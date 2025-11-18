  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ODLIČEN VIR ENERGIJE

Ste vedeli, da je tole superživilo? Vsi ga imamo doma, a znižuje tlak, ščiti jetra in podaljšuje vzdržljivost

Raziskave kažejo, da lahko rdeča pesa in njen sok izboljšata telesno pripravljenost, znižata krvni tlak in povečata pretok krvi.
Sok spodbuja delovanje malih sivih celic. FOTO: Getty images

Sok spodbuja delovanje malih sivih celic. FOTO: Getty images

Sok rdeče pese izboljšuje vzdržljivost pri teku in kolesarjenju. FOTO: Jovanmandic/Getty Images

Sok rdeče pese izboljšuje vzdržljivost pri teku in kolesarjenju. FOTO: Jovanmandic/Getty Images

Pesa in njen sok vplivata na zniževanje visokega krvnega tlaka. FOTO: Lordhenrivoton/Getty Images

Pesa in njen sok vplivata na zniževanje visokega krvnega tlaka. FOTO: Lordhenrivoton/Getty Images

Sok spodbuja delovanje malih sivih celic. FOTO: Getty images
Sok rdeče pese izboljšuje vzdržljivost pri teku in kolesarjenju. FOTO: Jovanmandic/Getty Images
Pesa in njen sok vplivata na zniževanje visokega krvnega tlaka. FOTO: Lordhenrivoton/Getty Images
N. Z.
 18. 11. 2025 | 08:00
A+A-

Morda ni najlepša zelenjava, je pa zagotovo ena najmočnejših. Ni čudno, torej, da rdeča pesa velja za pravo superživilo. Je odličen vir energije, ščiti pred prezgodnjim staranjem in na splošno izboljšuje delovanje telesa. Od antičnih časov se pesa uporablja za zdravljenje anemije, za to je zaslužen pigment betacianin, ki povečuje sposobnost hemoglobina za prenos kisika do celic. Ljudsko zdravilstvo rdečo peso priporoča za boljšo krvno sliko, kot zdravilo za slabokrvnost.

Pigmenta betain in betanin imata antihipertenzivne učinke. Številne študije so pokazale, da pesa in njen sok vplivata na zniževanje visokega krvnega tlaka. Preliminarne raziskave so pokazale, da sok rdeče pese znižuje krvni tlak pri posameznikih s povišanim krvnim tlakom in tako zmanjšuje možnost za nastanek srčno-žilnih bolezni, so zapisali strokovnjaki z nacionalnega portala o hrani in prehrani prehrana.si: »Omenjeno delovanje so pripisali predvsem visoki vsebnosti anorganskih nitratov, ki se v telesu pretvorijo v signalne molekule dušikovega oksida. Dušikov oksid, ki ga naše telo sintetizira tudi samo, širi krvne žile in tako znižuje krvni tlak.« Kdor jemlje zdravila za krvni tlak, naj se glede (pretiranega) uživanja rdeče pese posvetuje z osebnim zdravnikom.

Ljudsko zdravilstvo jo priporoča za boljšo krvno sliko.

Sok rdeče pese izboljšuje vzdržljivost pri teku in kolesarjenju. FOTO: Jovanmandic/Getty Images
Sok rdeče pese izboljšuje vzdržljivost pri teku in kolesarjenju. FOTO: Jovanmandic/Getty Images

Boljša vzdržljivost

»Anorganski nitrati naj bi po nekaterih raziskavah pripomogli tudi k izboljšani fizični sposobnosti, saj pospešujejo delovanje mitohondrijev, ki so odgovorni za proizvodnjo energije v celicah. Študije so pokazale, da sok rdeče pese zmanjša porabo kisika med vadbo in tako izboljšuje vzdržljivost pri teku in kolesarjenju,« so zapisali na portalu prehrana.si.

Z uživanjem rdeče pese v telo vnesemo folno kislino (priporočljiva je za nosečnice, saj lahko prepreči številne bolezni pri novorojenčkih), kalij, železo, magnezij. Vsebuje tudi vlaknine, ki preprečujejo zaprtje, torej blagodejno vplivajo na prebavo, nižajo slabi holesterol.

Več študij betainu pripisuje zaščitni učinek na jetra.

Pesa in njen sok vplivata na zniževanje visokega krvnega tlaka. FOTO: Lordhenrivoton/Getty Images
Pesa in njen sok vplivata na zniževanje visokega krvnega tlaka. FOTO: Lordhenrivoton/Getty Images

Več študij betainu pripisuje zaščitni učinek na jetra, ki opravljajo težko delo čiščenja krvi in ​​odstranjevanja toksinov iz telesa. Njihovo delo lahko olajšamo z uživanjem rdeče pese. Raziskave kažejo, da lahko betain, aminokislina, ki jo najdemo v rdeči pesi (pa tudi v špinači in kvinoji), prepreči in zmanjša kopičenje maščob v jetrih. Študija, objavljena v The Journal of Neuroscience, kaže, da je alzheimerjeva bolezen lahko delno posledica pomanjkanja folata, ta pa je tudi v pesi.

Ne le gomolj, uporabljamo tudi liste, saj so dober vir luteina in zeaksantina, ki pomagata izboljšati zdravje oči. Listi vsebujejo tudi kalij, vitamin C, železo, folno kislino, betakaroten in klorofil.

Mimogrede: rdečega barvila betanina naše telo ne more povsem razgraditi, zato lahko uživanje rdeče pese povzroči rdečkasto obarvanje urina in blata, ki pa ni nevarno.

Več iz teme

rdeča pesazdravjeraziskavazdrava prehranakrvni tlakprehranakrvni pritiskvadbasladkorsuperživilakrisrce
ZADNJE NOVICE
09:28
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Poslovila se je zdravnica z velikim srcem, dr. Jana Plavc: ganljiva sporočila dežujejo

Iz Kamnika prihaja žalostna vest.
18. 11. 2025 | 09:28
09:10
Bulvar  |  Glasba in film
PEVSKI VEČER

Od Ljutomera do Adergasa: devet družin pokazalo moč slovenske pesmi

Družine so v Adergasu zapele že dvanajstič. Nastopilo jih je devet, dve sta na oder stopili prvič.
Janez Kuhar18. 11. 2025 | 09:10
09:00
Bulvar  |  Suzy
SANJSKA POROKA

Veslačica Anja Osterman: Poroka je bila kot iz sanj (Suzy)

Anja in Alan sta nedavno združila prijetno s koristnim. Na Maldive sta šla počitnice in se še poročila.
18. 11. 2025 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
ČUSTVA

Nekdanja žena Justina Trudeauja prvič o njegovi romanci s Katy Perry: »Ne bom dovolila tega.«

Nova zveza njenega bivšega moža je več kot odmevna.
18. 11. 2025 | 09:00
08:55
Novice  |  Slovenija
KING COLIS

Se še spomnite trgovine z izgubljenimi paketi? Furs jo je zaprl, a zagotavljajo: »Znova se bomo oglasili«

Sporočili so, da so uredili ugotovljene nepravilnosti, Furs jim je vrnil tudi vse začasno zaseženo blago.
18. 11. 2025 | 08:55
08:40
Bulvar  |  Domači trači
RAZKRILA OZADJE

Senidah in Muff spet skupaj?! To se dogaja s priljubljeno pevko

Senido Hajdarpašić, danes vsem znano kot Senidah, je pot iz skromnih začetkov s skupino Muff odpeljala v najvišjo ligo balkanskih glasbenih zvezd.
Petra Kalan18. 11. 2025 | 08:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Kako vplivajo na to, kaj boste jedli za kosilo

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Družina iz Zagreba s prav posebno zgodbo

Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
17. 11. 2025 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki