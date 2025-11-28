Stres, kilogrami in neprespane noči: tihi ubijalci spolne želje pri obeh spolih

Spolna želja ali libido je eden najkompleksnejših vidikov človeške intime. Nanjo vplivajo hormoni, psihološki dejavniki, življenjski slog in medosebni odnosi. Zmanjševanje libida je naraven del staranja, vendar se pri moških in ženskah pojavlja različno in pogosto z drugačnimi vzroki. Strokovnjaki poudarjajo, da je spolna želja manj vezana na kronološko starost in veliko bolj na hormonsko ravnovesje ter zdravje posameznika. Zdravje, stres, kakovost partnerskega odnosa in čustvena stabilnost so pogosto pomembnejši od let.

Libido ni le posledica hormonov, a so ti gotovo eden ključnih regulatorjev. Pri moških prevladuje testosteron, pri ženskah estrogen in progesteron, vlogo pa imata tudi dopamin ter oksitocin. Pri moških se začne testosteron zniževati že okoli 30. leta starosti, v povprečju približno odstotek na leto. Gre za naraven proces, imenovan andropavza, ki pa je pri posameznikih različno izražen. Opaznejši upad libida se običajno pojavi med 40. in 60. letom, moški lahko zaznajo zmanjšano spolno željo, redkejše spontane jutranje erekcije, več utrujenosti, upad motivacije in telesne energije.

Strokovnjaki opozarjajo, da je pri moških pogosto glavni krivec življenjski slog. Prekomerna telesna teža, sladkorna bolezen, visok krvni tlak, stres, kajenje in pomanjkanje spanja so dejavniki, ki bistveno hitreje znižujejo libido. Redna telesna aktivnost, zdrava prehrana in urejene spalne navade imajo pri moških izrazit spodbujevalni učinek na spolno željo.

Valovito

Pri ženskah se libido običajno spreminja bolj valovito. Estrogen, ki pomembno vpliva na občutljivost tkiv in spolni odziv, se začne opazneje zniževati v obdobju perimenopavze, običajno med 45. in 55. letom. Znižanje estrogena lahko povzroči suhost nožnice, bolečine pri spolnosti, težave s spanjem, nihanje razpoloženja in razdražljivost, zmanjšanje spolne želje. A po 55. letu se stanje pogosto stabilizira. Mnoge ženske poročajo o večji sproščenosti in več časa zase, kar lahko spolno življenje celo izboljša. Strokovnjaki dodajajo, da je pri ženskah velik del libida vezan na psihološko bližino, občutek varnosti in kakovosten partnerski odnos.

Pri ženskah je sprememba bolj nenadna in izrazita v času menopavze, izrazite spremembe občutijo v času 45.–55. leta, ko se hormoni najhitreje spreminjajo. Strokovna stališča se strinjajo: pri obeh spolih ima večji vpliv zdravje kot starost. Zdravnika je smiselno obiskati, ko nizka spolna želja traja več mesecev, se pojavijo bolečine pri spolnosti, pride do erektilnih težav, se pojavijo simptomi depresije, anksioznosti ali kronične utrujenosti oz. sum na hormonsko neravnovesje. Endokrinologi, ginekologi in urologi lahko s preiskavami ocenijo hormonski status, ponudijo zdravljenje ali svetujejo spremembe življenjskega sloga.

Spolna želja se s starostjo spreminja, a to ni nujno nekaj negativnega. Je del naravnega razvoja telesa in odnosov. Največji vpliv imata zdravje in dobro počutje, ključna sta odprta komunikacija v partnerstvu in skrb zase. Redna telesna aktivnost, zdrava prehrana, manj stresa in kakovosten spanec je univerzalen recept za boljše splošno in spolno zdravje. Dobro spolno življenje ni stvar let, ampak ravnovesja – telesnega, hormonskega in čustvenega.