PO LOČITVI NE HITITE

Ste se ločili? Ti nasveti vam lahko koristijo

Razmislite, kaj si zares želite, in vzpostavite stik sami s seboj. Zdrave meje niso zid, ampak kompas, ki vodi v boljše odnose.
Nekateri so pripravljeni hitro, drugi potrebujejo več časa. FOTO: Goran13/Getty Images
S. N.
 30. 10. 2025 | 08:34
Po ločitvi se lahko zazdi, da se je življenje čez noč postavilo na glavo. Kar je bilo nekoč znano in varno, je zdaj nova pokrajina, po kateri morate znova najti pot. Vstop v svet zmenkov po koncu zakona je lahko navdušujoč in naporen obenem.

Okrevanje

Čeprav vas lahko zunaj že pričakajo priložnosti, si je dobro najprej vzeti čas zase. Telo in srce po ločitvi potrebujeta počitek in nežno nego. Razmislite, kaj si zdaj zares želite, je to drugačen odnos, boljše ravnotežje, manj kompromisov? Ko boste bolj ozdravljeni in v stiku sami s seboj, boste tudi v odnos vstopili bolj samozavestno.

Samozavest

Ločitev lahko do temeljev načne občutek lastne vrednosti, vendar imate zdaj dragocene izkušnje za seboj in veste, česa si ne želite več. Namesto da se obsojate, se osredotočite na svoje prednosti, zanimanja, talente. Po ločitvi ste morda bolj pozorni na opozorilne znake, kar je dobro. Bodite iskreni o tem, kaj potrebujete in kaj je za vas nesprejemljivo. Če želite, da se stvari odvijajo počasi, to povejte. Zdrave meje niso zid, ampak kompas, ki vas vodi v boljše odnose.

Odprtost

Ni se treba takoj razgaliti čustveno, a ko odnos napreduje, se iskrenosti ne izogibajte. Ločitev je del vaše zgodbe, vendar to ni vaša usoda. Povejte toliko, kolikor vam je udobno, in dovolíte, da se nova povezanost razvija postopoma. Zmenki niso izpit, ampak doživetje. Dovolite si smeh, iskrice, neugodno tišino in drobne nerodnosti, vse to gradi pristnost. Ni vam treba iskati popolnosti, dovolj je, da se dobro počutite.

In še, vsak človek ima svoj ritem. Nekateri so pripravljeni hitro, drugi potrebujejo več časa. Pomembno je, da se ne priganjate. Ko boste spet stopili na pot zmenkov, se spomnite, da ne začenjate življenjske modrosti, ampak pot, ki vas vodi bolj samozavestno in mirno naprej. 

