BREZ KISIKA NI ŽIVLJENJA

Štirje zanesenjaki zaslužni, da je Celje zdaj dom najboljše investicija v zdravje

Odprli so prostore medicinskega centra OxySphere Medical. Na voljo so terapije v največji hiperbarični komori tačas v Sloveniji.
Hiperbarična kisikova terapija deluje na celostni ravni z zagotavljanjem povišanih koncentracij kisika. FOTO: Mojca Marot

Vsakega pacienta najprej pregleda strokovni vodja ambulante Marjan Koršič, specialist nevrokirurg. FOTO: Mojca Marot

Pridobitev je pomembna za celoten zdravstveni prostor. FOTO: Mojca Marot

So edini pri nas, ki so za zdravljenje s hiperbarično komoro v zunajbolnišnični dejavnosti pridobili dovoljenje ministrstva za zdravje. FOTO: Mojca Marot

Mojca Marot
 14. 1. 2026 | 11:02
4:41
Alen Naglič, Gregor Lepoša, Rok Korošec in Igor Stražišnik so štirje zanesenjaki, ki so se pred skoraj letom dni lotili velikega izziva. Potem ko so tri leta iskali ustrezne prostore, so na Opekarniški ulici v Celju, v neposredni bližini Celjskega sejma, uredili prostore medicinskega centra OxySphere Medical. Ta je pomembna pridobitev za celotni zdravstveni prostor, saj razpolaga z najsodobnejšo in največjo hiperbarično komoro v državi, ki omogoča izvajanje terapij pod strogim zdravniškim nadzorom. Tačas so tudi edini pri nas, ki so za zdravljenje s hiperbarično komoro v zunajbolnišnični dejavnosti pridobili dovoljenje ministrstva za zdravje.

Hiperbarična kisikova terapija je medicinski postopek z jasno opredeljenimi indikacijami in dokazanimi učinki.

Uradni certifikat za medicinske naprave zagotavlja najvišjo raven strokovnosti in varnosti pri vsaki terapiji v komori Baroks, ki ni le varna, temveč tudi izjemno udobna. »Hiperbarična kisikova terapija (HBOT) je medicinski postopek, pri katerem pacient v nadtlačni komori diha 100-odstotni medicinski kisik. Zaradi povečanega tlaka se količina kisika, raztopljenega v krvi, bistveno poveča, kar omogoča oskrbo tkiv s slabo prekrvitvijo, pospešuje celjenje ran ter spodbuja regeneracijske procese v telesu. Kisik je ključen za vse faze celjenja ran, od odstranjevanja bakterij do sinteze kolagena. Hiperbarična kisikova terapija je še posebno učinkovita pri kroničnih ranah, ki se sicer ne celijo, kar je še zlasti pomembno za vse bolnike s sladkorno boleznijo,« pove Naglič, soustanovitelj centra OxySphere Medical. Prednosti hiperbarične terapije se izkazujejo celo v dentalni medicini, po presaditvi las, po napornih treningih vrhunskih športnikov in so najboljša investicija v zdravje na splošno. 

Varnost in strokovnost

V novem centru za varnost in potek terapij skrbi ekipa zdravstveno usposobljenih ljudi, terapije pa izvajajo izključno v nadzorovanih razmerah. Vsakega pacienta pred prvim vstopom v komoro pregleda zdravnik, ki določi individualni protokol zdravljenja. To je primarij profesor dr. Marjan Koršič, specialist nevrokirurgije, danes že upokojeni dolgoletni vodja Kliničnega oddelka za nevrokirurgijo v ljubljanskem UKC. »Pri hiperbarični kisikovi terapiji ne gre za trend, temveč za medicinski postopek z jasno opredeljenimi indikacijami in dokazanimi učinki. Naš cilj je, da pacientom v Celju in širši regiji zagotovimo varen dostop do terapije, ki lahko pomembno prispeva k okrevanju in izboljšanju kakovosti življenja,« poudarja Koršič, član strokovne ekipe.

Kisik je ključen za vse faze celjenja ran, od odstranjevanja bakterij do sinteze kolagena.

Center OxySphere se razprostira na več kot 400 kvadratnih metrih površin, osrednji del pa je medicinsko certificirana hiperbarična komora. Jeklena konstrukcija je zasnovana za delovanje pri tlakih do 3,0 ATA, kar ustreza tlaku 20 metrov pod morsko gladino in je ključno za doseganje medicinskih učinkov. Poleg tehnološke dovršenosti so v centru veliko pozornosti torej namenili udobju. Komora je pravokotne oblike, prostorna in klimatizirana, vanjo pa lahko naenkrat namestijo do 11 oseb. Med terapijo, ki običajno traja 90 minut, so pacientom na voljo multimedijski zasloni za krajšanje časa. Objekt na Opekarniški ulici je v celoti prilagojen gibalno oviranim osebam, ob njem so urejeni parkirni prostori, kar omogoča enostaven dostop tudi pacientom s hujšimi poškodbami ali invalidnostjo.

11 OSEB JE LAHKO v komori.

V Sloveniji je hiperbarična kisikova terapija uradno odobrena le kot podporna metoda zdravljenja pri zastrupitvah z ogljikovim monoksidom (CO), kroničnih ranah, ki se slabo celijo, denimo pri diabetičnem stopalu, nekaterih hudih okužbah, kot so plinska gangrena in nekrotizirajoči fasciitis, nenadni senzorični izgubi sluha, dekompresijski bolezni in zračni ali plinski emboliji, zapletih po obsevanju, kadar so poškodovani mehko tkivo in kosti, ter kroničnem osteomielitisu, ki se slabo odziva na standardno zdravljenje. Trenutno so terapije le samoplačniške, a je vodstvo centra že v dogovoru z zavarovalnicami, s katerimi si prizadevajo skleniti dolgoročno sodelovanje in na tak način tovrstne hiperbarične terapije približati širšemu krogu ljudi, ki potrebujejo regeneracijo ali podporno zdravljenje po najvišjih medicinskih standardih.

Vsakega pacienta najprej pregleda strokovni vodja ambulante Marjan Koršič, specialist nevrokirurg. FOTO: Mojca Marot
Pridobitev je pomembna za celoten zdravstveni prostor. FOTO: Mojca Marot
So edini pri nas, ki so za zdravljenje s hiperbarično komoro v zunajbolnišnični dejavnosti pridobili dovoljenje ministrstva za zdravje. FOTO: Mojca Marot
Hiperbarična kisikova terapija deluje na celostni ravni z zagotavljanjem povišanih koncentracij kisika. FOTO: Mojca Marot
OxySphere MedicalCeljekisikhiperbarična komorazdravjeterapije
