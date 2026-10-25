Svinec je tiha grožnja: v telo lahko prihaja leta, ne da bi povzročal očitne težave

Svinec je strupena kovina, ki lahko škoduje različnim organskim sistemom, zlasti živčevju, ledvicam ter srcu in ožilju. Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) opozarja, da ni znane ravni izpostavljenosti, pri kateri bi bili škodljivi učinki zanesljivo izključeni. Posebno ranljivi so otroci, saj lahko svinec ovira razvoj možganov in živčevja ter vpliva na učenje in vedenje. To ne pomeni, da vsak stik s svincem povzroči zastrupitev, je pa pomembno preprečevati njegov vnos v telo.

Svinec lahko najdemo v starih barvah in premazih, prahu, onesnaženi zemlji, vodi, nekaterih keramičnih posodah in posameznih izdelkih. V telo vstopa predvsem z zaužitjem onesnaženih delcev, hrane ali vode ter z vdihavanjem prahu. Tveganje se poveča pri prenovi starejših stavb, če odstranjujemo stare premaze brez ustrezne zaščite, pri delu, ki vključuje predelavo kovin, akumulatorjev in svinčenega materiala. Prah lahko domov na oblačilih in obutvi prinesejo tudi ljudje, ki so svincu izpostavljeni na delovnem mestu.

V telo vstopa z zaužitjem onesnaženih delcev, hrane ali vode ter z vdihavanjem prahu.

V Sloveniji je posebno znana obremenjenost Zgornje Mežiške doline, kjer so zaradi dolgoletnega rudarjenja in predelave svinca onesnažena tla. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) tam spremlja vsebnost svinca v krvi otrok in opozarja na pomen preprečevanja stika z onesnaženim prahom in zemljo. Svinec v tleh sam po sebi še ne pomeni zastrupitve, nevarnost nastane, ko delci pridejo v telo, na primer z umazanimi rokami ali pri igri na onesnaženih površinah.

Otroci so bolj ogroženi, ker se njihovo živčevje še razvija, pogosteje dajejo roke in predmete v usta, njihovo telo pa lahko iz zaužite količine svinca absorbira več kot telo odraslega. Svinec se nalaga v kosteh in zobeh ter lahko tam ostane desetletja. Med nosečnostjo se lahko sprošča nazaj v kri in doseže tudi razvijajoči se plod. Pri odraslih lahko dolgotrajna izpostavljenost prispeva k visokemu krvnemu tlaku, okvari ledvic in slabokrvnosti. Raziskave kažejo tudi na povezavo z nekaterimi vrstami raka, vendar so dokazi pri ljudeh omejeni.

Kdaj je treba ukrepati

Pri dolgotrajni, ponavljajoči se izpostavljenosti so znaki pogosto neizraziti ali jih sploh ni. Pojavijo se lahko utrujenost, glavobol, težave s koncentracijo, razdražljivost, slabokrvnost ali bolečine v trebuhu. Pri otrocih so lahko posledice predvsem razvojne in učne težave, ki jih sprva težko povežemo s svincem. Odsotnost simptomov zato ne izključuje škodljive izpostavljenosti.

Akutna zastrupitev je povezana z veliko količino svinca, ki v kratkem času vstopi v telo. Lahko se pojavijo močne bolečine v trebuhu, slabost, bruhanje in izrazita oslabelost, pri hudih zastrupitvah pa tudi zmedenost, krči ali motnje zavesti. Ob takšnih resnih znakih je potrebna nujna medicinska pomoč.

Pri otrocih so lahko posledice predvsem razvojne in učne težave, ki jih sprva težko povežemo s svincem.

Izpostavljenost svincu preverjamo z meritvijo njegove koncentracije v krvi. Če sumimo na pomembno izpostavljenost, zlasti pri otroku ali nosečnici, se posvetujmo z zdravnikom, ki presodi, ali je testiranje potrebno. Svinec se iz krvi izloča nekaj tednov do nekaj mesecev, tisti, ki se je nakopičil v kosteh, pa lahko ostane v telesu desetletja in se znova sprošča v kri. Ob povišanih vrednostih je zato ključno poiskati in odpraviti vir izpostavljenosti; pri hujših zastrupitvah je potrebno tudi zdravljenje.

Tveganje lahko zmanjšamo z mokrim čiščenjem prahu, temeljitim umivanjem rok, varnim odstranjevanjem starih premazov ter preprečevanjem vnosa onesnažene zemlje in prahu v dom. Po delu s svincem se preoblečemo in umijemo, pri sumu na onesnaženo pitno vodo pa preverimo njeno kakovost.

Akutna zastrupitev lahko povzroči močne bolečine v trebuhu, slabost in bruhanje. FOTO: Monkeybusinessimages/Getty Images

Najdemo ga v starejših hišah, na primer v vodovodnih napeljavah. FOTO: Karrastock/Getty Images