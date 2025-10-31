  • Delo d.o.o.
FANTAZIJA

Številni bi seks v troje, a tik pred velikim korakom se pogosto zgodi tole

Zreli monogamni pari si s seksom v troje želijo popestriti zvezo. Mnogi pri tem podcenjujejo ljubosumje in različna pričakovanja.
Redki se opogumijo, pa še takrat so razočarani. FOTO: Fantasticrabbit/Getty Images
Redki se opogumijo, pa še takrat so razočarani. FOTO: Fantasticrabbit/Getty Images
S. N.
 31. 10. 2025 | 19:28
Seks v troje velja za eno najbolj razširjenih seksualnih fantazij ne glede na spol. Raziskave kažejo, da velika večina moških in žensk vsaj enkrat v paru pomisli na intimno avanturo s še eno osebo. Pri moških se ta fantazija pojavlja pri več kot štirih od petih, pri ženskah pa pri več kot treh od štirih vprašanih.

Številke še razkrivajo, da se s takšno idejo najpogosteje poigravajo mlajši, v resnici pa si jo najbolj želijo pari okoli 40. leta, ki so v dolgotrajnem monogamnem odnosu in iščejo dodatno vznemirjenje oziroma popestritev med rjuhami.

Redki so pogumni

Kljub temu je razkorak med fantazijo in dejansko izkušnjo precej velik, saj se le manjšina zares odloči fantazijo tudi uresničiti. In pogosto so nad izkušnjo razočarani. Razlogi za željo po trojčku so različni – od radovednosti in želje po večjem užitku do iskanja avanture ali krepitve samozavesti. A tik pred velikim korakom mnoge premagajo ljubosumje, različna pričakovanja in čustveni odzivi, ki so jih prej najverjetneje podcenjevali.

Seks v troje tako ostaja izjemno priljubljena fantazija, ki pa se mnogo pogosteje odvije v mislih kot v spalnici. Čeprav številke govorijo o velikem zanimanju zanj, ostane za mnoge le žgečkljiva misel, ki jo je pravzaprav še najvarneje obdržati v svetu domišljije.

