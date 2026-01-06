  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TEŽAVA

Štirje razlogi: zato je po 50. tako težko shujšati

Obstajajo štirje dejavniki, ki po 50. največkrat stojijo na poti do vitke postave.
FOTO: Dacharlie/Gettyimages

FOTO: Dacharlie/Gettyimages

FOTO: Daisy-daisy/Gettyimages

FOTO: Daisy-daisy/Gettyimages

FOTO: Ryanking999/Gettyimages

FOTO: Ryanking999/Gettyimages

FOTO: Klebercordeiro/Gettyimages

FOTO: Klebercordeiro/Gettyimages

FOTO: Dacharlie/Gettyimages
FOTO: Daisy-daisy/Gettyimages
FOTO: Ryanking999/Gettyimages
FOTO: Klebercordeiro/Gettyimages
M. Fl.
 6. 1. 2026 | 15:00
3:58
A+A-

Pogosto se zdi, da se po 50. odvečni kilogrami kar čudežno pojavijo. Tudi ženske, ki v mladosti z njimi nikoli niso imele težav, velikokrat opazijo, da njihova garderoba potrebuje prilagoditev. Kaj se torej dogaja in zakaj je težje shujšati? Odgovore ima 24sata.hr.

Počasnejša presnova

Upočasnjena presnova je najbolj znan in očiten razlog za prej omenjeno težavo. Presnova določa, koliko energije telo porabi, in s starostjo, še posebej po 30. letu, se ta proces naravno upočasni. Mišice, ki porabijo več energije kot maščobno tkivo, se s staranjem zmanjšujejo. Poleg tega hormonske spremembe v menopavzi dodatno vplivajo na presnovo. Padanje ravni estrogena in testosterona upočasnita presnovo. Kljub temu mnoge ženske teh procesov ne povezujejo s potrebo po prilagoditvi prehrane. Če porabite manj energije kot prej, se presežek samodejno nalaga v obliki kilogramov. Po 50. letu se dnevne potrebe po energiji zmanjšajo s povprečnih od 7.500 do 8.400 kilodžulov (1.800–2.000 kalorij) na 6.700 do 7.500 kilodžulov (1.600–1.800 kalorij). Tudi zmanjšanje za od 420 do 840 kilodžulov (100–200 kcal) dnevno lahko prepreči povečanje telesne teže za približno od 2 do 2,3 kilograma letno.

FOTO: Daisy-daisy/Gettyimages
FOTO: Daisy-daisy/Gettyimages

Strah pred bolečinami

Po petdesetem letu telo pogosto preseneti z novimi bolečinami: otrdel vrat, bolečine v spodnjem delu hrbta ali otrdelost sklepov. Ironično ravno takrat, ko bi upočasnjena presnova in pomanjkanje mišične mase morali spodbuditi gibanje, vas telo sili, da se izogibate aktivnosti. Rešitev? Začnite z vajami za raztezanje in fleksibilnost ter tako zmanjšajte bolečine in otrdelost. Vračanje k preprostim vajam iz šolskih dni, kot so upogibanje proti prstom, kroženje ramen in raztezanje rok, lahko prepreči jutranje težave. Ob tem sta hoja in plavanje odlični aktivnosti za porabo energije in spodbujanje presnove.

FOTO: Ryanking999/Gettyimages
FOTO: Ryanking999/Gettyimages

Mišična masa se začne zmanjševati

Izguba mišične mase znana kot sarkopenija je, še posebej pri manj aktivnih osebah, naravna posledica staranja. S tem lahko ljudje izgubijo tudi do en odstotek mišične mase letno. Manj mišic pomeni počasnejšo presnovo, a izguba mišic ni neizogibna. Treningi za moč in ustrezna prehrana sta najboljša načina za ohranjanje mišic in hitrejšo presnovo. Vadba z utežmi, sklece ali vaje z elastikami večkrat tedensko, pomenijo veliko razliko. Povečajte vnos beljakovin, na primer piščanca, rib, nemastnega mesa, oreščkov in stročnic, ki pomagajo ohranjati mišično maso.

Pomanjkanje spanja

Perimenopavza in menopavza velikokrat prinašata težave s spanjem: nočno prebujanje, potenje in stres lahko otežijo počitek. Pomanjkanje spanja vpliva na telesno težo, saj utrujenost zmanjšuje motivacijo za vadbo in povečuje željo po sladkem. Stresni hormon kortizol dodatno spodbuja nabiranje maščobe. Rešitve so individualne: omejite vnos tekočin tik pred spanjem, uro pred počitkom pijte kamilični čaj ali toplo mleko, sprostite se s sivkino kopeljo in iz spalnice odstranite elektronske naprave. Branje, raztezanje ali meditacija na drugi strani pomagajo do boljšega spanca.

FOTO: Klebercordeiro/Gettyimages
FOTO: Klebercordeiro/Gettyimages

Hujšanje po 50. letu je lahko izziv, vendar ni nemogoče. Vsaka ženska ima edinstveno sestavo telesa in življenjski slog, zato je treba preizkusiti različne metode in najti tisto, ki vam ustreza. Z vztrajnostjo odvečna teža po menopavzi ne bo obvezen del življenja.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Polet
PREPROSTO ZDRAVO

70/30 dieta Jamieja Oliverja: preprosta formula za zdravje, užitek in dolgoročno ravnovesje

Preprosto, zdravo in kar je najpomembneje, užitno.
Miroslav Cvjetičanin4. 1. 2026 | 13:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVA PREHRANA

Telo se čisti samo, a nič ne bo narobe, če mu delo olajšamo

Telo lahko v novem letu razbremenimo z osveženim jedilnikom.
2. 1. 2026 | 15:20
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠE O PITJU VODE

Zakaj mit o osmih kozarcih vode na dan ne drži več

Potrebe po hidraciji so veliko bolj individualne, kot smo vajeni slišati. Koliko vode bi morali popiti na dan? Odgovor vas bo presenetil.
Miroslav Cvjetičanin24. 12. 2025 | 06:58

Več iz teme

hujšanjekilogramitelovadbamišice
ZADNJE NOVICE
15:19
Novice  |  Svet
NEMŠKI CENTER ZA IZREDNE POJAVE NA NEBU

Nemški center lani zabeležil rekordno število opažanj NLP, koliko je resničnih?

Število prijav vztrajno narašča od leta 2019.
6. 1. 2026 | 15:19
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Štirje razlogi: zato je po 50. tako težko shujšati

Obstajajo štirje dejavniki, ki po 50. največkrat stojijo na poti do vitke postave.
6. 1. 2026 | 15:00
14:35
Novice  |  Svet
TRADICIJA

Na led so zmetali 81.796 medvedkov, preberite, zakaj

Hokejski klub iz Pensilvanije organizira metanje igrač od leta 2001.
6. 1. 2026 | 14:35
14:15
Novice  |  Svet
NI NA PRODAJ

Opozorilo danske premierke: »Če Trump napade Grenlandijo, bi bil to konec Nata – takrat bi se vse ustavilo …«

Danska premierka je opozorila na resne posledice, če bo predsednik Združenih držav Amerike vztrajal pri svojih grožnjah glede Grenlandije.
6. 1. 2026 | 14:15
14:13
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Danes jo podre skoraj vsak drugi Slovenec – pa veste, kam z novoletno smrečico?

Kdaj podreti novoletno smrečico in kam z njo po praznikih? Preverite tradicije, praktične nasvete in okolju prijazne rešitve za dom.
6. 1. 2026 | 14:13
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
SPOR

Donald Trump vulgarno nad Georgea Clooneyja, prizanesel ni niti Amal

Igralec mu je hitro in jasno odgovoril.
6. 1. 2026 | 13:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki