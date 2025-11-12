Ste sinoči slabo spali, ste razdražljivi in vas mučijo glavoboli? To je lahko razlog

Zemljo je v noči na sredo dosegla izredno močna geomagnetna nevihta, ki bo v naslednjih urah še pridobivala na moči. Ena od posledic tako zelo močnih sunkov sončnega vetra je čudovita – severni sij, ki smo ga lahko opazovali tudi nad Slovenijo, vsi, ki ste priložnost zamudili, pa boste srečo lahko ponovno poskusili nocoj že od 18. ure dalje.

Imajo pa tovrstne nevihte, še posebej, če so tako močne, kot je tokratna, tudi negativne posledice na življenje na našem planetu. Pripravite se torej na morebitne motnje delovanja navigacijskih naprav, interneta, izpade električne energije in mobilnih omrežij. Neposrednega negativnega vpliva na zdravje ljudi in živali geomagnetne nevihte nimajo, za to skrbi ščit okrog Zemlje, smo pa vsa živa bitja v času, ko se nad našimi glavami dogajajo tako velike spremembe, tudi bolj občutljiva.

Kot navajajo pri ameriški fundaciji za preprečevanje samomorov The Jem Foundation, so geomagnetne nevihte povezane s spremembami razpoloženja, kar ima za posledico razdražljivost, žalost, celo tesnobo. Medtem ko raziskovalci še vedno preučujejo podrobnosti, ena od teorij pravi, da bi lahko spremembe Zemljinega magnetnega polja motile naš cirkadiani ritem, oziroma našo notranjo telesno uro, to pa lahko motil vzorce spanja in vpliva na razpoloženje.

Tudi glavoboli in zamegljen vid

Eden najpogostejših posledic sončnih izbruhov na človekovo počutje so motnje spanca, piše portal Health. Spanec je bistvenega pomena za dobro čustveno počutje, obdelavo spomina in splošno duševno zdravje, ko je ta moten, ritem pa prekinjen, pa smo ljudje bolj nagnjeni k stresu, tesnobi ali celo depresiji. Študije so pokazale, da ljudje med geomagnetnimi nevihtami ljudem težje zaspijo, slabši je tudi spanec, kar lahko poveča utrujenost, razdražljivost, celo depresijo.

Pri nekaterih lahko sončne nevihte prispevajo tudi k občutku nepojasnjene napetosti ali stresa, mnogi poročajo tudi o močnejših in pogostejših glavobolih, zvonjenju v ušesih in zamegljenem vidu.