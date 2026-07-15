  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KORISTNO

Ta, skoraj pozabljena rastlina, skriva številne koristi za zdravje

Cikorija se že stoletja uporablja v ljudskem zdravilstvu, njene pozitivne učinke pa danes potrjujejo tudi znanstvene raziskave.
 FOTO: Eugene03/Gettyimages

 FOTO: Eugene03/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Dražen Žigić/Gettyimages

FOTO: Dražen Žigić/Gettyimages

 FOTO: Eugene03/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Dražen Žigić/Gettyimages
M. Fl.
 15. 7. 2026 | 15:00
3:32
A+A-

V času, ko je bila kava cenovno težko dostopna, so naše babice pogosto pripravljale kavni napitek iz cikorije. Morda niso vedele, da so s tem izbrale tudi zelo zdravo alternativo. Zaradi bogatega, rahlo grenkega okusa, ki spominja na kavo, je cikorija odlična izbira za vse, ki želijo zmanjšati vnos kofeina. Že druga ali tretja skodelica kave čez dan, nadomeščena z napitkom iz te rastline, je korak k bolj zdravim navadam, piše 24sata.hr.

Korenina cikorije je eden najboljših naravnih virov inulina, topne prehranske vlaknine, ki je hrana za koristne črevesne bakterije. Inulin spodbuja rast bifidobakterij in laktobacilov ter tako prispeva k zdravi črevesni mikrobioti. Raziskave kažejo, da redno uživanje cikorije izboljša delovanje črevesja, poveča pogostost odvajanja in pomaga pri lajšanju zaprtja.

Pomaga uravnavati krvni sladkor

Študije nakazujejo, da lahko inulin izboljša občutljivost na inzulin in upočasni absorpcijo ogljikovih hidratov, kar prispeva k bolj stabilni ravni krvnega sladkorja. Grenčine, ki jih vsebuje cikorija, spodbujajo tudi delovanje jeter in izločanje žolča, zaradi česar lahko zmanjšajo napihnjenost in občutek teže po obroku.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Deluje protivnetno

Znanstveniki ugotavljajo, da bi lahko imela korenina cikorije tudi protivnetne učinke. Nekatere raziskave kažejo, da v telesu zmanjša vnetja, zato bi lahko pomagala pri preprečevanju bolezni, pri katerih ima kronično vnetje pomembno vlogo, kot so bolezni srca in ožilja ter sladkorna bolezen. Raziskujejo še njeno vlogo pri uravnavanju telesne teže. Ker je bogata z vlakninami, lahko pomaga uravnavati tek. Nekatere študije so pokazale, da zmanjšuje raven hormona grelina, ki spodbuja občutek lakote, kar prispeva k manjšemu energijskemu vnosu in izgubi telesne teže.

FOTO: Dražen Žigić/Gettyimages
FOTO: Dražen Žigić/Gettyimages

Kaj je cikorija?

Cikorija (Cichorium intybus) je trajnica iz družine nebinovk, kamor sodita tudi regrat in ognjič. Izvira iz Evrope, danes pa raste skoraj po vsem svetu, pogosto ob cestah in na travnikih. Prepoznamo jo po čvrstem, rahlo dlakavem steblu in svetlo modrih cvetovih. Čeprav so njeni listi užitni in jih pogosto uporabljajo v solatah, je najbolj cenjena korenina. Pražena in zmleta je osnova za pripravo napitka, ki je že od 19. stoletja znan kot nadomestek za kavo. Njegova uporaba se je v času pomanjkanja kave začela v Franciji, pozneje pa je postal zaščitni znak ameriškega New Orleansa, kjer so med ameriško državljansko vojno cikorijo mešali s kavo, da bi podaljšali zaloge.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Deluje pomirjujoče

Mnogi kot dodatno prednost napitka iz cikorije navajajo njegov pomirjujoč učinek. Za razliko od prave kave ne vsebuje kofeina, zato ne povzroča nemira ali težav s spanjem. Za pripravo zadostuje, da eno do dve čajni žlički mlete cikorije prelijete z vročo vodo. Sprva jo lahko mešate s kavo in tako postopoma zmanjšujete vnos kofeina, lahko pa z njo povsem nadomestite popoldansko skodelico kave. Korenino cikorije lahko uporabite tudi pri kuhanju, za pripravo čaja ali jo posušeno in zmleto v prah dodajate različnim jedem.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Sorodni članki

Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DAROVI NARAVE

Od koprive do čemaža: najbolj zdrave divje rastline

Samonikle, ali če hočete, divje rastline so naši predniki stoletja uporabljali za zdravljenje, prehrano in nego.
3. 3. 2026 | 15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŽIVLJAJOČE

Ni kava, ni čaj: napitek iz travniške rastline za več energije in boljše razpoloženje (recept)

Če ne marate kave, a si vseeno želite napitka, ki vas bo poživil in osvežil, poskusite pijačo iz cikorije.
10. 7. 2025 | 15:00

Več iz teme

kavaCikorijazdravjekofeinraziskava
ZADNJE NOVICE
16:27
Novice  |  Slovenija
ODZIV

Uf, ste slišali, kako jih je Pirc Musarjeva napela poslancu Mijiču?

Takšni ljudje ne bi smeli opravljati funkcije v hramu demokracije, meni predsednica republike.
15. 7. 2026 | 16:27
16:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NA ZDRAVJE

Vadbe, ki so lahko koristne za možgane

Ne prinese le mišic in oblikovanega telesa, redna telesna dejavnost ohranja kognitivne funkcije, zmanjša stres, prinaša boljši spanec.
15. 7. 2026 | 16:15
16:01
Novice  |  Kronika  |  Doma
OSUMLJENEC (53) MRTEV

Po dopoldanski drami v Moravčah življenje 49-letnice ogroženo, tu so zadnje podrobnosti policijskega posredovanja

Osumljenca, ki je bil v preteklosti z oškodovanko v partnerskem razmerju, so policisti našli mrtvega v hiši.
15. 7. 2026 | 16:01
15:58
Bulvar  |  Domači trači
PO GROZLJIVEM DOGODKU

Urška Gros popolnoma prestrašena in pretresena (FOTO in VIDEO)

Zvezdnica Kmetije je razkrila pretresljivo zgodbo o smrti priljubljene mucke in priznala, da se doma ne počuti več varno.
15. 7. 2026 | 15:58
15:15
Bulvar  |  Domači trači
NEPRIČAKOVAN ZAPLET

Andrej Šifrer moral zaradi nenadnega slabega počutja prekiniti koncert: »Še vedno sem na zdravniških preiskavah« (VIDEO)

Glasbenik je pojasnil, da vzrok zdravstvenih težav še ni znan, svojim oboževalcem pa obljubil, da se bo na oder vrnil takoj, ko bo okreval.
Kaja Grozina15. 7. 2026 | 15:15
15:10
Novice  |  Slovenija
PALESTINA IN IZRAEL

»Dobra novica« Golobovih, ki bo Janšo zagotovo razjezila! To je razlog

Tudi v tem mandatu bo v DZ imel skupino prijateljstva s Palestino.
Mitja Urbančič15. 7. 2026 | 15:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
13. 7. 2026 | 08:11
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
USPEH BRE PRIMERE

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
13. 7. 2026 | 08:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
USPEH BRE PRIMERE

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA INOVACIJA

Slovenska inovacija, ki spreminja pravila na vodi: zakaj prihodnost supanja ni več le v mišicah

Večina ljudi vidi v deski za stoječe veslanje popoln pobeg. Mirno morje. Sončni zahod. Tišina.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST PRI ŠPORTU NA VODI

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 12:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADNA IGRA

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:34
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Junaki električnega omrežja, ki skrbijo, da Slovenija ne ostane v temi

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 11:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PENINA ZMAGOVALKA

Zlata medalja za Zlato Radgonsko penino brut nature

Izjemen uspeh za Zlato radgonsko penino brut nature – popolnoma suho 2021 na Decanter World Wine Awards 2026
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 13:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KULTURA IN ZABAVA

Kekec se vrača, a tokrat se bo pomeril kar sam s sabo

Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 14:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki