Švedski znanstveniki ugotovili povezavo med uživanjem mesa in demenco, mnoge bo presenetila

Švedski znanstveniki so nedavno predstavili presenetljive rezultate nove opazovalne študije, ki je odkrila povezavo med uživanjem več mesa katere koli vrste in manjšim tveganjem za razvoj demence. Ti rezultati so presenetljivi, ker večina priporočil za ohranjanje zdravja možganov temelji na prehrani, bogati z rastlinsko hrano, piše publikacija Science Alert. Zato je zelo pomembno poudariti, da je bil omenjeni rezultat ugotovljen le pri določeni skupini ljudi – pri tistih, ki imajo specifično različico gena APOE4, ki je močno povezana s tveganjem za razvoj Alzheimerjeve bolezni.

Gen APOE ima pomembno vlogo pri uravnavanju maščob v telesu in obstaja več njegovih različic. Tisti z največjim tveganjem za razvoj Alzheimerjeve bolezni je APOE4. Raziskovalci s švedskega inštituta Karolinska in Univerze v Stockholmu so 15 let spremljali 2157 ljudi, starejših od 60 let, in primerjali podatke o njihovih prehranskih navadah z rezultati kognitivnih testov in diagnozami demence. Številne prejšnje študije so opozarjale na negativen vpliv predelane hrane, tudi mesnih izdelkov, na zdravje, in tudi v tem primeru so obstajali dokazi, ki so to potrjevali. »Nizki delež predelanega mesa v skupni porabi mesa je bil povezan z manjšim tveganjem za razvoj demence ne glede na genotip APOE,« je dejala nevrologinja z inštituta Karolinska Sara Garcia-Ptacek.

Predelanega kljub temu raje čim manj

Gen APOE sicer kodira apolipoprotein E, beljakovino, ki pomaga pri prenosu holesterola in maščob po telesu, tudi v možgane, kar pomaga razložiti povezavo med APOE4 in Alzheimerjevo boleznijo. To različico gena naj bi nosila približno četrtina svetovnega prebivalstva, piše Jutarnji list. Predelano meso je sicer v skupini ljudi, ki so jo švedski raziskovalci opazovali, predstavljalo približno tretjino celotnega vnosa mesa ali še manj, več pa so zaužili rdečega, ki naj bi ga sicer uživali bolj zmerno.

Ne gre namreč zanemariti desetletij raziskav, ki so povezale vnos večjih količin rdečega mesa s povečanim tveganjem za demenco. Zato bodo potrebne dodatne študije, ki bodo podprle ali ovrgle najnovejšo, ki so jo izvedli na Švedskem. Slednja lahko sicer služi kot opomnik, da smo vsi ustvarjeni drugače in izpostavljenim različnim vplivom ter živimo v različnih okoljih, vsekakor pa ne bo nič narobe, če vnos predelanega mesa vsi, tudi tisti z genom APOE4, zmanjšamo na minimum ter se raje poslužujemo nepredelanim različicam.