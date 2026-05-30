Stroka opozarja: nikotin lahko trajno negativno vpliva na možgane mladostnika

Jutrišnji dan bo tradicionalno namenjen ozaveščanju o škodljivosti tobaka: zdravstvena stroka glasno opozarja o pomenu preprečevanja zasvojenosti z nikotinom in ozavešča o pristopih tobačne industrije, ki še posebej nagovarja mlade.

Tobačna industrija uporablja številne zavajajoče taktike, da bi otroke in mladostnike pritegnila k uporabi novih tobačnih in nikotinskih izdelkov, še posebno pomembno vlogo ima pri tem lahka dostopnost teh izdelkov, ki vsebujejo številne privlačne arome ter obsežno trženje v digitalnih medijih, opozarjata Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in ministrstvo za zdravje. Med mladostniki v Sloveniji se uporaba novih tobačnih in nikotinskih izdelkov narašča, kar je zelo skrb vzbujajoče, saj gre za starostno skupino, ki je zelo dovzetna za razvoj odvisnosti. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije o globalni tobačni epidemiji iz leta 2025 se je Slovenija sicer pridružila 10 državam v svetu, ki so sprejele in izvajajo največ celovitih, preizkušenih in stroškovno učinkovitih ukrepov v sklopu Okvirne konvencije SZO na področju zaščite ljudi pred tobačnim dimom, pomoči pri opuščanju kajenja, opozarjanja o nevarnostih rabe tobaka, prepovedi oglaševanja, promocije in sponzoriranja ter zviševanja davkov na tobačne izdelke.

Odprava kadilnic

Ukrepi, kot so popolna prepoved oglaševanja, prepoved prodaje mladoletnim, prepoved prodaje na daljavo oz. prek spleta, obveznost pridobitve dovoljenja za prodajo in prepoved uporabe v zaprtih javnih in delovnih prostorih, veljajo tudi za povezane izdelke, kot so elektronske cigarete in nikotinske vrečke. Slovenija je prepovedala tudi vse privlačne arome v elektronskih cigaretah, letos pa smo ukinili še kadilnice.

Kajenje je med drugim dejavnik tveganja za razvoj bolezni srca in ožilja, bolezni dihal, raka pljuč in številnih drugih oblik raka, poudarjajo strokovnjaki, uporaba nikotina pa lahko pri mladostniku privede do trajnih škodljivih posledic na miselne sposobnosti, delovni spomin, pozornost, učenje, razpoloženje, poveča pa lahko tudi impulzivnost in občutke tesnobe.

Svetovni dan brez tobaka letos poteka pod geslom Skupaj proti zasvojenosti z nikotinom, kot rečeno, pa je treba vse moči uperiti v preprečevanje uporabe tobačnih in nikotinskih izdelkov med mladimi. Kot opozarjajo na NIJZ, izsledki raziskav kažejo, da mladostniki v prvi stik s tobačnimi in nikotinskimi izdelki pridejo zelo zgodaj – v zadnji triadi osnovne šole, nekateri že prej. Redno uporabo izdelkov začnejo že konec osnovne šole oziroma na začetku srednje. Prvič se z njimi srečajo prek vrstnikov ter po izdelkih posežejo iz zabave, radovednosti, želje po sprejetosti v družbi in lajšanja stresa. Zelo izpostavljeni so tudi posrednemu oglaševanju prek družbenih omrežij, kjer jih vplivneži spodbujajo k uporabi tobačnih in nikotinskih izdelkov, nakup teh pa jim je zelo lahko dostopen, se je izkazalo.