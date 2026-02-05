Ste razdražljivi? Morda vam primanjkuje tega vitamina

Vitamin C oziroma askorbinska kislina je vodotopen vitamin, ki ga telo ne more proizvajati samo, zato ga je treba vnašati s hrano. Deluje kot močan antioksidant, kar pomeni, da celice ščiti pred poškodbami, ki jih povzročajo prosti radikali. Pomaga pri tvorbi kolagena, kar je ključno za zdravje kože, kosti, krvnih žil in dlesni. Prav tako pospešuje absorpcijo železa iz hrane in pripomore k učinkovitemu delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju dovzetnosti za okužbe, pomaga pa tudi pri hitrejšem celjenju ran in zmanjšanju vnetij.

Vitamin C ni zdravilo.

»Poudariti velja, da vitamin C ni zdravilo za prehlad, z rednim uživanjem pa pomaga skrajšati trajanje in zmanjšati resnost simptomov,« svetuje mag. Darja Potočnik Benčič, predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. »Pomembno vlogo ima tudi pri ohranjanju zdrave kože in sluznice, ki sta prva obrambna linija pred vdorom mikroorganizmov v telo. Poleg pozitivnega vpliva na imunski sistem pomaga pri ohranjanju zdravja srca in ožilja, saj zmanjšuje oksidativni stres. Za otroke do 8. leta starosti je priporočen dnevni odmerek do 40 mg, za starejše otroke in odrasle pa med 75 in 100 mg na dan. Nosečnice in doječe matere ga potrebujejo nekoliko več, medtem ko kadilci in aktivni športniki potrebujejo še višje odmerke, od 150 mg do 200 mg na dan, saj imajo povečane potrebe po vitaminu C.«

Blago pomanjkanje ni redko

​Čeprav je hudo pomanjkanje vitamina C ali skorbut v razvitih državah danes redko, raziskave kažejo, da blago ali zmerno pomanjkanje ni tako redko. V razvitih državah naj bi imelo približno 5–15 odstotkov ljudi prenizko raven vitamina C, predvsem tisti z nizkim socioekonomskim položajem in slabšim vnosom iz sadja in zelenjave. »Tveganje za pomanjkanje je večje pri kadilcih, starejših osebah in tistih z enolično ali omejeno prehrano. Popolno pomanjkanje s kliničnimi znaki skorbuta je v visokih dohodkovnih okoljih redko, a še vedno mogoče, predvsem v primeru neustrezne prehrane in nekaterih bolezni,« nadaljuje sogovornica. »Pomanjkanje vitamina C se kaže v utrujenosti, slabšem celjenju ran, bolečinah v sklepih in mišicah ter suhi in razpokani koži. Pogosto so prisotne tudi vnete in krvaveče dlesni, kar lahko vodi celo do izgube zob. Ljudje s pomanjkanjem so dovzetnejši za okužbe in vnetja ter celo razdražljivi,« še pojasnjuje in tistim, ki ga ne uživajo v zadostni količini z uravnoteženo prehrano, priporoča posvet glede uživanja prehranskih dopolnil.

Nosečnice in doječe matere ga potrebujejo nekoliko več.

Vitamin C sicer najdemo predvsem v svežem sadju, v tem letnem času predvsem v pomaranči, grenivki, limoni in kiviju, ter v zelenjavi, kot so brokoli, špinača, solata in stročji fižol. Jedem ga lahko dodajamo tudi z začimbami, kot so kajenski poper, česen in bazilika. Da ohranimo njegovo učinkovitost, je najbolje uživati sadje in zelenjavo surovo ali minimalno toplotno obdelano, še sklene sogovornica.

Z rednim uživanjem sadja in zelenjave ga dobimo dovolj. FOTO: Millefloreimages/Getty Images