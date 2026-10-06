Ta preprosta živila lahko odločno zmanjšajo tveganje za bolezni srca in raka

Vlaknin oziroma sestavljenih ogljikovih hidratov naši prebavni encimi ne morejo prebaviti, a to ne pomeni, da niso koristne za naše zdravje. V debelem črevesju lahko nekatere vrste, kot izpostavljajo na nacionalnem portalu o hrani in prehrani prehrana.si, služijo kot hrana črevesnim bakterijam. »Prehranske vlaknine so pomemben del uravnotežene prehrane in za človeka predstavljajo pomembne varovalne snovi, saj ugodno vplivajo na vrsto zelo različnih funkcij v prebavnem traktu in na presnovo in splošno zdravje. Priporočeno je dnevno uživanje 30 g prehranskih vlaknin, kar predstavlja od 0,5 do 1 odstotek dnevnega energijskega vnosa,« poudarjajo na portalu. In še, da v splošnem prehranske vlaknine zmanjšujejo energijsko gostoto hrane, upočasnijo praznjenje želodca, hkrati pa pospešujejo prehajanje črevesne vsebine in povečajo količino blata. »Raziskave so pokazale, da imajo ljudje, ki zaužijejo več prehranskih vlaknin, manjše tveganje za nastanek koronarne srčne bolezni, kapi, sladkorne bolezni, debelosti in nekaterih bolezni prebavil,« dodajo.

30g vlaknin na dan naj bi pojedli.

Da je to res, dokazuje tudi lani objavljena raziskava, ki je zajela 33 metaanaliz (gre za statistično metodo, ki združuje in sintetizira rezultate več samostojnih znanstvenih raziskav o istem vprašanju), 38 zdravstvenih izidov in 17,155.277 posameznikov. Raziskovalci iz več držav, od Francije, Italije, Savdske Arabije do Avstralije, so ugotovili, da je večji vnos prehranskih vlaknin povezan z manjšim tveganjem za številne kronične bolezni, zlasti umrljivost zaradi srčno-žilnih bolezni, raka trebušne slinavke in divertikuloze. »Kljub tem koristim vnos ostaja pod priporočenimi ravnmi po vsem svetu. Strategije javnega zdravja bi morale spodbujati prehrano, bogato z vlakninami, prihodnje raziskave pa bi morale dodatno pojasniti vlogo določenih vrst vlaknin pri preprečevanju bolezni,« so v zaključkih strnili vtorji raziskave.

V jedilnik moramo vključiti dovolj različnih živil. FOTO: Marilyna/Getty Images

Pojemo jih premalo

Na portalu prehrana.si izpostavljajo, da je slovenska raziskava prehranskih navad pokazala, da Slovenci na dan zaužijemo približno 20 gramov vlaknin. Torej premalo. Da bi jih na dan pojedli 30 gramov, ni treba veliko. Dnevni priporočeni vnos lahko dosežemo že tako, da denimo za zajtrk pojemo 50 gramov ovsenih kosmičev, eno jabolko in 100 gramov malin; za kosilo 150 gramov kuhane leče in enako količino brokolija ter za prigrizek 15 gramov mandljev. Na prehrana.si poudarjajo, da so prehransko najpomembnejši viri vlaknin žita in žitni izdelki (približno 42 odstotkov vnosa), seveda predvsem polnovredna (polnozrnata) žita, ki vsebujejo največ netopnih in nefermentabilnih vlaknin. Sledijo sadje (22 odstotkov) in zelenjava (19 odstotkov), krompir (15 odstotkov) in oreški. »Pri izbiri živil, bogatih s prehransko vlaknino, je treba upoštevati, da različne prehranske vlaknine različno vplivajo na organizem,« še poudarijo.

Večji vnos prehranskih vlaknin je povezan z manjšim tveganjem za številne kronične bolezni.

V tuji literaturi je mogoče prebrati, da je večji vnos vlaknin na splošno povezan z boljšim zdravjem, vendar ni pomembna samo količina, temveč tudi vrsta in lastnosti vlaknin. Na primer topne, viskozne vlaknine (v ovsenih kosmičih, jabolkih, ječmenu in denimo v stročnicah) upočasnijo prebavo in vplivajo na raven glukoze in holesterola. Netopne (na primer pšenični otrobi, rjavi riž, korenje, zelje in cvetača) povečujejo volumen blata in vplivajo na njegov prehod skozi črevesje. Posebno pomembne so tudi fermentabilne oziroma prebiotične vlaknine, ki jih črevesni mikroorganizmi uporabljajo kot vir hrane in lahko vplivajo na sestavo ter delovanje črevesne mikrobiote. Njihovi viri so česen, čebula, šparglji, stročnice in nekatere vrste sadja.