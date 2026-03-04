Ta del možganov vpliva na lakoto in sitost

Čeprav je hipotalamus majhen del možganov, ima izjemno pomembno vlogo: brez njega telo ne deluje usklajeno. Leži na dnu možganov, pod talamusom in nad hipofizo, tehta le nekaj gramov, a nadzira ključne procese, ki ohranjajo notranje ravnovesje organizma. Deluje kot povezovalni člen med živčevjem in hormonskim sistemom ter skrbi, da so telesna temperatura, tek, žeja, spanje in odziv na stres natančno uravnani. Hipotalamus je tesno povezan s hipofizo, žlezo z notranjim izločanjem, ki usmerja delovanje številnih drugih žlez v telesu. Prek posebnih sproščevalnih in zaviralnih hormonov nadzira izločanje hormonov hipofize, ta pa vpliva na ščitnico, nadledvične žleze, spolne žleze ter na rast in presnovo. V hipotalamusu nastajata tudi antidiuretični hormon, ki uravnava ravnovesje tekočin in krvni tlak, ter oksitocin, ki sodeluje pri porodu, dojenju in socialni povezanosti.

Eden njegovih delov predstavlja biološko uro telesa.

Eden najpomembnejših delov hipotalamusa je suprahiazmatsko jedro, ki deluje kot glavna biološka ura telesa. Ta struktura usklajuje cirkadiani ritem, torej izmenjavo spanja in budnosti ter dnevna nihanja hormonov, telesne temperature in presnove. Svetloba, ki jo zaznajo oči, neposredno vpliva na to jedro, zato imajo redni dnevni ritmi in izpostavljenost naravni svetlobi pomemben vpliv na počutje. Hipotalamus sodeluje tudi pri uravnavanju energijskega ravnovesja. V njem so centri za lakoto in sitost, ki se odzivajo na hormone, kot sta leptin in grelin, ter na raven glukoze v krvi. Tako telo prilagaja vnos hrane in porabo energije. Motnje v teh signalih so lahko povezane z debelostjo ali presnovnimi motnjami. Sodobne injekcije za hujšanje, kot so zdravila na osnovi GLP-1 (npr. semaglutid ali tirzepatid), posnemajo delovanje črevesnega hormona, ki vpliva na center za apetit v hipotalamusu.

Pomembno vlogo ima pri uravnavanju spolnega razvoja in plodnosti.

Tehta le nekaj gramov, a nadzira ključne procese, ki ohranjajo notranje ravnovesje organizma. FOTO: Iherphoto/Getty Images

Pri stresu hipotalamus sproži t. i. os hipotalamus–hipofiza–nadledvična žleza. Ta vodi do izločanja kortizola, hormona, ki pomaga telesu obvladati obremenitev. Hkrati mora sistem po koncu stresa ponovno vzpostaviti ravnovesje, saj dolgotrajno povišan kortizol škoduje zdravju. Motnje delovanja hipotalamusa so redke, vendar lahko povzročijo hormonske nepravilnosti, motnje telesne temperature, nenadne spremembe telesne teže, težave z žejo ali spanjem. Ker so znaki pogosto razpršeni in nespecifični, zahteva diagnostika celostni pristop, ki vključuje klinični pregled, hormonske preiskave in slikovne metode. Hipotalamus ima pomembno vlogo tudi pri uravnavanju spolnega razvoja in plodnosti. Sprošča hormon, ki spodbuja izločanje gonadotropnih hormonov iz hipofize, ti pa vplivajo na delovanje jajčnikov in mod. S tem sodeluje pri začetku pubertete, uravnavanju menstrualnega ciklusa ter tvorbi spolnih hormonov. Motnje v tem sistemu se lahko pokažejo kot prezgodnja ali zapoznela puberteta, neredne menstruacije ali težave z zanositvijo, kar še dodatno potrjuje, kako ključen je hipotalamus za celostno delovanje organizma.

Usklajuje cirkadiani ritem, torej izmenjavo spanja in budnosti. FOTO: Yuliia Kaveshnikova/Getty Images