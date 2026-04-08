Ta semena so zavezniki ženskega zdravja

Majhna, a močna – čija semena vsebujejo topne vlaknine in maščobne kisline omega-3, ki lahko izboljšajo zdravje srca in zmanjšajo tveganje za srčne bolezni. Nižajo skupni holesterol in slabi holesterol LDL. Poleg tega vsebujejo beljakovine in magnezij, ki lahko pomaga uravnavati krvni tlak. Osteoporoza, stanje, pri katerem kosti izgubijo gostoto in postanejo krhke, je pogostejša pri ženskah zaradi hormonskih sprememb, telesne sestave in naravnega procesa staranja. Dodajanje čija semen v prehrano lahko pomaga zmanjšati tveganje za osteoporozo: vsebujejo kalcij, magnezij in fosfor, ki so povezani s trdnostjo kosti. Bogata so s topnimi vlakninami, ki jih telo ne absorbira in ne zvišujejo ravni sladkorja v krvi. Visoka raven sladkorja v krvi lahko vodi do sladkorne bolezni tipa 2. Raziskave kažejo, da lahko redno uživanje čija semen zniža raven sladkorja v krvi pri ljudeh s sladkorno boleznijo in tudi zdravih. Poleg tega je nadzor ravni sladkorja v krvi pomemben tudi za ženske s sindromom policističnih jajčnikov, saj sladkorna bolezen in inzulinska rezistenca povečata tveganje za to kronično stanje.

Vlaknine v čija semenih upočasnijo prebavo in preprečijo nenadne skoke sladkorja v krvi. Prispevajo tudi k občutku sitosti, zaradi česar bomo čez dan zaužili manj kalorij. Beljakovine še dodatno okrepijo občutek sitosti. Raziskave kažejo, da se ljudje, ki redno uživajo čija semena, počutijo manj lačne in jedo manj ter posledično ohranjajo zdravo težo oziroma celo izgubijo kak kilogram v nasprotju z ljudmi, ki jih ne uživajo. Dve žlici čija semen na dan zadostita približno 35 odstotkom dnevnih potreb po vlakninah. Te spodbujajo zdravo prebavo, zmanjšujejo tveganje za zaprtje in podpirajo dobro črevesno mikrofloro, kar lahko zmanjša tveganje za kronične bolezni. Omega-3 maščobne kisline delujejo protivnetno, lahko zmanjšajo vnetje v črevesju.

Hormonske spremembe v menopavzi vplivajo na hidracijo in elastičnost kože. Omega-3 maščobne kisline v čija semenih podpirajo zaščitno pregrado kože, ji pomagajo zadrževati vlago in preprečevati izsušitev. Zdrave maščobe. Nanos olja čija semen neposredno na kožo lahko dodatno poveča hidracijo in prepreči izsušitev. Čija semena so varna za večino ljudi, lahko pa zaradi visoke vsebnosti vlaknin povzročajo napihnjenost, pline, drisko ali zaprtje. Ko jih uvajamo v prehrano, začnemo z majhno količino. Pred zaužitjem jih namočimo v tekočini – vsaj 30 minut pred jedjo, najbolje pa kar čez noč. Namakanje semen olajša njihovo prebavljanje in omogoča tudi boljšo absorpcijo hranil. Dodajamo jih v jogurt, smutije, zmešamo z mlekom (ali rastlinskimi napitki) v puding ...