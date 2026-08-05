Sveže kumare je najbolje jesti z olupkom, a v teh štirih primerih ga je treba odstraniti

Sveže kumare so ena najbolj priljubljenih poletnih vrtnin. So osvežilne, vsebujejo veliko vode in malo energije, zato so odlična izbira za solate, sendviče ali lahek prigrizek. Mnogi pa se sprašujejo, ali jih je bolje jesti z olupkom ali brez. Dobra novica je, da strokovnjaki v večini primerov priporočajo uživanje kumar z olupkom, seveda če so pred tem temeljito oprane. Prav v njem se namreč skriva največ koristnih snovi.

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Olupka torej ne gre podcenjevati. Bogat je z vlakninami, ki spodbujajo zdravo prebavo, podaljšujejo občutek sitosti in prispevajo k normalnemu delovanju črevesja. V njem je veliko vitamina K, ki je pomemben za normalno strjevanje krvi in zdrave kosti, ter antioksidantov, ki pomagajo ščititi celice pred škodljivim delovanjem prostih radikalov. Pred uživanjem je treba kumare dobro oprati pod tekočo mlačno vodo.

Kdaj je olupke vendarle bolje odstraniti?

Čeprav je hranilno zelo dragocen, obstajajo primeri, ko je lupljenje priporočljivo.

Če je olupek poškodovan ali grenak

Če opazite poškodbe, temne madeže ali izrazito grenak okus, je olupek bolje odstraniti. Pri starejših ali neustrezno vzgojenih kumarah se grenkoba pogosto razvije prav v zunanjem delu ploda.

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Če je kumara starejša

Pri velikih in starejših kumarah postane olupek debelejši in trši. Takšen je težje prebavljiv in manj prijeten za uživanje, zato bo olupljena kumara praviloma okusnejša.

Če niste prepričani o načinu pridelave

Če kumare niso domače ali iz preverjene pridelave, je lupljenje lahko dodatni previdnostni ukrep. Temeljito pranje z dodatkom sode bikarbone in alkoholnega kisa sicer odstrani velik del nečistoč in površinskih ostankov pesticidov, vendar ne vseh.

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Če imate občutljivo prebavo

Pri osebah z občutljivim želodcem ali sindromom razdražljivega črevesja lahko večja količina netopnih vlaknin iz olupka povzroča napenjanje ali nelagodje. V takih primerih so olupljene kumare pogosto lažje prebavljive, opozarja Zadovoljna.hr.