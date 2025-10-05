Svež zrak je bistven za zdravje, ne bojte se prezračevanja!

Virusi in prehladi so že tu, zato ne pozabimo na osnovni ukrep, ki nam lahko prizanese s sezonsko nadlogo: to je prezračevanje. Svež zrak v prostoru ni le prijeten, ampak je ključen za naše zdravje, čeprav ob nizkih temperaturah najraje zapremo vsa okna v strahu, da nam toplota ne bi ušla.

A strokovnjaki poudarjajo, da so neprezračeni prostori prava past, saj se v njih nabirajo virusi, bakterije, plesen, prah, ogljikov dioksid in druge nevšečnosti, ki nam lahko povzročijo glavobol, utrujenost, slabšo koncentracijo, težave z dihali, slabšo odpornost in nevarno širjenje okužb.

Prezračujemo tudi po prhanju in kuhanju.

Ne pozabimo: kužne kapljice, ki se izločajo s kihanjem, kašljanjem in tudi govorjenjem, se lahko v zraku obdržijo več ur, kar pomeni veliko verjetnost, da se nalezemo bolezni. Toda mnogi se upirajo prezračevanju ob nizkih temperaturah v strahu, da bodo preveč ohladili dom, povrhu pa se še prehladili!

Strokovnjaki vseskozi poudarjajo, da prehlad povzročajo virusi, ne pa zrak, ki kroži po prostoru, zato naj bo prezračevanje stalen ukrep preprečevanja okužb in skrbi za zdravo življenjsko ter delovno okolje.

Kratko in intenzivno

Kako pa pravilno prezračujemo? Kratko in intenzivno, odgovarjajo strokovnjaki: nekajkrat, najmanj trikrat na dan, za od pet do deset minut na stežaj odpremo vsa okna. Zrak se tako na hitro zamenja, zidovi pa se ne ohladijo. Nagibanje oken za dlje ni priporočljivo, saj s tem le ohladimo stene, izmenjava zraka pa je počasna in neučinkovita. Na delovnem mestu, sploh če si prostor delimo z več sodelavci, prezračujemo še pogosteje.

V spalnici ohranjamo temperaturo okoli 18 stopinj Celzija.

Svež zrak bo vsem dobro del, poleg tega bo odgnal nakopičene neprijetne vonjave, zaspanost in utrujenost ter povečal delovno učinkovitost! Ne pozabimo, ogrevanje prostorov pozimi še dodatno izsuši zrak, zaradi česar se prah hitreje dviguje in kroži po prostoru. Poleg tega lahko elektronske naprave in ogrevalni sistemi sproščajo toksine, ki jih zadrževanje v zaprtih prostorih še poveča. Enako velja za izobraževalne ustanove, kjer bi bilo treba vsa okna odpreti po vsaki šolski uri.

Dom prezračujemo tudi po prhanju in kuhanju ter ob sušenju perila, saj tako odpravljamo odvečno vlago, ki lahko v zaprtih prostorih povzroči razvoj plesni, kar je še posebej nevarno za ljudi z dihalnimi težavami, alergijami ali oslabljenim imunskim sistemom. Pogosteje zračimo, ko kdo od bližnjih boleha, in obvezno pred spanjem. V spalnici ohranjamo temperaturo okoli 18 stopinj Celzija, v malce hladnejšem okolju namreč bolje spimo, telo in um pa si bolje odpočijeta.

V izobraževalnih ustanovah bi morali prezračevati po vsaki šolski uri. FOTO: Chris Ryan/Getty Images