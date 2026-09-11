  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
UŽITNA LEPOTICA MODRE BARVE

Ste vedeli, kaj lahko naredite s koščico slive? Rezultat vas lahko navduši

Slivo lahko vzgojimo iz koščice, vendar novo drevo ne bo nujno enako matični rastlini; za uspeh so ključni mraz, dobra lega ter veliko potrpežljivosti do prvih plodov.
Za sveže uživanje so zaželeni dovolj veliki, čvrsti in aromatični plodovi. FOTO: Sanny11/Getty Images

Za sveže uživanje so zaželeni dovolj veliki, čvrsti in aromatični plodovi. FOTO: Sanny11/Getty Images

Sliva je v Sloveniji tradicionalna sadna vrsta. FOTO: Artush/getty Images

Sliva je v Sloveniji tradicionalna sadna vrsta. FOTO: Artush/getty Images

Prezgodaj obrane ne bodo imele razvitega značilnega okusa in arome. FOTO: Hirurg/Getty Images

Prezgodaj obrane ne bodo imele razvitega značilnega okusa in arome. FOTO: Hirurg/Getty Images

Za sveže uživanje so zaželeni dovolj veliki, čvrsti in aromatični plodovi. FOTO: Sanny11/Getty Images
Sliva je v Sloveniji tradicionalna sadna vrsta. FOTO: Artush/getty Images
Prezgodaj obrane ne bodo imele razvitega značilnega okusa in arome. FOTO: Hirurg/Getty Images
L. K.
 11. 9. 2026 | 08:35
A+A-

Ko pojemo zrelo slivo, koščico običajno zavržemo, pa čeprav se v njej skriva precejšnja možnost za novo drevo. Vzgoja slive iz koščice resda ni najhitrejši način do domačega pridelka, je pa to vsekakor zanimiv vrtnarski poskus. Pri čemer je dobro vedeti, da novo drevo ne bo nujno imelo lastnosti sadeža, iz katerega smo vzeli seme. Slive se namreč pogosto razmnožujejo s cepljenjem, sejanci pa so genetsko različni in lahko razvijejo drugačen okus, velikost ali barvo plodov.

Za poskus lahko izberemo nekaj velikih in povsem zrelih plodov. Koščice očistimo ostankov mesa ter jih osušimo. Poznavalci prav tako svetujejo, da trdo koščico previdno odpremo in iz nje vzamemo seme; pri več semenih bodo možnosti za uspeh večje. Nato sledi najpomembnejši del – hladna stratifikacija. Semena sliv potrebujejo za prekinitev mirovanja daljše obdobje mraza in vlage, podobno razmeram, ki bi jih v naravi doživela čez zimo. Zato jih lahko položimo v rahlo vlažno šoto, pesek ali papir in jih v zaprti posodi hranimo v hladilniku. Strokovna priporočila za evropsko slivo navajajo približno tri mesece pri temperaturi od 1 do 5 stopinj Celzija. Pri čemer ves čas pazimo, da je material vlažen, vendar ne premoker, saj lahko seme sicer splesni ali pa zgnije. Ko se pokaže koreninica, jo posadimo v lonček, približno pet centimetrov globoko.

Sliva je v Sloveniji tradicionalna sadna vrsta. FOTO: Artush/getty Images
Sliva je v Sloveniji tradicionalna sadna vrsta. FOTO: Artush/getty Images

Mlada sliva potrebuje veliko svetlobe, pozneje pa sončno lego in dobro odcedna tla. Zastajanje vode ji ne ustreza. V prvem letu je pomembnejše enakomerno zalivanje kot pa gnojenje. Tudi strokovna priporočila za mlada drevesa odsvetujejo pretirano dodajanje gnojil takoj po sajenju. In ko se sadika dovolj okrepi, jo lahko presadimo na stalno mesto. Najbolje tja, kjer bo imela dovolj prostora in ne bo izpostavljena zastajanju hladnega zraka. Pri sajenju je priporočljivo izbrati sončno in zračno lego ter dobro odcedna tla, saj slivam zastajanje vode nikakor ne ustreza. Za dobro rast in razvoj plodov je pomembna tudi primerna oskrba z vodo, še zlasti v sušnih obdobjih.

Primerna sorta

Za slovenske vrtove je pomembna predvsem izbira primerne sorte. Ker je šarka, virusna bolezen sliv, pri nas zelo razširjena, slovenska sadjarska stroka priporoča predvsem tiste sorte, ki so proti njej odporne ali tolerantne. Aktualni Sadni izbor za Slovenijo 2026, ki ga izdaja Javna služba v sadjarstvu, med preverjene sorte še vedno vključuje, denimo, čačansko lepotico in stanley. Pri slivah se pogosto uporablja tudi sejanec mirabolane, ki omogoča bujnejšo rast in se dobro prilagaja različnim vrstam tal.

Sliva je v Sloveniji tradicionalna sadna vrsta. Nekoč je bila povezana predvsem s predelavo v marmelado, kompot in žganje, danes pa imajo vse večji pomen tudi sorte za sveže uživanje. Pri izbiri sorte zato ni pomembna samo odpornost proti boleznim, temveč tudi namen pridelave. Za sveže uživanje so zaželeni dovolj veliki, čvrsti in aromatični plodovi (čačanska lepotica), pri čemer je zelo pomembno, da jih oberemo v pravi zrelosti; prezgodaj obrane nimajo razvitega značilnega okusa in arome. Za predelavo so primernejše sorte (stanley) z večjo vsebnostjo suhe snovi in izrazitejšo aromo, ki se ohrani tudi v marmeladah in drugih izdelkih.

Prezgodaj obrane ne bodo imele razvitega značilnega okusa in arome. FOTO: Hirurg/Getty Images
Prezgodaj obrane ne bodo imele razvitega značilnega okusa in arome. FOTO: Hirurg/Getty Images

Pri izbiri sorte ni pomembna samo odpornost proti boleznim, temveč tudi namen pridelave.

Kdor želi zanesljivo vedeti, kakšne plodove bo drevo nekoč rodilo, bo raje izbral kakovostno cepljeno sadiko znane sorte iz drevesnice. Pri drevesu, vzgojenem iz koščice, je rezultat precej manj predvidljiv, saj se lastnosti potomca lahko razlikujejo od lastnosti drevesa oziroma ploda, iz katerega smo vzeli koščico, na prve sadeže pa je treba čakati več let. A tudi v tem je čar tega eksperimenta. Iz semena lahko zraste namreč povsem samosvoje drevo, kakršnega ne bomo našli v nobenem katalogu.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

slivesadjezdravjedrevesa
ZADNJE NOVICE
09:37
Novice  |  Slovenija
DELOINDOM

Kupujete pelete? Test razkril podatek, ki vas lahko neprijetno preseneti

ZPS je preverila pelete in drva na slovenskem trgu. Kakovost je bila večinoma dobra, a pri količinah in označevanju so odkrili težave.
11. 9. 2026 | 09:37
09:30
Bulvar  |  Tuji trači
UMIK

Premagala je raka, sedaj znano pevko čaka nova operacija

Pevka Jessie J je sporočila, da si bo, da bi si opomogla in prestala drugo rekonstruktivno operacijo, vzela premor od družbenih omrežij.
11. 9. 2026 | 09:30
09:25
Novice  |  Svet
OB MOČNIH SUNKIH VETRA

Ogromen požar na Braču, gasijo ga kar štirje kanaderji: »Piha močan jugo« (VIDEO)

V samo 15 minutah se je požar močno razširil, kar ni presenetljivo, saj piha jugo z močnimi sunki.
11. 9. 2026 | 09:25
09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
11. 9. 2026 | 09:24
09:08
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA PRIHODNOST SLOVENIJE

Zasebni investitorji lahko transformirajo slovensko gospodarstvo

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:08
09:04
Lifestyle  |  Astro
PLANETI

Neptun – intuicija ali iluzija?

Ko je močno poudarjen, lahko hitro zaznamo razpoloženje drugih. Privlačijo nas umetnost, glasba, sanje, simboli in duhovnost.
11. 9. 2026 | 09:04

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
FESTIVAL V LJUBLJANI

LUTKE 2026: Ljubljana za štiri dni postaja mesto sodobne lutkovne umetnosti

Lutkovno gledališče Ljubljana med 25. in 28. septembrom 2026 pripravlja 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti LUTKE 2026.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Vam pripadajo cenejša potovanja in prevoz?

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJA NI KONEC

V srcu Dalmacije: kraj, ki ga Slovenci vedno znova izberejo za popoln oddih

Biograd na Moru, priljubljena destinacija v Zadrski županiji, je že dolgo med kraji, kamor se Slovenci radi vračajo.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 13:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽANJE RAČUNOV

Tri hiše, trije računi: komu se sončna elektrarna z baterijo splača – in komu ne

Najdražja elektrarna ni tista z največ paneli, temveč napačno dimenzionirana.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 08:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJA NI KONEC

V srcu Dalmacije: kraj, ki ga Slovenci vedno znova izberejo za popoln oddih

Biograd na Moru, priljubljena destinacija v Zadrski županiji, je že dolgo med kraji, kamor se Slovenci radi vračajo.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 13:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽANJE RAČUNOV

Tri hiše, trije računi: komu se sončna elektrarna z baterijo splača – in komu ne

Najdražja elektrarna ni tista z največ paneli, temveč napačno dimenzionirana.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
11. 9. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Strokovnjak svetuje: zakaj vaš denar izgublja vrednost

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
9. 9. 2026 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
NESREČE

Skoraj polovica se jih poškoduje

Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
9. 9. 2026 | 13:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
9. 9. 2026 | 12:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Ste upravičeni do prevoza z reševalnim vozilom? (video)

Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
9. 9. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Strategija, ki bo omogočila dovolj energije za vse

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRIPRAVA NA JESEN

Kako pravilno zaščititi les pred jesenskim dežjem

Pravilna zaščita lesa pomaga ograji, vratom in vrtnemu pohištvu kljubovati vlagi. Preverite, kako pripraviti površino in izbrati ustrezen premaz.
Promo Slovenske novice9. 9. 2026 | 13:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
7. 9. 2026 | 10:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARIERA

Kaj naredi dobrega šefa?

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOV MODEL

V Novem mestu nižajo stroške. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
8. 9. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
Novice  |  Slovenija
SOVOZNIK

Pilot na zadnjem poletu Adrie Airways: »Namesto stanovanja sem kupil reaktivno letalo«

Pilot na zadnjem poletu Adrie Airways Primož Jovanović je človek, ki je denar nekoč preračunaval v ure letenja.
10. 9. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
BRANJE JE VESELJE

Kako pomembno je glasno branje za razvoj otroka?

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
Promo Slovenske novice8. 9. 2026 | 10:55
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA PRIHODNOST SLOVENIJE

Zasebni investitorji lahko transformirajo slovensko gospodarstvo

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Nova sezona, nova tla: kako izbrati talno oblogo, ki bo zdržala družinsko življenje?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki