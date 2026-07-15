Ta, skoraj pozabljena rastlina, skriva številne koristi za zdravje

V času, ko je bila kava cenovno težko dostopna, so naše babice pogosto pripravljale kavni napitek iz cikorije. Morda niso vedele, da so s tem izbrale tudi zelo zdravo alternativo. Zaradi bogatega, rahlo grenkega okusa, ki spominja na kavo, je cikorija odlična izbira za vse, ki želijo zmanjšati vnos kofeina. Že druga ali tretja skodelica kave čez dan, nadomeščena z napitkom iz te rastline, je korak k bolj zdravim navadam, piše 24sata.hr.

Korenina cikorije je eden najboljših naravnih virov inulina, topne prehranske vlaknine, ki je hrana za koristne črevesne bakterije. Inulin spodbuja rast bifidobakterij in laktobacilov ter tako prispeva k zdravi črevesni mikrobioti. Raziskave kažejo, da redno uživanje cikorije izboljša delovanje črevesja, poveča pogostost odvajanja in pomaga pri lajšanju zaprtja.

Pomaga uravnavati krvni sladkor

Študije nakazujejo, da lahko inulin izboljša občutljivost na inzulin in upočasni absorpcijo ogljikovih hidratov, kar prispeva k bolj stabilni ravni krvnega sladkorja. Grenčine, ki jih vsebuje cikorija, spodbujajo tudi delovanje jeter in izločanje žolča, zaradi česar lahko zmanjšajo napihnjenost in občutek teže po obroku.

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Deluje protivnetno

Znanstveniki ugotavljajo, da bi lahko imela korenina cikorije tudi protivnetne učinke. Nekatere raziskave kažejo, da v telesu zmanjša vnetja, zato bi lahko pomagala pri preprečevanju bolezni, pri katerih ima kronično vnetje pomembno vlogo, kot so bolezni srca in ožilja ter sladkorna bolezen. Raziskujejo še njeno vlogo pri uravnavanju telesne teže. Ker je bogata z vlakninami, lahko pomaga uravnavati tek. Nekatere študije so pokazale, da zmanjšuje raven hormona grelina, ki spodbuja občutek lakote, kar prispeva k manjšemu energijskemu vnosu in izgubi telesne teže.

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Kaj je cikorija?

Cikorija (Cichorium intybus) je trajnica iz družine nebinovk, kamor sodita tudi regrat in ognjič. Izvira iz Evrope, danes pa raste skoraj po vsem svetu, pogosto ob cestah in na travnikih. Prepoznamo jo po čvrstem, rahlo dlakavem steblu in svetlo modrih cvetovih. Čeprav so njeni listi užitni in jih pogosto uporabljajo v solatah, je najbolj cenjena korenina. Pražena in zmleta je osnova za pripravo napitka, ki je že od 19. stoletja znan kot nadomestek za kavo. Njegova uporaba se je v času pomanjkanja kave začela v Franciji, pozneje pa je postal zaščitni znak ameriškega New Orleansa, kjer so med ameriško državljansko vojno cikorijo mešali s kavo, da bi podaljšali zaloge.

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Deluje pomirjujoče

Mnogi kot dodatno prednost napitka iz cikorije navajajo njegov pomirjujoč učinek. Za razliko od prave kave ne vsebuje kofeina, zato ne povzroča nemira ali težav s spanjem. Za pripravo zadostuje, da eno do dve čajni žlički mlete cikorije prelijete z vročo vodo. Sprva jo lahko mešate s kavo in tako postopoma zmanjšujete vnos kofeina, lahko pa z njo povsem nadomestite popoldansko skodelico kave. Korenino cikorije lahko uporabite tudi pri kuhanju, za pripravo čaja ali jo posušeno in zmleto v prah dodajate različnim jedem.