 20–39 let) z zmerno zvišanim h-LDL (nad 3,6 mmol/L), če imajo dodatne dejavnike tveganja, kot je npr. družinska anamneza prezgodnjih srčno-žilnih bolezni. Ne gre torej za univerzalno priporočilo, ampak za ciljan pristop, ki temelji na oceni celokupne srčno-žilne ogroženosti.

Koliko je pri razumevanju tveganja pomembna kumulativna izpostavljenost holesterolu LDL skozi življenje?

To je danes eden od osrednjih konceptov. Ateroskleroza je proces, ki se razvija desetletja, zato ni pomembno le, kolikšna je vrednost h-LDL v določenem trenutku, ampak kako dolgo in za koliko je bil h-LDL zvišan že do takrat. Lahko rečemo, da gre za neke vrste učinek »odmerka h-LDL skozi čas«. Dolgotrajna izpostavljenost – lahko tudi zgolj zmerno zvišani koncentraciji h-LDL v krvi – lahko pomeni enako ali celo večje tveganje kot kratkotrajna izpostavljenost zelo visokim vrednostim. Ta pogled bistveno podpira idejo zgodnje preventive.

Tako evropske kot ameriške smernice izrecno poudarjajo vlogo in pomen zvišanega h-LDL kot vzročnega dejavnika ateroskleroze in dosledno potrjujejo logiko zelo nizkih vrednosti h-LDL pri zelo ogroženih (vrednost naj bo pod 1,4 mmol/L).

Ali smo v kardiologiji priča premiku od zdravljenja posledic k bistveno zgodnejši preventivi?

Da, ta premik je zelo jasen. V preteklosti smo se pogosto odzivali šele na pojav neke akutne oblike bolezni – npr. srčnega infarkta, možganske kapi. V sodobni medicini in kardiologiji se vse bolj osredotočamo na preprečevanje nastanka, še zlasti pa napredovanja srčno-žilnih bolezni, posebno tistih, ki so najpogostejše in so povezane z aterosklerozo. To vključuje zgodnejše prepoznavanje poglavitnih dejavnikov tveganja zanje, bolj sistematično obravnavo vseživljenjske ogroženosti in tudi razmislek o zdravljenju še pred pojavom kliničnih znakov bolezni. Gre za premik v paradigmi: od reaktivne, kurativne medicine k proaktivni, preventivni.

Kje je meja med smiselno preventivo in pretiranim zdravljenjem sicer zdravih mladih ljudi z zdravili?

Gre za eno ključnih vprašanj sodobne medicine. Meja odločanja je tam, kjer ostaja celokupno absolutno tveganje nizko oziroma zmerno, dokazi o neto koristih zdravljenja pa so negotovi. Bistvena je torej kar najbolj natančna, vedno bolj tudi individualizirana ocena absolutnega tveganja in pričakovanih koristi zdravljenja. Pri mlajših z majhnim kratkoročnim tveganjem in brez dodatnih dejavnikov tveganja je praviloma prva in edina izbira uvajanje pozitivnih, zdravju koristnih sprememb življenjskega sloga. Zdravljenje z zdravili uporabimo šele takrat, ko pri posamezniku opredelimo visoko dolgoročno tveganje – na primer zaradi genetike ali sočasne prisotnosti kombinacije več dejavnikov tveganja. Vsekakor je bistvenega pomena zavedanje, da nikoli ne zdravimo le številčnih vrednosti posameznih dejavnikov tveganja, ampak vedno človeka kot celoto.

Nekatere nove raziskave povezujejo zvišan h-LDL in visok krvni tlak tudi z večjim tveganjem za demenco. Kako prepričljivi so ti podatki?

Za zvišan krvni tlak so dokazi precej prepričljivi; neurejena hipertenzija v srednjih letih je dokaj jasno povezana z večjim tveganjem za demenco. Metaanaliza randomiziranih kliničnih raziskav je pokazala, da zniževanje krvnega tlaka zmanjša tveganje za demenco ali kognitivno okvaro, čeprav je absolutni učinek zmeren. Glede h-LDL pa so podatki precej manj neposredni, znanstveni dokazi so šibkejši. Obstajajo epidemiološke povezave in biološka verjetnost, vendar še nimamo enako trdnih dokazov iz randomiziranih raziskav, da bi z npr. vsakim farmakološkim zniževanjem h-LDL neposredno preprečevali demenco. Gre sicer za pomemben epidemiološki signal, ki pa ga velja interpretirati previdno.

Kako danes gledate na ciljne vrednosti h-LDL in krvnega tlaka – so dovolj stroge ali jih bo treba v prihodnje še znižati?

Pri bolnikih z visokim in zelo visokim tveganjem smo že danes precej »agresivni« in verjetno se bodo cilji še nekoliko znižali ali postali bolj individualizirani. Tako evropske kot ameriške smernice izrecno poudarjajo vlogo in pomen zvišanega h-LDL kot vzročnega dejavnika ateroskleroze in dosledno potrjujejo logiko zelo nizkih vrednosti h-LDL pri zelo ogroženih (vrednost naj bo pod 1,4 mmol/L). Tudi pri priporočilih v zvezi s krvnim tlakom se pomikamo k nižjim ciljem (120–129/70–79 mmHg), vendar ob jasnem pogoju, da bolnik zdravljenje dobro prenaša. Izjeme veljajo za krhke osebe, predvsem starostnike. Ključno sporočilo glede krvnega tlaka ni le »nižji je boljši«, ampak »nižji je boljši, če je varen in smiseln za posameznika«. Spet je poudarek na individualiziranih prilagoditvah zdravljenja.

Največji izziv sodobne kardiologije vsekakor ni izumljanje še ene tablete, temveč predvsem pravočasno prepoznavanje oseb, ki bodo imele največ koristi od zgodnje preventive.

V zadnjih letih se priporočene ciljne vrednosti postopoma zaostrujejo. Ali to odraža boljše razumevanje bolezni ali tudi večjo previdnost stroke?

Predvsem gre za boljše razumevanje biologije in razpoložljivost boljših podatkov in dokazov iz kakovostnih obsežnih kliničnih raziskav. V zvezi s h-LDL imamo izjemno konsistentno zgodbo: genetika → opazovalne študije → randomizirane klinične raziskave → metaanalize. Vsi rezultati kažejo v isto smer, in sicer da je učinek takšen: nižje je praviloma boljše, zlasti ob ocenjenem višjem tveganju. Imamo zelo konsistentne dokaze, da nižji h-LDL pomeni manj aterosklerotičnih dogodkov. Pri krvnem tlaku so podatki bolj kompleksni, zato so priporočila bolj niansirana (zlasti glede že omenjenih priporočil za zdravljenje starejših krhkih posameznikov). Stroka ni zgolj »bolj previdna«, ampak predvsem bolj natančna pri uravnoteževanju koristi in tveganj.

V javnosti se občasno pojavijo študije, ki relativizirajo vlogo holesterola pri srčno-žilnih boleznih. Kako naj laik razume ta navidezna nasprotja?

Znanost temelji na soglasju številnih raziskav. Pomembno je razumeti, da ena sama študija redko spremeni celotno sliko. Nasprotujoče si študije pogosto izhajajo iz metodoloških omejitev ali specifičnih populacij. Posamezne študije pogosto zamenjujejo vzrok in posledico. Pri h-LDL je dokazov o njegovi vzročni vlogi pri aterosklerozi zelo veliko in so izjemno konsistentni. Laik naj se zato opira na strokovna stališča in priporočila uglednih strokovnih združenj, ne pa na posamezne medijske naslove.

Kakšna je vloga statinov in novejših zdravil pri dolgoročni zaščiti – tudi z vidika možganskega zdravja?

Statini ostajajo temelj zdravljenja hiperholesterolemije, saj imajo najmočnejšo znanstveno dokazno podlago glede zmanjševanja srčno-žilnih dogodkov. Novejša zdravila dopolnjujejo zdravljenje predvsem pri bolnikih z visokim in zelo visokim tveganjem ali pri tistih, ki s statini ne dosežejo ciljnih vrednosti. Kar zadeva možgansko zdravje, ni dokazov, da bi (tudi zelo) nizke vrednosti h-LDL povzročile kognitivni upad. Nasprotno, posredni podatki nakazujejo, da lahko dobra srčno-žilna preventiva dolgoročno koristi tudi možganom.

Ali je mogoče, da pri posamezniku mejno povišan holesterol ali krvni tlak ne pomeni pomembnega tveganja?

Seveda. Medicina ni binarna. Tveganje je vedno rezultat kombinacije dejavnikov. Enaka vrednost h-LDL ali krvnega tlaka ima lahko povsem različen pomen pri različnih ljudeh. Vrednost h-LDL 3,8 mmol/L ali krvni tlak 132/82 mmHg pri nekom brez drugih dejavnikov tveganja, brez družinske anamneze srčno-žilnih bolezni in brez subklinične ateroskleroze ne pomenita enakega tveganja kot enaka številka pri kadilcu s sladkorno boleznijo ali pri človeku z visokim lipoproteinom (a) (Lp(a)). Zato danes poudarjamo celostno oceno tveganja, ne zgolj posameznih številk. Številka je signal, ne pa diagnoza sama po sebi.

Kako velik vpliv imajo farmacevtska industrija in klinične raziskave na oblikovanje smernic – in kje so varovalke za strokovno neodvisnost?

Določen vpliv zanesljivo obstaja, saj industrija financira velik del kliničnih raziskav, zlasti dragih preskušanj novih zdravil. To je realnost sodobne medicine. Toda to še ne pomeni, da so smernice avtomatično pristranske. Obstajajo jasne in pomembne varovalke: obveznost razkritja (tudi zgolj potencialnih) konfliktov interesov, neodvisni strokovni odbori, uporaba širokega nabora znanstvenih dokazov in formalni postopki njihovega ocenjevanja, zunanji recenzijski postopki in dejstvo, da smernice večinoma temeljijo na več raziskavah in metaanalizah. Smernice ne temeljijo na eni študiji, ampak na celotni obstoječi zbirki dokazov o posameznem vprašanju.

Kje vidite največje izzive sodobne kardiologije v prihodnjem desetletju?

Največji izziv vsekakor ni izumljanje še ene tablete, temveč predvsem pravočasno prepoznavanje oseb, ki bodo imele največ koristi od zgodnje preventive. To pomeni: (1) boljšo, na posameznika osredotočeno, individualizirano oceno tveganja, ki bo med drugim vključevala (2) boljše (pre)poznavanje genetskih dejavnikov tveganja (npr. s sistematičnim odkrivanjem posameznikov z družinsko hiperholesterolemijo in/ali zvišanimi vrednostmi lipoproteina (a)), ter (3) dejanski, konkreten vpliv nekaterih determinant srčno-žilnega zdravja (oziroma dejavnikov tveganja), ki jim danes še ne znamo pripisati zelo natančnega količinskega vpliva na zdravje posameznika (npr. vpliv nezdravega okolja, psihosocialnih determinant idr.).

Prepričan sem, da bomo čez desetletje o vplivu tega, t. i. celostnega biopsihosocialnega prepleta na srčno-žilno zdravje vedeli bistveno več kot danes. In bomo lahko tako pri preprečevanju kot zdravljenju še boljši. Kljub velikim pričakovanjem v zvezi z razvojem sodobnih, učinkovitih in varnih zdravil pa bo na terapevtskem področju zelo pomembno iskanje poti do izboljšanja predvsem dolgoročne zavzetosti za zdravljenje, vključno s prilagoditvami življenjskega sloga. Zanesljivo bo še bolj pomembno kot danes tudi povezovanje srčno-žilnega in možganskega zdravja ter zmanjševanje neenakosti v dostopu do pravočasne celostne preventive.

 

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Aktivni & zdravi.

Več iz teme

srčno-žilne bolezniprof. dr. Zlatko Fraspreventiva
ZADNJE NOVICE
09:51
Novice  |  Slovenija
PRIHODNJE LETO

Prihaja velika novost: državna mreža prevozov na klic

V prihodnjem letu bodo kupili prva od 230 električnih vozil.
Simona Fajfar16. 4. 2026 | 09:51
09:41
Lifestyle  |  Polet
E-BIKE

Kupujete električno kolo? Ena napačna odločitev vas lahko drago stane

Napačna izbira lahko hitro pomeni razočaranje, slabo izkušnjo in tudi nepotrebno visok strošek.
Miroslav Cvjetičanin16. 4. 2026 | 09:41
09:21
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA

Prišla na praznovanje, domov se ni vrnila! Natašina (19) smrt pretresla vas, na pogrebu skoraj vsa šola

Nataša je bila edinka, starša pa sta jo dobila v poznejših letih. Letos bi morala maturirati na medicinski šoli.
16. 4. 2026 | 09:21
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
VZGOJA

Zvezdanina modrost: Ljubezen ni dovolj, otrok potrebuje tudi meje (Suzy)

V želji po najboljšem za otroka lahko starš nehote spregleda, kaj ta v resnici potrebuje.
16. 4. 2026 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
NEVERJETNO

Veste, koliko let ima legendarni igralec? Izdala ga je njegova filmska žena

Legendarni ameriški igralec Ed O’Neill je praznoval velik jubilej.
16. 4. 2026 | 09:00
08:45
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZAGORJE OB SAVI

Huda delovna nesreča: stroj se je na klančini prevrnil, z delavcem je hudo

Zgodilo se je v sredo dopoldan.
16. 4. 2026 | 08:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Hrbtenica pod pritiskom sodobnega življenja

Dolgotrajno sedenje, digitalne navade in pomanjkanje gibanja so postali stalnica sodobnega vsakdana. Posledice vse pogosteje občutimo v hrbtenici, kjer se bolečine pojavljajo že pri mlajših generacijah. O tem, zakaj se to dogaja in kako lahko ukrepamo, smo se pogovarjali z ortopedom Samom Novakom.
14. 4. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Hrbtenica pod pritiskom sodobnega življenja

Dolgotrajno sedenje, digitalne navade in pomanjkanje gibanja so postali stalnica sodobnega vsakdana. Posledice vse pogosteje občutimo v hrbtenici, kjer se bolečine pojavljajo že pri mlajših generacijah. O tem, zakaj se to dogaja in kako lahko ukrepamo, smo se pogovarjali z ortopedom Samom Novakom.
14. 4. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROJEKTI

Slovenska gradbišča vstopajo v novo dobo, sprememba je že tukaj

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Slovenske novice10. 4. 2026 | 12:19
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bodo tudi v Sloveniji dostavljali roboti?

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
14. 4. 2026 | 15:26
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NAMIG

Od Dalmacije do Slavonije: potovanje okusov po Hrvaški

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
