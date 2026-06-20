Tam, kjer vsak ovinek razkrije nov razgled

Italija ima posebno moč in svoj ritem. Najino potovanje proti jugu se je začelo v Sloveniji, nadaljevalo proti Toskani, eni najlepših italijanskih pokrajin, in končalo na znameniti amalfijski obali, kjer se ceste vijejo visoko nad morjem, limonovci krasijo terase, vsak ovinek pa razkrije nov razgled, ki jemlje dih.

Srce Toskane

Prvi postanek na tej italijanski avanturi je bil Montepulciano, srednjeveško mestece na vrhu hriba, obdano z vinogradi in oljčnimi nasadi. Že prihod skozi kamnita mestna vrata je bil kot vstop v drugi čas. Ozke tlakovane ulice vodijo mimo elegantnih palač, majhnih trgov in vinskih kleti, kjer nastaja znamenito vino, vino nobile di Montepulciano. Z vrha mesta se odpirajo čudoviti razgledi na toskanske griče, ki jih poznamo s fotografij in iz filmskih prizorov.

Naprej proti jugu in kampiranje v Sorrentu

Amalfijska obala FOTO: Bojan Orehek

Pot naju je nato vodila proti jugu. Pokrajina se je počasi spreminjala, zrak pa je postajal toplejši in vse bolj sredozemski. Cilj dneva je bil Sorrento, slikovito mesto na robu pečin and Neapeljskim zalivom. Namesto hotela sva izbrala kamp, ki leži čisto ob mestu, kar se je izkazalo za eno najboljših odločitev potovanja. Sorrento je odlično izhodišče za odkrivanje amalfijske obale in bližnjega otoka Capri.

Z ladjico na Capri

Pred nama je bil Capri. Vožnja z ladjico čez bleščeče modro morje je trajala manj kot uro, a občutek je bil, kot da plujemo proti povsem drugemu svetu. Capri že desetletja velja za enega najbolj glamuroznih otokov v Sredozemlju, vendar kljub svoji slavi ni izgubil naravne lepote. Pogledi na bele klife, turkizno morje in znamenite skale Faraglioni so bili osupljivi. Vsekakor priporočam obisk Modre jame, znane po čudoviti modri svetlobi, ki nastane, ko sončni žarki skozi podvodno odprtino prodrejo v notranjost in morje obarvajo v intenzivne odtenke safirno modre barve.

Skrivnostno podzemlje FOTO: Bojan Orehek

Najem vespe in legendarna obalna cesta

Če obstaja prevozno sredstvo, ki uteleša italijanski življenjski slog, je to zagotovo vespa. Z najeto vespo je bilo raziskovanje amalfijske obale odlična izkušnja, hkrati pa praktična, saj je parkiranje osebnega avtomobila v teh mestih hud izziv. Na voljo so tudi lokalni avtobusi, ki pa predvsem za vračanje niso najbolj zanesljiva možnost, saj je njihova kapaciteta glede na število turistov premajhna, zastoji pa lahko trajajo tudi več ur. Cesta med Sorrentom in Positanom velja za eno najbolj spektakularnih obalnih cest na svetu. Vijuga visoko nad klifi, pod katerimi valovi butajo ob skale. Vsak ovinek razkrije nov razgled na morje, limonovce in pisane hiše.

Razglednica Italije

Positano je videti, kot da bi ga nekdo naslikal na pobočje gore. Pisane hiše v pastelnih odtenkih se stopničasto spuščajo proti morju. Ozke ulice so polne cvetja, majhnih butikov in prijetnih kavarn. Čeprav je bil še čas pred glavno turistično sezono, je bila gneča nepopisna. Množica turistov, ki pridejo z ladjicami na nekajurni obisk, je preprosto prevelika za mestece, kot je Positano.

Positano FOTO: Bojan Orehek

Amalfi in najboljši limonov sorbet

Pot sva nadaljevala proti Amalfiju, zgodovinskemu mestu, ki je nekoč veljalo za eno najpomembnejših pomorskih republik v Sredozemlju. Prav tukaj sem pokusila enega najboljših limonovih sorbetov, ki ga postrežejo v izdolbeni limoni. Svežina lokalnih limon odlično povzame značaj celotne regije, limone so tukaj skoraj religija. Iz njih pripravljajo limončelo, sladice, marmelade in še bi lahko naštevala.

Limonin sorbet FOTO: Bojan Orehek

Pohod po Poti limon

Ena najlepših aktivnosti na amalfijski obali je pohod po znameniti Poti limon. Slikovita pešpot povezuje Amalfi in Minori ter vodi skozi nasade limon, stare kamnite stopnice in tradicionalne vasi. Razgledi na morje in vonj citrusov spremljajo pohodnike na vsakem koraku. Prijazni domačini z veseljem ponudijo domače izdelke, ki se jim preprosto ne moreš upreti.

Balkon nad morjem

V nasprotju z živahnim Positanom in Amalfijem leži visoko nad obalo Ravello, ki ima verjetno najlepše panorame v Italiji. Razgledi z mestnih teras so resnično izjemni. Mesto sicer slovi po elegantnih vilah, vrtovih in spokojnem vzdušju, ki navdihuje umetnike, skladatelje, pisatelje in druge obiskovalce že stoletja.

Pot limon FOTO: Bojan Orehek

Okusi Kampanje

Potovanje po amalfijski obali pa ne bi bilo popolno brez kulinarčnih užitkov. Na jugu Italije posebno mesto zaseda bivolja mocarela, ena najbolj cenjenih italijanskih specialitet. Njena nežna tekstura, kremasta sredica in bogat okus so rezultat tradicionalne pridelave iz mleka vodnih bivolov. Nepozabno izkušnjo ponuja obisk posestva Tenuta Vanullo, kjer obiskovalci spoznajo celoten proces nastajanja mocarele – od reje bivolov do sveže pripravljenih mlečnih izdelkov. Posestvo je znano po izjemni skrbi za dobrobit živali – bivoli celo poslušajo klasično glasbo, imajo na voljo posebne masažne krtače, poleg tega se na molžo odpravijo prostovoljno, ko to sami želijo. Okušanje pravkar izdelane mocarele je pravo gastronomsko doživetje in dokaz, da se najboljši okusi skrivajo v preprostosti, spoštovanju živali in vrhunskih lokalnih sestavinah.

Vodni bivoli dajejo mleko za znamenito mocarelo FOTO: Bojan Orehek

Ko se tako ozrem nazaj, pot od Toskane do amalfijske obale ni bila le zbirka krajev in znamenitosti. Bila je zgodba o svobodi na vespi, vožnji z ladjico na Capri, vonju limon, okusu limonovega sorbeta in popolni mocareli. Italija zna očarati s svojo lepoto, gostoljubnostjo in sposobnostjo, da iz preprostih trenutkov ustvari nepozabne spomine.

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Aktivni & zdravi.