Stres ubija srečo: Biti srečen pomeni tudi, da si zadovoljen sam s sabo

Sreča. Nekateri so v tem razmeroma trajnem stanju velikega duševnega ugodja, kot besedo razložijo avtorji Slovarja slovenskega knjižnega jezika, že, ko imajo pod palcem veliko denarja. Drugi, ko so zaljubljeni. Tretji, ko imajo občutek, da imajo vse stvari pod nadzorom in jim tako niti kanček strahu ne more priti do živega. Sreča pogosto ne traja dolgo in se je treba zanjo tudi potruditi.

Če je posameznik ves čas pod stresom, je verjetnost, da bo vsaj nekaj minut na dan srečen, manjša v primerjavi s tistimi, ki se s stresom znajo soočati. Ker se stresa pogosto ne zavedamo, ga je treba najprej prepoznati, nato pa najti načine, kako se z njim soočati. Dobra rešitev je lahko pogovor o težavah z družinskimi člani ali prijatelji. Pomagajo dihalne vaje in rekreacija. Blagodejen je lahko krajši sprehod v naravi, tudi poslušanje sproščujoče glasbe ob prižganih dišečih svečkah. Nad stres ni priporočljivo iti z alkoholom ali drogami, saj bo v tem primeru sreča kratkotrajna. Hitro lahko nastopi odvisnost od teh substanc in posledično osebna tragedija.

Pomembni dejavnik za vsakodnevno ohranjanje pozitivnega razpoloženja so prostočasne dejavnosti. Vzemimo si čas za hobije, si pripravimo najljubšo jed, lahko se s prijatelji dobimo na kavi ali pa se odpravimo v kino. Tako bomo vsaj malo pozabili na vsakodnevne težave in si polepšali dan.

Čas zase

Biti srečen pomeni tudi, da si zadovoljen sam s sabo. To med drugim pomeni, da skrbimo za svojo samozavest. Ne dovolimo si, da bi dejanja drugih negativno vplivala na nas. Če smo ta dejanja sprožili sami, je dobro poiskati rešitev, da tega v prihodnje ne bomo več ponovili. Vse življenje se namreč učimo, in ko zaradi tega sebe spremenimo na bolje, je tudi to lahko še dodatni razlog za srečo.

Za vsakodnevno boljše počutje je zelo pomembno, kakšno hrano uživamo. Pozitivni učinki zdrave prehrane, ki poleg sadja in zelenjave vsebuje še veliko vlaknin in čim manj nezdravih maščob, dolgoročno koristijo našemu zdravju, a če smo sicer zdravi, si občasno privoščimo čokolado, tortico, rogljiček.

Poleg zdrave in uravnotežene prehrane je pomemben reden in kakovosten spanec. Od sedem do osem ur na dan naj bi spali odrasli. Zjutraj se bomo tako zbudili spočiti, laže zbrali misli za vse obveznosti tistega dne in se nanje tudi pripravili. Priporočljivo je, da si tudi zjutraj vzamemo nekaj časa zase, denimo za jutranjo telovadbo.