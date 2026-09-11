Ste vedeli, kaj lahko naredite s koščico slive? Rezultat vas lahko navduši

Ko pojemo zrelo slivo, koščico običajno zavržemo, pa čeprav se v njej skriva precejšnja možnost za novo drevo. Vzgoja slive iz koščice resda ni najhitrejši način do domačega pridelka, je pa to vsekakor zanimiv vrtnarski poskus. Pri čemer je dobro vedeti, da novo drevo ne bo nujno imelo lastnosti sadeža, iz katerega smo vzeli seme. Slive se namreč pogosto razmnožujejo s cepljenjem, sejanci pa so genetsko različni in lahko razvijejo drugačen okus, velikost ali barvo plodov.

Za poskus lahko izberemo nekaj velikih in povsem zrelih plodov. Koščice očistimo ostankov mesa ter jih osušimo. Poznavalci prav tako svetujejo, da trdo koščico previdno odpremo in iz nje vzamemo seme; pri več semenih bodo možnosti za uspeh večje. Nato sledi najpomembnejši del – hladna stratifikacija. Semena sliv potrebujejo za prekinitev mirovanja daljše obdobje mraza in vlage, podobno razmeram, ki bi jih v naravi doživela čez zimo. Zato jih lahko položimo v rahlo vlažno šoto, pesek ali papir in jih v zaprti posodi hranimo v hladilniku. Strokovna priporočila za evropsko slivo navajajo približno tri mesece pri temperaturi od 1 do 5 stopinj Celzija. Pri čemer ves čas pazimo, da je material vlažen, vendar ne premoker, saj lahko seme sicer splesni ali pa zgnije. Ko se pokaže koreninica, jo posadimo v lonček, približno pet centimetrov globoko.

Sliva je v Sloveniji tradicionalna sadna vrsta. FOTO: Artush/getty Images

Mlada sliva potrebuje veliko svetlobe, pozneje pa sončno lego in dobro odcedna tla. Zastajanje vode ji ne ustreza. V prvem letu je pomembnejše enakomerno zalivanje kot pa gnojenje. Tudi strokovna priporočila za mlada drevesa odsvetujejo pretirano dodajanje gnojil takoj po sajenju. In ko se sadika dovolj okrepi, jo lahko presadimo na stalno mesto. Najbolje tja, kjer bo imela dovolj prostora in ne bo izpostavljena zastajanju hladnega zraka. Pri sajenju je priporočljivo izbrati sončno in zračno lego ter dobro odcedna tla, saj slivam zastajanje vode nikakor ne ustreza. Za dobro rast in razvoj plodov je pomembna tudi primerna oskrba z vodo, še zlasti v sušnih obdobjih.

Primerna sorta

Za slovenske vrtove je pomembna predvsem izbira primerne sorte. Ker je šarka, virusna bolezen sliv, pri nas zelo razširjena, slovenska sadjarska stroka priporoča predvsem tiste sorte, ki so proti njej odporne ali tolerantne. Aktualni Sadni izbor za Slovenijo 2026, ki ga izdaja Javna služba v sadjarstvu, med preverjene sorte še vedno vključuje, denimo, čačansko lepotico in stanley. Pri slivah se pogosto uporablja tudi sejanec mirabolane, ki omogoča bujnejšo rast in se dobro prilagaja različnim vrstam tal.

Sliva je v Sloveniji tradicionalna sadna vrsta. Nekoč je bila povezana predvsem s predelavo v marmelado, kompot in žganje, danes pa imajo vse večji pomen tudi sorte za sveže uživanje. Pri izbiri sorte zato ni pomembna samo odpornost proti boleznim, temveč tudi namen pridelave. Za sveže uživanje so zaželeni dovolj veliki, čvrsti in aromatični plodovi (čačanska lepotica), pri čemer je zelo pomembno, da jih oberemo v pravi zrelosti; prezgodaj obrane nimajo razvitega značilnega okusa in arome. Za predelavo so primernejše sorte (stanley) z večjo vsebnostjo suhe snovi in izrazitejšo aromo, ki se ohrani tudi v marmeladah in drugih izdelkih.

Prezgodaj obrane ne bodo imele razvitega značilnega okusa in arome. FOTO: Hirurg/Getty Images

Pri izbiri sorte ni pomembna samo odpornost proti boleznim, temveč tudi namen pridelave.

Kdor želi zanesljivo vedeti, kakšne plodove bo drevo nekoč rodilo, bo raje izbral kakovostno cepljeno sadiko znane sorte iz drevesnice. Pri drevesu, vzgojenem iz koščice, je rezultat precej manj predvidljiv, saj se lastnosti potomca lahko razlikujejo od lastnosti drevesa oziroma ploda, iz katerega smo vzeli koščico, na prve sadeže pa je treba čakati več let. A tudi v tem je čar tega eksperimenta. Iz semena lahko zraste namreč povsem samosvoje drevo, kakršnega ne bomo našli v nobenem katalogu.