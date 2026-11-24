Nekoč je bilo to eden najpogostejših načinov preživljanja prostega časa, danes ga med otroki vse bolj izpodrivajo zasloni. Govorimo o branju za užitek. Raziskave ga povezujejo z boljšimi kognitivnimi sposobnostmi, boljšim duševnim zdravjem in razlikami v zgradbi možganov v poznejšem otroštvu in mladostništvu.

Raziskovalci z univerz v Cambridgeu, Warwicku in Fudanu so analizirali podatke 10.243 otrok in mladostnikov iz ZDA, ki so sodelovali v obsežni raziskavi Adolescent Brain and Cognitive Development. Primerjali so otroke, ki so med drugim in devetim letom starosti začeli brati za lastno zadovoljstvo, in tiste, ki so z branjem začeli pozneje ali te navade skoraj nikoli niso razvili. Približno 48 odstotkov sodelujočih je imelo malo izkušenj z branjem za užitek ali pa so začeli brati šele pozneje v otroštvu. Preostali so imeli od tri do deset let izkušenj z rednim branjem.

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Boljši rezultati pri testih spomina in učenja

Ko so raziskovalci upoštevali tudi dejavnike, kot je socialno-ekonomski položaj, so ugotovili močno povezavo med zgodnjim branjem za užitek in boljšimi rezultati na kognitivnih testih v mladosti. Otroci, ki so že zgodaj razvili bralne navade, so dosegali boljše rezultate pri besednem učenju, pomnjenju in razvoju govora. Uspešnejši so bili tudi v šoli, koristi pa niso bile povezane samo s šolskim uspehom. Pri mladih, ki so začeli brati že v zgodnjem otroštvu, so raziskovalci zaznali boljše duševno počutje, manj znakov stresa in depresije, boljšo pozornost ter manj vedenjskih težav, kot sta agresivnost in kršenje pravil.

Manj časa pred zasloni in več spanja

Otroci, ki so že zgodaj vzljubili knjige, so v mladosti v povprečju manj časa preživeli ob gledanju televizije ter uporabi pametnih telefonov in tabličnih računalnikov. To je veljalo tako med tednom kot ob koncih tedna. Hkrati so v povprečju dlje spali. Raziskovalci so analizirali še posnetke možganov sodelujočih. Pri tistih, ki so že v zgodnjem otroštvu začeli brati za užitek, so opazili nekoliko večjo skupno površino in prostornino možganov, tudi na območjih, pomembnih za kognitivne funkcije. Razlike so odkrili še v predelih možganov, ki so jih predhodne raziskave povezovale z duševnim zdravjem, vedenjem in pozornostjo.

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Približno 12 ur branja na teden naj bi bilo optimalno

Vendar več ne pomeni nujno tudi bolje. Raziskava je pokazala, da je v otroštvu optimalno približno 12 ur branja za užitek tedensko. Po tej meji niso zaznali dodatnih koristi, rezultati pri nekaterih kognitivnih testih pa so se postopoma celo nekoliko poslabšali. Raziskovalci menijo, da bi bil lahko eden od razlogov ta, da zelo veliko časa, namenjenega knjigam, pomeni manj časa za druge koristne dejavnosti, kot sta šport in druženje z vrstniki.

Profesorica Barbara Sahakian z oddelka za psihiatrijo Univerze v Cambridgeu je poudarila, da je branje povezano z razvojem mišljenja in ustvarjalnosti, empatijo ter zmanjševanjem stresa. Rezultati raziskave pa so ga dodatno povezali z razvojem kognitivnih sposobnosti, duševnim zdravjem in zgradbo možganov. Profesor Jianfeng Feng z Univerze Fudan in Univerze v Warwicku zato staršem priporoča, naj pri otrocih že od malih nog spodbujajo veselje do branja. Navada, razvita v otroštvu, se namreč lahko ohrani tudi pozneje v življenju.

Otroci vse manj berejo za zabavo

Ti podatki prihajajo v času, ko branje za užitek med otroki v ZDA in drugje po svetu močno upada. Po podatkih, ki jih navaja New York Post, je leta 2025 le 37 odstotkov devetletnikov povedalo, da skoraj vsak dan berejo za zabavo. Leta 2020 je bilo takšnih 42 odstotkov, leta 1984 pa kar 53 odstotkov. Hkrati se je delež devetletnikov, ki pravijo, da nikoli ali skoraj nikoli ne berejo za lastno zadovoljstvo, povečal na 17 odstotkov. Leta 1984 je znašal devet odstotkov. Kognitivna nevroznanstvenica dr. Christelle Langley z Univerze v Cambridgeu opozarja, da je glede na vse več dokazov o koristih branja pomembno otroke in mladostnike spodbujati, da knjigo dojemajo kot vir užitka, ne zgolj kot šolsko obveznost.

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Za knjigo ni nikoli prepozno

Branje s koristmi ni povezano samo v otroštvu. Novejši pregled raziskav Univerze v Cambridgeu navaja, da je branje za užitek tudi pri odraslih povezano z manj stresa, večjo sproščenostjo in več empatije. V poznejšem življenjskem obdobju so miselno spodbudne dejavnosti, kot je branje, povezane tudi s počasnejšim kognitivnim upadanjem ter manjšim tveganjem za kognitivne težave in demenco.

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Raziskovalci kljub temu poudarjajo, da večina razpoložljivih raziskav kaže predvsem povezavo med branjem in boljšim zdravjem. Zato ne moremo preprosto sklepati, da je prav branje edini razlog za boljše delovanje možganov. Sporočilo strokovnjakov je preprosto: ljubezen do knjig je vredno razvijati čim prej, vendar za začetek branja za lastno zadovoljstvo nikoli ni prepozno, povzema T-portal.