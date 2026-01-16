Ste ves čas utrujeni? Vaše telo vam morda pošilja resno opozorilo

V sodobnem tempu, v katerem hitrost postane norma in počitek redkost, naše telo vedno pogosteje oddaja signale, da je preobremenjeno. Stalna utrujenost, težave z zbranostjo, padec odpornosti in nihanje razpoloženja niso le »slabi dnevi«, ampak resni znaki, da si moramo nujno vzeti čas zase. Strokovnjaki opozarjajo, da preutrujenost vodi neposredno v izgorelost – ta pa lahko telo in um pahne v dolgotrajno krizo. Če se zjutraj zbudimo bolj utrujeni, kot smo bili zvečer pred spanjem, celo po obilici spanja, to ni normalno. Takšna vztrajna utrujenost pogosto pomeni, da se telesu čez noč ni uspelo dovolj regenerirati ali da naš živčni sistem preveč stimulirajo stres in naloge brez odmora. Znanstvene študije kažejo, da kronična utrujenost in dolgoročen stres skupaj negativno vplivata na odpornost imunskega sistema in njegovo sposobnost obnove po psihosocialnem stresu.

Če ne počivamo dovolj, imunski sistem oslabi.

Brez kakovostnega spanca ne gre. FOTO: Drazen Zigic/Getty Images

Trpita energija in imunost

Težave z zbranostjo in možganska megla niso zgolj subjektivno občutenje. Stresni hormon kortizol, ki se izloča ob dolgotrajnem pritisku, ki mu ne sledi temeljit počitek, lahko oslabi sposobnost umskih procesov in povzroči padce v pozornosti ter spominu. Ko telo ne more več, ne trpi le naša energija, ampak tudi imunost. Pregledne raziskave medicinskega področja jasno povezujejo kronični stres s slabšim delovanjem imunskega sistema. Dolgotrajna izpostavljenost stresu lahko spremeni delovanje imunskih celic, zmanjša njihovo sposobnost boja proti okužbam in poveča dovzetnost za bolezni. Nepojasnjene bolečine v mišicah, napetost kažejo, da telesu primanjkuje časa za obnovo. Čeprav se te težave morda zdijo naključne ali posledica preveč dela, strokovnjaki opozarjajo, da je to pogosto fiziološki odgovor na dolgotrajno izčrpanost in stres.

Kronični stres lahko privede do trajnih sprememb v imunskem odzivu, kar poveča tveganje za dolgotrajne zdravstvene težave.

Nihanje razpoloženja

Podobno lahko spremembe v teku – od prenajedanja do popolne izgube apetita – odražajo hormonsko neravnovesje, ki nastane zaradi kroničnih stresnih reakcij in pomanjkanja počitka. To vodi k nestabilnemu krmiljenju hormonov, ki uravnavajo lakoto in energijske rezerve telesa. Nižja toleranca do frustracij, razdražljivost ali nihanje razpoloženja so čustveni kazalniki, da naš živčni sistem preprosto ne zmore več obremenitev. Kronično zvišane vrednosti stresnih hormonov, kot je kortizol, neposredno vplivajo tudi na razpoloženje in emocionalno stabilnost. Počitek ni luksuz, ampak nuja: brez njega se naravni obrambni in obnovitveni mehanizmi podrejajo kroničnim težavam. V času, ko sta mentalno in fizično zdravje pod nenehnim pritiskom, so poslušanje lastnega telesa, prepoznavanje znakov in ukrepanje s kakovostnim počitkom ključ do preprečevanja resnih posledic.