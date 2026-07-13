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Štiri živila, ki povzročajo neprijeten telesni vonj

Obstajajo živila, ki, čeprav so zdrava, nimajo le prijetnih posledic.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Maceofoto/Gettyimages

FOTO: Maceofoto/Gettyimages

FOTO: Tod Novak/Gettyimages

FOTO: Tod Novak/Gettyimages

FOTO: Shaiith/Gettyimages

FOTO: Shaiith/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Maceofoto/Gettyimages
FOTO: Tod Novak/Gettyimages
FOTO: Shaiith/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 13. 7. 2026 | 14:54
 13. 7. 2026 | 14:54
3:36
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Čeprav ob omembi živil, ki povzročajo neprijeten telesni vonj, večina najprej pomisli na česen, lahko nanj vplivajo tudi številna druga. Strokovnjaki poudarjajo, da je mogoče te učinke omiliti s premišljeno izbiro hrane. »Nekatera živila imajo na telesni vonj izrazitejši vpliv kot druga,« pojasnjuje ameriška dietetičarka Erin Palinski-Wade. Raziskave kažejo, da na telesni vonj vplivajo bakterije na koži in način, kako razgrajujejo znoj. Poleg tega ima pomembno vlogo tudi genetika, zato se posamezniki na enako hrano odzivamo različno.

Ribe in morski sadeži

Pri nekaterih lahko uživanje rib in morskih sadežev povzroči vonj po ribah. V zelo redkih primerih telo snov, imenovano holin, pretvori v trimetilamin, spojino z izrazitim vonjem po tej sicer zdravi sestavini prehrane. Trimetilamin se izloča skozi sapo in kožo. Gre za redko presnovno motnjo, imenovano trimetilaminurija, pri kateri se lahko ribji vonj pojavi tudi po uživanju fižola, brokolija, cvetače, arašidov in izdelkov iz soje. Strokovnjaki poudarjajo, da je bolezen zelo redka, in prizadene le majhno število oseb.

FOTO: Maceofoto/Gettyimages
FOTO: Maceofoto/Gettyimages

Križnice

Čeprav velja zelenjava za eno najbolj zdravih izbir, lahko križnice pri nekaterih povzročijo neprijeten telesni vonj. V to skupino zelenjave sodijo brokoli, zelje, cvetača in brstični ohrovt. Vsebujejo namreč žveplove spojine, ki se po presnovi izločajo z znojem, sapo in črevesnimi plini, zaradi česar postane vonj izrazitejši.

FOTO: Tod Novak/Gettyimages
FOTO: Tod Novak/Gettyimages

Zelo začinjena hrana

Tudi močno začinjena hrana lahko vpliva na telesni vonj. Začimbe, kot sta curry in kumina, vsebujejo spojine, ki preidejo v krvni obtok in se nato izločajo skozi znojne žleze. Ko pridejo v stik z bakterijami na koži, lahko nastane značilen telesni vonj.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Rdeče meso

Po besedah strokovnjakov v določenih primerih na telesni vonj vpliva tudi pogosto uživanje večjih količin rdečega mesa. Beljakovine iz mesa same po sebi nimajo izrazitega vonja, vendar ob stiku z bakterijami na koži nastanejo spojine, ki lahko povzročijo močnejši telesni vonj.

FOTO: Shaiith/Gettyimages
FOTO: Shaiith/Gettyimages

Kako zmanjšati neprijeten telesni vonj?

Ker se na posamezna živila odzivamo različno, ni univerzalnega recepta. Kljub temu strokovnjaki priporočajo nekaj preprostih sprememb:

  • omejite živila z veliko žveplovih spojin,
  • zmanjšajte uživanje rdečega mesa,
  • ne pretiravajte z zelo začinjeno hrano,
  • pijte dovolj vode,
  • jejte več sadja in zelenjave, vendar ne prej omenjenih iz skupine križnic.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Po besedah Erin Palinski-Wade lahko pri zmanjševanju neprijetnega telesnega vonja pomagajo tudi jabolka, listnata zelenjava, jogurt in zeleni čaj, saj podpirajo zdravo črevesno mikrobioto in pomagajo nevtralizirati nekatere spojine, odgovorne za zadrego, ki je ob izdatnejšem znojenju poleti še izrazitejša. Poleg prehrane pomembno vlogo igra tudi higiena. Redno prhanje in nošenje zračnih oblačil iz naravnih materialov lahko bistveno zmanjšajo neprijeten telesni vonj. Strokovnjaki dodajajo, da k prijetnejšemu  prispevajo še dobra hidracija, kakovosten spanec, obvladovanje stresa in redna telesna dejavnost, piše miss zdrava.

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