Štirje razlogi: zato je po 50. tako težko shujšati

Pogosto se zdi, da se po 50. odvečni kilogrami kar čudežno pojavijo. Tudi ženske, ki v mladosti z njimi nikoli niso imele težav, velikokrat opazijo, da njihova garderoba potrebuje prilagoditev. Kaj se torej dogaja in zakaj je težje shujšati? Odgovore ima 24sata.hr.

Počasnejša presnova

Upočasnjena presnova je najbolj znan in očiten razlog za prej omenjeno težavo. Presnova določa, koliko energije telo porabi, in s starostjo, še posebej po 30. letu, se ta proces naravno upočasni. Mišice, ki porabijo več energije kot maščobno tkivo, se s staranjem zmanjšujejo. Poleg tega hormonske spremembe v menopavzi dodatno vplivajo na presnovo. Padanje ravni estrogena in testosterona upočasnita presnovo. Kljub temu mnoge ženske teh procesov ne povezujejo s potrebo po prilagoditvi prehrane. Če porabite manj energije kot prej, se presežek samodejno nalaga v obliki kilogramov. Po 50. letu se dnevne potrebe po energiji zmanjšajo s povprečnih od 7.500 do 8.400 kilodžulov (1.800–2.000 kalorij) na 6.700 do 7.500 kilodžulov (1.600–1.800 kalorij). Tudi zmanjšanje za od 420 do 840 kilodžulov (100–200 kcal) dnevno lahko prepreči povečanje telesne teže za približno od 2 do 2,3 kilograma letno.

FOTO: Daisy-daisy/Gettyimages

Strah pred bolečinami

Po petdesetem letu telo pogosto preseneti z novimi bolečinami: otrdel vrat, bolečine v spodnjem delu hrbta ali otrdelost sklepov. Ironično ravno takrat, ko bi upočasnjena presnova in pomanjkanje mišične mase morali spodbuditi gibanje, vas telo sili, da se izogibate aktivnosti. Rešitev? Začnite z vajami za raztezanje in fleksibilnost ter tako zmanjšajte bolečine in otrdelost. Vračanje k preprostim vajam iz šolskih dni, kot so upogibanje proti prstom, kroženje ramen in raztezanje rok, lahko prepreči jutranje težave. Ob tem sta hoja in plavanje odlični aktivnosti za porabo energije in spodbujanje presnove.

FOTO: Ryanking999/Gettyimages

Mišična masa se začne zmanjševati

Izguba mišične mase znana kot sarkopenija je, še posebej pri manj aktivnih osebah, naravna posledica staranja. S tem lahko ljudje izgubijo tudi do en odstotek mišične mase letno. Manj mišic pomeni počasnejšo presnovo, a izguba mišic ni neizogibna. Treningi za moč in ustrezna prehrana sta najboljša načina za ohranjanje mišic in hitrejšo presnovo. Vadba z utežmi, sklece ali vaje z elastikami večkrat tedensko, pomenijo veliko razliko. Povečajte vnos beljakovin, na primer piščanca, rib, nemastnega mesa, oreščkov in stročnic, ki pomagajo ohranjati mišično maso.

Pomanjkanje spanja

Perimenopavza in menopavza velikokrat prinašata težave s spanjem: nočno prebujanje, potenje in stres lahko otežijo počitek. Pomanjkanje spanja vpliva na telesno težo, saj utrujenost zmanjšuje motivacijo za vadbo in povečuje željo po sladkem. Stresni hormon kortizol dodatno spodbuja nabiranje maščobe. Rešitve so individualne: omejite vnos tekočin tik pred spanjem, uro pred počitkom pijte kamilični čaj ali toplo mleko, sprostite se s sivkino kopeljo in iz spalnice odstranite elektronske naprave. Branje, raztezanje ali meditacija na drugi strani pomagajo do boljšega spanca.

FOTO: Klebercordeiro/Gettyimages

Hujšanje po 50. letu je lahko izziv, vendar ni nemogoče. Vsaka ženska ima edinstveno sestavo telesa in življenjski slog, zato je treba preizkusiti različne metode in najti tisto, ki vam ustreza. Z vztrajnostjo odvečna teža po menopavzi ne bo obvezen del življenja.