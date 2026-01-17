Študija: Jemanje paracetamola v nosečnosti varno

Jemanje paracetamola v nosečnosti je varno in ne poveča tveganja za avtizem, ADHD ali duševne motnje pri otroku, je potrdila najnovejša študija, objavljena v medicinski reviji The Lancet. Izsledki študije so v nasprotju s trditvami ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da se morajo nosečnice jemanju paracetamola izogibati, ker da povzroča avtizem. V obsežni študiji oz. analizi 43 študij, v katere je bilo skupno vključenih več sto tisoč žensk, so med drugim vključili primerjave med brati in sestrami. Pri njih so namreč genski in okoljski dejavniki, ki vplivajo na nevrološki razvoj, zelo podobni. »Naši rezultati potrjujejo varnost paracetamola pri pravilni uporabi med nosečnostjo,« so ugotovili strokovnjaki. Raziskava je preučila tudi študije z nizkim tveganjem pristranskosti in tiste, ki so otroke spremljale več kot pet let, da bi preverila morebitno povezavo med jemanjem paracetamola in avtizmom.

»Ko smo opravili to analizo, nismo našli nobene povezave oz. dokazov, da paracetamol povečuje tveganje za avtizem,« je za britanski BBC povedala vodilna avtorica študije in strokovnjakinja za porodništvo profesorica Asma Khalil. »Sporočilo je jasno - paracetamol ostaja varna izbira med nosečnostjo, če se jemlje v skladu z navodili,« je dodala. Izsledki študije so tako pritrdili smernicam glavnih zdravstvenih organizacij v Veliki Britaniji, ZDA in Evropi o varnosti tega pogostega zdravila proti bolečinam ter so v nasprotju s trditvami ameriškega predsednika Trumpa. Trump je, kot je znano, na novinarski konferenci septembra lani nosečnice opozoril pred jemanjem paracetamola, v ZDA znanega pod blagovno znamko Tylenol. Pri tem je vzpostavil povezavo z avtizmom pri otroku in dejal, da naj nosečnice zdravilo uporabljajo le v skrajno nujnih primerih, v primeru glavobola ali povišane telesne temperature pa naj raje stisnejo zobe.