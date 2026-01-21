Stroga pravila za kozmetiko: niso vse sestavine dovoljene

Evropska unija ima stroga pravila za kozmetiko, ta zahtevajo, da mora biti vsak izdelek preverjen in dokumentiran z zahtevano oceno varnosti. To vključuje pregled sestavin, testiranja in spremljanje neželenih učinkov, če se pojavijo po uvedbi izdelka na trg. Proizvajalec ali uvoznik je zakonsko odgovoren, da izdelek ne predstavlja nevarnosti za zdravje ljudi. To pomeni, da morajo pred prodajo izdelka dokazati, da je varen – z oceno varnosti, dokumentacijo in številnimi informacijami o sestavinah. Vsak izdelek mora imeti etiketo z jasnimi podatki: seznam sestavin, zapisan po mednarodnih imenskih pravilih, naziv in naslov odgovorne osebe, rok uporabe ali oznako minimalne obstojnosti in morebitna posebna navodila za uporabo. Preden kozmetični izdelek pride na trg, mora imeti oceno varnosti z jasno dokumentacijo. V Sloveniji in Evropski uniji je preizkušanje na živalih prepovedano za kozmetične izdelke in njihove sestavine, razen če ga zahtevajo zakonske izjeme (npr. za zaščito zdravja ljudi).

Zaščita pred UV-žarki lahko poveča občutljivost kože.

Če želimo preveriti, ali je kozmetični izdelek varen, preberimo seznam sestavin – poznane in razumljive so boljša izbira. Izogibajmo se izdelkom z veliko neznanimi kemikalijami. Če imamo alergije ali občutljivo kožo, izberimo takšne, ki so označeni kot hipoalergeni ali primerni za občutljivo kožo. Pazimo na zapis navodil – izdelki z nejasnimi ali nepopolnimi informacijami niso priporočljivi. Če opazimo draženje, srbenje ali izpuščaje, uporabo takoj prenehajmo in po potrebi poiščimo zdravniško pomoč. In na katere dovoljene sestavine moramo biti pozorni? Ena od najbolj razvpitih dovoljenih, a problematičnih sestavin so parabeni, konzervansi, ki se pogosto uporabljajo v kozmetičnih izdelkih, da preprečijo rast bakterij in podaljšajo rok trajanja izdelka. V zadnjem času se širijo opozorila glede potencialnih motilnih učinkov parabena na hormone, zato se jim je bolje izogibati.​ Ftalati lahko vplivajo na endokrine procese, kar lahko vodi v težave z razmnoževalnim sistemom, zlasti pri moških (zmanjšanje plodnosti).

Benzofenon se uporablja kot zaščita pred UV-žarki. Čeprav učinkovito preprečuje škodljive učinke sonca, so nekatere raziskave opozorile, da lahko poveča občutljivost kože za sonce. V Evropski uniji je njegova uporaba v kozmetičnih izdelkih prepovedana, saj je tudi potencialno kancerogen.​ Triklosani, ki jih najdemo v gelih za prhanje in toaletnem papirju, lahko motijo hormonske funkcije in povzročijo alergije. Toluen, ki se uporablja v lakih za nohte in nekaterih drugih izdelkih, lahko škodljivo vpliva na živčni in dihalni sistem ter razvoj ploda.

Vsak izdelek mora biti preverjen in dokumentiran z zahtevano oceno varnosti. FOTO: Aaronamat/Getty Images