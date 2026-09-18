Ste pod stresom? Spoznajte nekaj koristnih načinov umirjanja

Dandanes se je zelo težko izogniti stresu. Pa naj gre za tistega na delovnem mestu, ob številnih domačih obveznostih ali pa tistega, ker denimo v športu ne dosegamo želenih rezultatov. Ker je dokazano, da stres negativno vpliva na telo, tudi na imunski sistem, kar pomeni, da lahko ob daljši izpostavljenosti stresnim situacijam hitreje zbolimo, je dobro poznati nekaj koristnih tehnik umirjanja.

Ena je denimo trebušno dihanje. Na prvi pogled se zdi, da gre za blažev žegen, a ni tako. S trebušnim dihanjem lajšamo tesnobo in stres. Z njim stimuliramo vagusni živec, gre za najdaljši možganski živec, ki poteka skozi vrat, prsni koš in globoko v trebuh, vse do debelega črevesa. Vse to aktivira odziv na sprostitev, zmanjša srčni utrip in krvni tlak ter zniža raven stresa. In kako izvajamo tovrstno dihanje? Sedimo na stolu, se nagnemo naprej, položimo komolce na kolena in naravno dihamo. Kot pojasnjujejo strokovnjaki, ta položaj človeka sili, da diha s trebuhom.

Gremo v gozd

Drugi način hitrega umirjanja je raztegovanje mišic. Ko sedimo ali stojimo, najprej vdihnimo, nato dvignimo roke nad glavo, prepletimo prste in se raztegnimo. V takem položaju vztrajajmo nekaj sekund, nato razpletimo prste in izdihnimo, ko spustimo roke. Ponovimo trikrat. Dobra vaja je tudi odmor za čuječnost oziroma kognitivno zmožnost, ki omogoča usmerjanje polne pozornosti na dogajanje v sebi in bližnji okolici v tem trenutku. To najlažje storimo tako, da opazujemo svoja čustva, medtem ko počnemo nekaj pomirjujočega. Prižgimo denimo dišečo svečo in opazujmo njen plamen. Hkrati se osredotočimo na njen vonj in se z njegovo pomočjo potopimo v misli, ki nam prinašajo ugodje. Na ta način bomo za nekaj minut pozabili vsakodnevne skrbi.

Samo deset minut hoje pomaga pri izgorevanju stresnih hormonov.

Samo prisluhnite glasbi. FOTO: Getty images

Za hitro umiritev je dobro zdravilo hoja. Odpravimo se na daljši sprehod, pri čemer občasno hodimo hitro ali celo tečemo. Pogosto koristi že nekaj kilometrov dolg sprehod, zlasti v gozdu ali čez najbližji hrib. Strokovnjaki pravijo, da lahko že samo deset minut hoje pomaga pri »izgorevanju« stresnih hormonov, uravnavanju mišične napetosti in sproščanju hormona sreče, ki spodbujajo sprostitev. Tako kot denimo prijetna glasba pri glasbeni terapiji. Če želimo, da bomo z njeno pomočjo dosegli največji učinek, je pomembno, da se dejansko osredotočimo na zvoke, ki jih slišimo.

Košnja trave lahko včasih nadomesti vadbo in hkrati odvrne misli od težav. FOTO: Mariakray/Getty Images

Na koncu še nasvet za tiste, ki se nikakor ne znate pomiriti, kar že negativno vpliva na vaše zdravje. Pomoč poiščite pri družinskem članu, prijatelju ali strokovnjaku. Prisluhnite jim in sledite njihovim nasvetom za preusmeritev misli iz stresnih v manj stresna. Ali pa jim ponudite pomoč pri kakšnem delu, kot so košnja trave, obisk trgovine ali kaj podobnega. Zmanjšanje bremena, bodisi fizičnega bodisi duševnega, bo, so si enotni strokovnjaki, pomagalo zmanjšati stres.