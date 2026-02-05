  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ODPORNOST

Ste razdražljivi? Morda vam primanjkuje tega vitamina

Pripomore k učinkovitemu delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju dovzetnosti za okužbe, pomaga pri hitrejšem celjenju ran in spodbuja tvorbo kolagena.
Z rednim uživanjem sadja in zelenjave ga dobimo dovolj. FOTO: Millefloreimages/Getty Images

Z rednim uživanjem sadja in zelenjave ga dobimo dovolj. FOTO: Millefloreimages/Getty Images

Suha koža je eden od znakov pomanjkanja vitamina C. FOTO: Valeriia Mitriakova/Getty Images

Suha koža je eden od znakov pomanjkanja vitamina C. FOTO: Valeriia Mitriakova/Getty Images

Včasih ga je smiselno dodajati. FOTO: Szakalikus/Getty Images

Včasih ga je smiselno dodajati. FOTO: Szakalikus/Getty Images

Z rednim uživanjem sadja in zelenjave ga dobimo dovolj. FOTO: Millefloreimages/Getty Images
Suha koža je eden od znakov pomanjkanja vitamina C. FOTO: Valeriia Mitriakova/Getty Images
Včasih ga je smiselno dodajati. FOTO: Szakalikus/Getty Images
Ema Bubanj
 5. 2. 2026 | 08:05
3:26
A+A-

Vitamin C oziroma askorbinska kislina je vodotopen vitamin, ki ga telo ne more proizvajati samo, zato ga je treba vnašati s hrano. Deluje kot močan antioksidant, kar pomeni, da celice ščiti pred poškodbami, ki jih povzročajo prosti radikali. Pomaga pri tvorbi kolagena, kar je ključno za zdravje kože, kosti, krvnih žil in dlesni. Prav tako pospešuje absorpcijo železa iz hrane in pripomore k učinkovitemu delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju dovzetnosti za okužbe, pomaga pa tudi pri hitrejšem celjenju ran in zmanjšanju vnetij.

Vitamin C ni zdravilo.

»Poudariti velja, da vitamin C ni zdravilo za prehlad, z rednim uživanjem pa pomaga skrajšati trajanje in zmanjšati resnost simptomov,« svetuje mag. Darja Potočnik Benčič, predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. »Pomembno vlogo ima tudi pri ohranjanju zdrave kože in sluznice, ki sta prva obrambna linija pred vdorom mikroorganizmov v telo. Poleg pozitivnega vpliva na imunski sistem pomaga pri ohranjanju zdravja srca in ožilja, saj zmanjšuje oksidativni stres. Za otroke do 8. leta starosti je priporočen dnevni odmerek do 40 mg, za starejše otroke in odrasle pa med 75 in 100 mg na dan. Nosečnice in doječe matere ga potrebujejo nekoliko več, medtem ko kadilci in aktivni športniki potrebujejo še višje odmerke, od 150 mg do 200 mg na dan, saj imajo povečane potrebe po vitaminu C.«

Blago pomanjkanje ni redko

​Čeprav je hudo pomanjkanje vitamina C ali skorbut v razvitih državah danes redko, raziskave kažejo, da blago ali zmerno pomanjkanje ni tako redko. V razvitih državah naj bi imelo približno 5–15 odstotkov ljudi prenizko raven vitamina C, predvsem tisti z nizkim socioekonomskim položajem in slabšim vnosom iz sadja in zelenjave. »Tveganje za pomanjkanje je večje pri kadilcih, starejših osebah in tistih z enolično ali omejeno prehrano. Popolno pomanjkanje s kliničnimi znaki skorbuta je v visokih dohodkovnih okoljih redko, a še vedno mogoče, predvsem v primeru neustrezne prehrane in nekaterih bolezni,« nadaljuje sogovornica. »Pomanjkanje vitamina C se kaže v utrujenosti, slabšem celjenju ran, bolečinah v sklepih in mišicah ter suhi in razpokani koži. Pogosto so prisotne tudi vnete in krvaveče dlesni, kar lahko vodi celo do izgube zob. Ljudje s pomanjkanjem so dovzetnejši za okužbe in vnetja ter celo razdražljivi,« še pojasnjuje in tistim, ki ga ne uživajo v zadostni količini z uravnoteženo prehrano, priporoča posvet glede uživanja prehranskih dopolnil.

Nosečnice in doječe matere ga potrebujejo nekoliko več.

Vitamin C sicer najdemo predvsem v svežem sadju, v tem letnem času predvsem v pomaranči, grenivki, limoni in kiviju, ter v zelenjavi, kot so brokoli, špinača, solata in stročji fižol. Jedem ga lahko dodajamo tudi z začimbami, kot so kajenski poper, česen in bazilika. Da ohranimo njegovo učinkovitost, je najbolje uživati sadje in zelenjavo surovo ali minimalno toplotno obdelano, še sklene sogovornica.

Z rednim uživanjem sadja in zelenjave ga dobimo dovolj. FOTO: Millefloreimages/Getty Images
Z rednim uživanjem sadja in zelenjave ga dobimo dovolj. FOTO: Millefloreimages/Getty Images

Suha koža je eden od znakov pomanjkanja vitamina C. FOTO: Valeriia Mitriakova/Getty Images
Suha koža je eden od znakov pomanjkanja vitamina C. FOTO: Valeriia Mitriakova/Getty Images

Več iz teme

vitamin Codpornostzdravjepočutje
ZADNJE NOVICE
08:51
Bulvar  |  Domači trači
HRVAŠKI ŠOV

Je Kaja Casar že zmagovalka Sanjskega moškega? Te besede ji je namenil Karlo (VIDEO)

Kaja velja za favoritinjo.
5. 2. 2026 | 08:51
08:41
Bulvar  |  Glasba in film
DOKUMENTARNI FILM

K-pop fenomen Stray Kids oboževalcem ponujajo sedež v prvi vrsti

Dokumentarni koncertni film znane K-pop skupine združuje posnetke z nastopa v Los Angelesu in iz zakulisja.
5. 2. 2026 | 08:41
08:40
Novice  |  Svet
PREBIVALCI V STRAHU

Dramatično stanje v Dalmaciji, osemmetrski valovi, prebivalci pod barikadami: »Ne spomnim se, da bi bilo kdaj tako« (VIDEO)

Viharni jugo je razdejal Dalmacijo.
5. 2. 2026 | 08:40
08:20
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŽE OBSOJEN

To je Aleksandar, ki je zaradi 35 evrov ugrabil in pretepel prijatelja

Aleksandar Miljuš je sejal strah v Mariboru in okolici, zdaj pa Hrvata kazni čaka še izgon.
Boštjan Celec5. 2. 2026 | 08:20
08:18
Bralci
SLOVENSKA BISTRICA

Pred informativnimi dnevi odmeva anonimka, dijaki naj bi v Slovenski Bistrici doživljali ponižujoče kazni

Šola očitke odločno zavrača.
Alma Glumac5. 2. 2026 | 08:18
08:06
Novice  |  Svet
TRESENJE TAL

Zjutraj pri sosedih potres, na udaru velik hrvaški otok: »Dobro je zatreslo«

Streslo je otok Krk.
5. 2. 2026 | 08:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na … (pre)pozno načrtovanje vrta

Praktični zimski vodnik za vrt: od visokih gred in kompostnika do rastlinjaka ter izbire zemlje in gnojil
Promo Slovenske novice3. 2. 2026 | 14:41
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na … (pre)pozno načrtovanje vrta

Praktični zimski vodnik za vrt: od visokih gred in kompostnika do rastlinjaka ter izbire zemlje in gnojil
Promo Slovenske novice3. 2. 2026 | 14:41
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki