Število okužb z gripo upada, a na nas že preti nova nevarnost

Po tednih množičnih okužb z virusom gripe se stanje, kot kaže, končno obrača na bolje. Vsaj kar se tiče gripe. Zdravstveni delavci sicer pričakujejo še kakšen vrh okužb, a trenutno stanje je po besedah nacionalne koordinatorice cepljenja Marte Grgič Vitek precej obetajoče. Ker smo vrh okužb v letošnji sezoni dosegli presenetljivo zgodaj, že decembra, se zdaj tudi veliko bolj zgodaj kot običajno krivulja obrača navzdol. Dobra novica je tudi ta, da letos ni bilo veliko okužb s covidom, so pa trenutno v porastu okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (RSV), vrh zdravstveni delavci pričakujejo v naslednjih nekaj tednih. Pri dojenčkih in starejših odraslih lahko RSV poteka težje in z zapleti. Dojenčke lahko zaščitijo njihove mame že pred rojstvom s cepljenjem, prav tako Grgič Vitek cepljenje svetuje starejšim od 60 let. Za slednje je brezplačno, nosečnice pa se lahko cepijo v okviru zdravstvenega zavarovanja. Znaki okužbe z RSV se lahko sprva kažejo kot prehlad in lahko vključujejo zvišano telesno temperaturo, voden izcedek iz nosu in druge znake prehlada, pojasnjujejo na NIJZ. tI znaki pa se lahko poslabšajo, ko se virus razširi v pljuča, in se kažejo kot suh, dražeč kašelj, težko dihanje, sopenje ali piskajoče dihanje, hitro dihanje, otrokova koža lahko tudi pomodri.

V UKC Ljubljana se je občutno povečalo tudi število tistih, ki so se poškodovali pri padcih na ledu. Kirurgi na kliničnem oddelku za travmatologijo so tako v zadnjem tednu zaradi nesreč zaradi snega in poledice opravili za neverjetnih sto odstotkov več velikih urgentnih operacij poškodovancev.

Prav tako je še vedno smiselno cepljenje proti gripi, če je kdo z njim odlašal, še posebej tudi v tem primeru za bolj ranljive skupine, torej starejše, kronične bolnike, nosečnice in mlajše otroke, se je pa v letošnji sezoni za cepljenje proti gripi odločilo kar nekaj ljudi več kot v lanski. »V letošnji sezoni se je cepilo 166.000 prebivalcev, kar je za 140.000 več kot lani, oziroma dva odstotka več kot lani. Kljub temu je precepljenost še vedno veliko pod mejo, ki jo priporoča Svetovna zdravstvena organizacija, znaša pa 75 in več odstotkov,« je nanizala nekaj podatkov nacionalna koordinatorica cepljenja, ki dodaja, da starejšim, pri katerih se gripa pogosto zaplete, svetujejo tudi cepljenje proti pnevmokoknim okužbam, ki je od lani brezplačno za starejše in kronične bolnike. Da bi nas to sezono gripa in druge respiratorne bolezni morda le obšle, pa lahko poskrbimo tudi s preventivo: z veliko gibanja na svežem zraku, pazimo le, da ne bo zunaj prehladno, z uživanjem pestre in raznovrstne hrane, čim več spanca, bistveno pa je, da se izogibamo zaprtim prostorom, v katerih se zadržuje veliko ljudi. Prav tako se izogibamo tistim, ki kažejo znake respiratornih okužb, v primeru, da zbolimo sami, pa ostanemo doma in virusov ne širimo med drugimi, je še dodala Marta Grgič Vitek.