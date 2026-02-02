Štirje obvezni krvni testi po 40. letu

Skrb za telo v srednjih letih je, če si želite dolgo in zdravo živeti, ključnega pomena. Čeprav so nekateri znaki staranja povsem normalni, se okoli 40. leta v organizmu začnejo dogajati pomembne spremembe, ki lahko pokažejo, kaj bi lahko z vidika zdravja v prihodnosti predstavljalo težave. Britanski zdravnik Dean Eggitt poudarja, da so krvni testi eden najboljših načinov za spremljanje stanja telesa. Tukaj so štirje ključni, ki bi jih morali opraviti vsi po 40. letu:

Spremljanje maščob in holesterola v krvi

Obstajata dober holesterol (HDL), ki pomaga odstranjevati slabega (LDL holesterol) iz telesa. Previsoka raven LDL-holesterola lahko povzroči nalaganje oblog na stenah krvnih žil, kar povečuje tveganje za visok krvni tlak, bolezni srca in možgansko kap. S staranjem telo naravno izgublja sposobnost učinkovitega odstranjevanja škodljivega holesterola, zato je spremljanje ravni lipidov po 40. letu še posebej pomembno. Lipidni profil meri količino holesterola in trigliceridov v krvi, nepravilnosti pa so lahko povezane s sladkorno boleznijo, debelostjo in celo nekaterimi vrstami raka. Uravnotežena prehrana, redna telesna dejavnost in zmanjšanje vnosa alkohola lahko bistveno pripomorejo k ohranjanju zdrave ravni holesterola.

FOTO: Martin Zubiria Kage/Gettyimages

Preverjanje delovanja ledvic

Ledvice odstranjujejo odpadne snovi iz telesa, sodelujejo pri tvorbi rdečih krvnih celic ter vzdržujejo ravnovesje tekočin, soli in mineralov. Če ne delujejo optimalno, se v krvi zviša raven kreatinina, kar lahko kaže na kronično ledvično bolezen. Največja težava je v tem, da kronična ledvična bolezen pogosto nima simptomov, ti se pokažejo šele, ko so ledvice že močno okvarjene. To pomeni, da veliko ljudi živi s težavo, ne da bi se je zavedali. Redno spremljanje delovanja ledvic lahko pomaga pri zgodnjem odkrivanju težav ter zmanjša tveganje za bolezni srca in možgansko kap.

FOTO: Ca-ssis/Gettyimages

Spremljanje krvnega sladkorja

Visoka raven krvnega sladkorja postaja vse večje zdravstveno tveganje. Test HbA1c ali hemoglobinski A1c test meri povprečno količino glukoze v krvi in pokaže, koliko sladkorja je vezanega na rdeče krvne celice v daljšem časovnem obdobju. Povišane vrednosti kažejo na tveganje za sladkorno bolezen in zaplete, kot so okvare živcev, težave z vidom ali celo življenjsko nevarna stanja, kot je diabetična ketoacidoza (DKA). Pravilna prehrana, redna telesna dejavnost in vzdrževanje zdrave telesne teže lahko pomembno pomagajo pri uravnavanju krvnega sladkorja.

Spremljanje krvnega tlaka

Čeprav tehnično ne gre za krvni test, je krvni tlak eden ključnih kazalnikov zdravja. V Združenem kraljestvu približno 14 milijonov ljudi živi z visokim, pri približno polovici stanje ni ustrezno nadzorovano, kar povečuje tveganje za bolezni srca, možgansko kap, ledvične bolezni in prezgodnjo smrt. Visok krvni tlak velikokrat poteka brez simptomov, zato ga je mogoče odkriti le z rednim merjenjem. Dobra novica je, da ga je pogosto mogoče obvladovati z zdravim življenjskim slogom, izgubo odvečne telesne teže, uravnoteženo prehrano, redno telesno dejavnostjo ter z zmanjšanjem vnosa alkohola in kofeina, povzema 24sata.hr.