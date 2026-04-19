Ste že slišali za metodo 5-4-3-2-1? Preprost sistem, ki omeji impulzivne nakupe in olajša tedensko načrtovanje obrokov

Metoda nakupovanja živil, znana kot pravilo 5-4-3-2-1, je v zadnjih mesecih postala spletni hit, saj ponuja enostavno rešitev za eno najbolj vsakdanjih nalog – načrtovanje tedenskih obrokov in nakupovanje. Zaradi omejenega števila živil v posamezni kategoriji zmanjšuje nepremišljene odločitve v trgovini in spodbuja bolj uravnotežen izbor hrane, poroča Slobodna Dalmacija. Strokovni portali ob tem poudarjajo, da ne gre za dieto, temveč za praktičen sistem, ki pomaga vzpostaviti red pri prehranjevanju.

Osnova metode temelji na preprostem pravilu: vsaka številka predstavlja količino živil iz posamezne skupine, ki jih kupimo za en teden. V izvirni različici to pomeni pet vrst zelenjave, štiri vire beljakovin, tri vrste sadja, dva vira ogljikovih hidratov in eno sladico. Takšna razporeditev samodejno daje prednost polnovrednim živilom in hkrati omejuje prostor za impulzivne nakupe, kot so prigrizki in sladkarije. Strokovnjaki svetujejo, da pri izbiri beljakovin posegamo po manj predelanih virih, medtem ko naj bodo ogljikovi hidrati čim manj rafinirani. Pomemben del sistema je tudi vključena »sladica«, ki preprečuje občutek odrekanja in omogoča dolgoročno vzdržnost prehranskega režima.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Načrtovanje in prilagajanje

Metoda najbolje deluje, če jo dopolnimo z okvirnim načrtom obrokov za teden vnaprej. Priporočljivo je, da vsak obrok vključuje kombinacijo beljakovin, ogljikovih hidratov in zelenjave, pri čemer je smiselno izbirati jedi s sorodnimi sestavinami. S tem zmanjšamo količino zavržene hrane in si hkrati skrajšamo čas priprave obrokov. Osnovna živila, kot so olje, začimbe ali maslo, niso del sistema, saj se predpostavlja, da jih imamo doma že na zalogi.

Čeprav je osnovna različica najbolj razširjena, jo je mogoče prilagoditi različnim prehranskim navadam. Posamezniki lahko razmerja prilagodijo svojim ciljem, na primer povečajo delež sadja ali zmanjšajo količino beljakovin. Vegetarijanci in vegani lahko kot glavne vire beljakovin uporabljajo stročnice, tofu, jajca ali mlečne izdelke.

Priljubljenost metode je dodatno spodbudila tudi različica ameriškega kuharja Willa Colemana, ki temelji na podobnem principu, vendar daje večji poudarek raznolikosti okusov. V njegovi različici seznam vključuje pet vrst zelenjave, štiri vrste sadja, tri vire beljakovin, dva namaza ali omaki in eno vrsto žitaric. Tak pristop omogoča, da iz enakih osnovnih sestavin pripravimo več različnih jedi, kar še dodatno poenostavi vsakodnevno kuhanje.