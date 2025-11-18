Ste vedeli, da je tole superživilo? Vsi ga imamo doma, a znižuje tlak, ščiti jetra in podaljšuje vzdržljivost

Morda ni najlepša zelenjava, je pa zagotovo ena najmočnejših. Ni čudno, torej, da rdeča pesa velja za pravo superživilo. Je odličen vir energije, ščiti pred prezgodnjim staranjem in na splošno izboljšuje delovanje telesa. Od antičnih časov se pesa uporablja za zdravljenje anemije, za to je zaslužen pigment betacianin, ki povečuje sposobnost hemoglobina za prenos kisika do celic. Ljudsko zdravilstvo rdečo peso priporoča za boljšo krvno sliko, kot zdravilo za slabokrvnost.

Pigmenta betain in betanin imata antihipertenzivne učinke. Številne študije so pokazale, da pesa in njen sok vplivata na zniževanje visokega krvnega tlaka. Preliminarne raziskave so pokazale, da sok rdeče pese znižuje krvni tlak pri posameznikih s povišanim krvnim tlakom in tako zmanjšuje možnost za nastanek srčno-žilnih bolezni, so zapisali strokovnjaki z nacionalnega portala o hrani in prehrani prehrana.si: »Omenjeno delovanje so pripisali predvsem visoki vsebnosti anorganskih nitratov, ki se v telesu pretvorijo v signalne molekule dušikovega oksida. Dušikov oksid, ki ga naše telo sintetizira tudi samo, širi krvne žile in tako znižuje krvni tlak.« Kdor jemlje zdravila za krvni tlak, naj se glede (pretiranega) uživanja rdeče pese posvetuje z osebnim zdravnikom.

Sok rdeče pese izboljšuje vzdržljivost pri teku in kolesarjenju. FOTO: Jovanmandic/Getty Images

Boljša vzdržljivost

»Anorganski nitrati naj bi po nekaterih raziskavah pripomogli tudi k izboljšani fizični sposobnosti, saj pospešujejo delovanje mitohondrijev, ki so odgovorni za proizvodnjo energije v celicah. Študije so pokazale, da sok rdeče pese zmanjša porabo kisika med vadbo in tako izboljšuje vzdržljivost pri teku in kolesarjenju,« so zapisali na portalu prehrana.si.

Z uživanjem rdeče pese v telo vnesemo folno kislino (priporočljiva je za nosečnice, saj lahko prepreči številne bolezni pri novorojenčkih), kalij, železo, magnezij. Vsebuje tudi vlaknine, ki preprečujejo zaprtje, torej blagodejno vplivajo na prebavo, nižajo slabi holesterol.

Pesa in njen sok vplivata na zniževanje visokega krvnega tlaka. FOTO: Lordhenrivoton/Getty Images

Več študij betainu pripisuje zaščitni učinek na jetra, ki opravljajo težko delo čiščenja krvi in ​​odstranjevanja toksinov iz telesa. Njihovo delo lahko olajšamo z uživanjem rdeče pese. Raziskave kažejo, da lahko betain, aminokislina, ki jo najdemo v rdeči pesi (pa tudi v špinači in kvinoji), prepreči in zmanjša kopičenje maščob v jetrih. Študija, objavljena v The Journal of Neuroscience, kaže, da je alzheimerjeva bolezen lahko delno posledica pomanjkanja folata, ta pa je tudi v pesi.

Ne le gomolj, uporabljamo tudi liste, saj so dober vir luteina in zeaksantina, ki pomagata izboljšati zdravje oči. Listi vsebujejo tudi kalij, vitamin C, železo, folno kislino, betakaroten in klorofil.

Mimogrede: rdečega barvila betanina naše telo ne more povsem razgraditi, zato lahko uživanje rdeče pese povzroči rdečkasto obarvanje urina in blata, ki pa ni nevarno.