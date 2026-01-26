Superživilo: lahko dostopno in idealno za diete

Sveži sir, preprosto živilo z visokim deležem beljakovin, je znova v središču pozornosti, saj je cenovno dostopen, nasiten, hranljiv in vsestransko uporaben v kuhinji. Nekdaj predvsem dietni dodatek zajtrku, doživlja popolno preobrazbo in postaja osnova za kremne omake, uporablja se pri pečenih jedeh, sladicah in v slanih receptih ter celo kot nadomestek smetane ali klasičnih sirov. Ključno vlogo pri spremembi podobe igrajo družbena omrežja, saj so ga iz simbola odrekanja spremenila v zaželeno superživilo sodobne prehrane.

FOTO: Ivannag82/Gettyimages

Bogastvo beljakovin

Prehranski strokovnjaki poudarjajo, da je izjemno bogat s kakovostnimi beljakovinami, teh vsebuje približno 11 do 13 gramov na 100 gramov sira, hkrati ima relativno malo energije. Ob tem vsebuje kalcij za zdravje kosti, jod za dobro delovanje ščitnice ter nekatere vitamine B kompleksa, ki med drugim skrbijo za dobro presnovo. Zaradi počasno prebavljive beljakovine kazein dolgo ohranja občutek sitosti, zato je odličen za večerjo ali malico ter nepogrešljive za vse, ki se želijo znebiti nekaj kilogramov. Poleg tega ima precej manj maščobe kot večina sirov. Tudi polnomastne različice vsebujejo manj maščobe, kot denimo sira cheddar ali brie.

FOTO: Gettyimages

Čeprav sveži sir za razliko od jogurta in kefirja ne vsebuje probiotikov, je lahko prebavljiv in občutljivemu prebavnemu sistemu redko povzroča težave. V kombinaciji s sadjem, zelenjavo in drugimi vlakninami je lahko del prehrane, ki podpira zdravje črevesja, ali preprosto dodatek na krožniku, ki brez občutka teže v želodcu in naglih skokov krvnega sladkorja zagotavlja občutek sitosti, piše T-portal.