Ta sladki napitek podpira zdravje srca

Nutricionisti imajo dobro novico za vse ljubitelje vroče čokolade: glavna sestavina, kakav, je bogat s flavonoidi, naravnimi antioksidanti, ki se lahko borijo proti oksidativnemu stresu in vnetjem v telesu. Zanimivo je, da se ti antioksidanti sproščajo in postanejo še močnejši, ko se segrejejo, če le v napitek ne stresemo še gore sladkorja in ga ne okrasimo s kupom sladke stepene smetane.

V tem letnem času, ko se mnogih loti sezonska motnja razpoloženja, bo vroča čokolada prav prišla. FOTO: Getty Images

Redno, a zmerno uživanje te pijače ima lahko koristi za srčno-žilni sistem. Flavonoidi iz kakava pomagajo sprostiti žile, izboljšajo prekrvavitev in lahko prispevajo k znižanju krvnega tlaka in slabega LDL holesterola, s čimer dolgoročno ščitijo zdravje srca in zmanjšujejo tveganje za resne bolezni. Poleg tega vroča čokolada deluje kot eliksir za možgane: izboljšan pretok krvi zagotavlja boljšo oskrbo s kisikom, posledično sta boljša koncentracija in spomin.

Teobromin deluje kot blag stimulans, ki povečuje budnost brez neprijetne živčnosti.

Napitek bo izboljšal tudi naše razpoloženje. Kakav namreč vsebuje spojine, ki spodbujajo sproščanje endorfinov in serotonina, znanih kot hormona sreče in sprostitve, medtem ko teobromin deluje kot blag stimulans, ki povečuje budnost brez neprijetne živčnosti, ki jo pri nekaterih povzroča kava. Poleg tega je vroča čokolada presenetljivo dober vir esencialnih mineralov, kot je magnezij, ki je ključnega pomena za delovanje mišic in živcev ter zmanjšanje stresa, ter železo, kalij in cink, ki krepijo imunski sistem. Torej je odlična zaveznica v hladnih zimskih mesecih, ko smo bolj dovzetni za različne okužbe in sezonske spremembe razpoloženja.

Sliši se super, a da bi vse to držalo, je pomemben način priprave. Če je le mogoče, se izogibamo kupljenim pripravkom, ki so pravzaprav sladka bomba. Prehransko dragocena pijača vsebuje kakovostne sestavine, za začetek seveda temno čokolado z visoko vsebnostjo kakava ali nesladkanega kakava v prahu. Namesto polnomastnega mleka in smetane lahko uporabite rastlinske alternative, kot sta mandljev ali ovseni napitek, ki zmanjšata vsebnost kalorij, da bo napitek sladek, pa uporabimo malo medu, lahko tudi javorjev sirup. Primešamo še cimet, ki bo obogatil okus in dodal prazničen pridih.