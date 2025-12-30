Ste slišali, kakšne učinke ima savna na telo?

Strokovnjaki so si vse bolj enotni, da je savnanje zdravo, še več, nekateri celo trdijo, da nam podaljšuje življenje, nas ohranja mlade in preprečuje srčno-žilna obolenja. Tako je pokazala tudi vzhodnofinska dolgoročna študija, ki se je osredotočala na vpliv vročine na človeško telo in v kateri je sodelovalo 2300 moških, starih od 42 do 60 let.

Izsledki so pokazali neposredno povezavo med pogostostjo obiskov savne in zdravjem srca: tisti, ki so v savno zahajali do trikrat na teden, naj bi imeli 22 odstotkov manjše tveganje za srčno kap kakor tisti, ki so se intenzivno potili enkrat na teden. Kdor je savno obiskal najmanj štirikrat na teden, pa naj bi imel kar 63 odstotkov manjše tveganje za infarkt, podaljšal naj bi si tudi življenjsko dobo. Pojasnilo strokovnjakov je: savnanje podobno učinkuje na telo kakor telesna vadba, saj srce bije hitreje, krvne žile se razširijo, pretok krvi se pospeši. Med ohlajanjem se žile spet skrčijo, ekstremne temperaturne spremembe pa ohranjajo njihovo prožnost in znižujejo krvni tlak.

Na visoko temperaturo se privajamo postopoma. FOTO: Suzi Media Production/Getty Images

Proti demenci

Pri posameznikih, ki so redno obiskovali savno, so opazili tudi zmanjšano tveganje za razvoj demence, kar pripisujejo izboljšani prekrvavitvi možganov, zmanjšanju vnetnih procesov v telesu in sprostitvi ter znižani ravni stresnih hormonov, posledično se izboljša tudi spanec. Savnanje pri mnogih pomaga odpravljati ali vsaj ublažiti kronično bolečino, o pozitivnih učinkih so poročali posamezniki z revmatoidnim artritisom ali fibromialgijo. Redni obiski savne krepijo odpornost in zavirajo vnetne procese, kar bi lahko pomagalo tudi pri preprečevanju raka, je pokazala kalifornijska študija.

Odpravljalo ali vsaj ublažilo naj bi kronično bolečino. FOTO: Selected-takes/Getty Images

Pri savnanju velja previdnost, sploh pri začetnikih, pretiravanje je namreč lahko nevarno. Na visoko temperaturo se privajamo postopoma, v vročem prostoru smo največ 15 minut. Savnanju naj obvezno sledi počitek, ljudje z akutnimi okužbami, težavami z venami, astmo in srčnimi obolenji ter nosečnice se morajo savni izogibati, vsekakor pa je ob zdravstvenih težavah nujen posvet z zdravnikom. Savni se izogibamo, če smo uživali alkohol, saj tako povečamo možnost dehidracije!